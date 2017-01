Bi hài những vụ chồng chán vợ đi tìm lối thoát

Cướp ngân hàng rồi ngồi tù. Một cụ ông Mỹ 70 tuổi bị buộc tội cướp ngân hàng ở thành phố Kansas bỗng nhiên nổi tiếng vì khai nhận lý do cướp vì muốn vào tù hơn là phải sống với vợ. Ảnh: Tuổi trẻ. Theo hồ sơ tòa, ông cụ Ripple đã đưa cho nhân viên ngân hàng một mẩu giấy có ghi “Tôi có súng, hãy giao tiền”. Tuy nhiên, khi nhận được tiền rồi, thay vì bỏ trốn, ông Ripple lại cầm tiền và kiếm một chỗ ngồi ngay sảnh ngân hàng. Sau khi nhân viên an ninh đến gần, ông thú nhận “Tôi chính là người mà anh đang tìm đấy”. Ảnh: Tuổi trẻ. Khi các nhà điều tra thẩm vấn, ông Ripple cho biết ông và vợ ông liên tục cãi vã và ông "không muốn sống trong cảnh đó nữa". Thậm chí, trong buổi điều trần ông đã nói thẳng mặt vợ mình rằng, ông chán vợ lắm rồi, ông thích ở tù hơn ở nhà. Bỏ đi biền biệt suốt 23 năm. Năm 2016, cả nước Mỹ cũng đã một phen sôi sục vì câu chuyện chồng chán vợ quá li kỳ. Chuyện là cách đây 23 năm, ông Richard sống với bà vợ 2 Linda cùng 2 con trai. Họ sống với nhau rất ấm êm và hạnh phúc. Cho đến một ngày, sau 11 năm kết hôn thì ông mất tích một cách kỳ lạ. Ảnh: Khampha. Trước đó, ông đã kêu mình không khỏe và sức khỏe càng nghiêm trọng. Cảnh sát lục tung khắp hang cùng ngõ hẻm vẫn không thấy ông. Tuy nhiên, lại không hề có dấu hiệu bỏ trốn khi tất cả giấy tờ vẫn y nguyên. Cuối cùng sau 10 năm không tin tức, tòa án tuyên bố Hoagland đã chết. Ảnh: Xaluan. Hóa ra là chán cuộc sống gia đình, ông đã đi đến Florida. Tình cờ người con trai chủ nhà đã chết trong tai nạn chèo thuyền và Richard đã đánh cắp toàn bộ giấy tờ của con trai ông chủ để giả mạo và lập gia đình. Không may mắn sau 10 năm Richard đã bị lộ tẩy. Tại cơ quan điều tra, ông khai nhận rằng mình đã cảm thấy không thể tiếp tục sống hòa hợp cùng vợ trước và các con thêm nữa. Sau những ngày cãi vã và cuộc sống quá ngột ngạt ông đã bỏ đi bởi vì bản thân không đủ dũng khí để ra tòa ly hôn. Ảnh: Xaluan. Mới đây, cuộc ly hôn ồn ào của tài tử Johnny Depp cũng đã tốn giấy mực của báo chí khi anh đã phải chi tận 7 triệu USD (tương đương 156 tỷ đồng) mới thoát khỏi được vợ cũ. Cặp đôi từng được cho là đẹp nhất Holywood đã chung sống với nhau được 2 năm sau những tháng ngày hẹn hò lãng mạn. Ảnh: Zingnews. Tuy nhiên, sau đó Johnny cáo buộc vợ ngoại tình và cả hai đều không thể sống cùng trong một gia đình. Câu chuyện kiện tụng giữa hai người tưởng chừng không đến hồi kết. Quá chán nản vì ly hôn dai dẳng và Johnny đã phải chi hẳn cho vợ cũ 7 triệu đô thì cô mới chịu buông tay. Ảnh: Zingnews.

