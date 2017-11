Bầu 3 tháng cuối thấy 6 dấu hiệu này, cẩn thận con chết lưu

Vào những tháng cuối thai kỳ chắc hẳn mẹ bầu nào cũng mong ngóng, hồi hộp chờ đợi con ra đời. Thế nhưng đừng vì suy vì suy nghĩ thai nhi đã lớn khỏe mạnh trong bụng mà mẹ có thể chủ quan. Trên thực tế đã có không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra, khi đi khám thai mẹ mới phát hiện con đã chết lưu dù đang mang bầu ở tuần thứ 32.



Do vậy, càng về những tháng cuối mẹ bầu càng phải quan tâm đến thai nhi nhiều hơn. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo thai nhi đang “cầu cứu” trong bụng mẹ, mẹ hãy lập tức đến ngay bệnh viện kiểm tra kẻo hại chết con.

Thai nhi đạp ít hoặc không chuyển động

Đến giai đoạn này, mẹ đã có thể cảm nhận những động tác của bé một cách khá rõ. Nếu thai máy bất thường, em bé có thể chuyển động tăng hoặc chậm, có lúc chuyển động tăng lên gấp đôi hoặc giảm còn nửa lần trong vòng 12 giờ. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng thiếu oxy của thai nhi. Nếu chuyển động của thai nhi biến mất hẳn sau tháng thứ 5 thì thai nhi có thể đã bị chết lưu.

Ảnh minh họa.

Mẹ cần dành một khoảng thời gian cố định để theo dõi chuyển động của thai nhi xem bé yêu có đang khỏe mạnh hay không.

Tăng tiết dịch âm đạo

Thông thường, tiết dịch âm đạo tăng lên khá phổ biến trong thai kỳ nhưng nếu nó tăng lên đột ngột ở mức quá nhiều thì mẹ cần phải đến bác sĩ khám ngay. Trong một số trường hợp, đây chính là chất dịch màng ối để giữ an toàn cho bé trong bụng mẹ.

Nếu như cơ thể xả nhiều tiết dịch có thể cho thấy nước ối đã bị vỡ và bào thai có thể đang gặp nạn. Bởi, bình thường nước ối luôn được bọc kỹ trong bọc ối, nó không thể nào rò rỉ ra ngoài cho tới ngày sinh. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp bà bầu bị rò rỉ nước ối hoặc vỡ ối sớm. Ngay lúc này, các mẹ cần đến bệnh viện ngay để tránh nguy cơ thai nhi bị nhiễm trùng vô cùng nguy hiểm.

Sưng phù

Tăng cân trong thời gian mang thai là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn tăng cân quá nhanh hoặc quá chậm đều là dấu hiệu không tốt. Tăng cân đôi khi khiến mẹ có cảm giác cơ thể sưng phù, nặng nề hơn nhưng nếu mẹ bỗng nhận thấy hiện tượng sưng phù nặng đặc biệt ở quanh bàn chân, mắt cá nhân thì phải lưu ý vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiền sản giật, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm.

Xuất huyết âm đạo

Trong giai đoạn cuối thai kỳ, xuất huyết âm đạo là triệu chứng thường gặp của bệnh nhau tiền đạo. Nếu ra máu đi kèm với đau bụng, thì có thể mẹ bầu đã bị nhau bong non, nguy hiểm hơn là vỡ tử cung, mạch máu tiền đạo hay nguy cơ sinh non.

Ngứa toàn thân kèm theo vàng da

Nếu xuất hiện triệu chứng ngứa toàn thân kèm theo vàng da, mẹ bầu cần phải đến bệnh viện gấp.

Trong suốt thai kỳ, do thay đổi về nội tiết tố nên mẹ có thể bị ngứa ngoài da, điều này hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu tình trạng ngứa lan rộng khắp người, đặc biệt ở vùng bụng và lòng bàn tay, ngón chân kèm theo vàng da nhẹ thì mẹ cần xét nghiệm chức năng gan. Rất có thể đó là do hội chứng ứ mật intrahepati gây ra có thể dẫn đến ngạt thai, sinh non, thai chết lưu hoặc mẹ xuất huyết sau sinh, rất nguy hiểm.

Mẹ bị co giật

Đây có thể được coi là một trong những dấu hiệu của tiền sản giật trong những tháng cuối thai kỳ cực kỳ nguy hiểm. Tiền sản giật còn kèm theo một số triệu chứng như co giật, thở gấp, huyết áp tăng đột ngột,…. Theo báo cáo có khoảng 5% phụ nữ mang thai sẽ bị ảnh hưởng bởi tiền sản giật. Tiền sản giât sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ và bé, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, ngay sau khi có dấu hiệu co giật cần phải đi bệnh viện ngay.