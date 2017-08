Ăn gì để trị chứng bốc hỏa, nhuận phổi trong mùa thu?

Quả óc chó: công dụng lớn nhất của quả óc chó là bổ bão, bổ thận kiện tinh, ôn phổi, đặc biệt có tác dụng hiệu quả trong điều trị ho, tiểu nhiều lần, thận hư. Ảnh: taopic. Người già thường xuyên ăn quả óc chó sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, mình mẫn, mắt tinh tai thính. Mùa thu ăn óc chó còn giúp nhuận phổi, hạ hỏa. Ảnh: taopic. Hoa cúc: bình gan, giải phong, dưỡng tâm, giảm ưu phiền, mát họng, hạ hỏa, sinh tân, giải rượu, giải cảm, giảm đau đầu. Ảnh: vcg. Uống trà hoa cúc chính là cách dưỡng sinh mùa thu rất tốt dành cho người già. Ảnh: vcg. Bách hợp: có vị ngọt, tính hơn hàn, có tác dụng dưỡng âm, bổ phổi, dưỡng tâm, an thần, giải khát, trị ho, cầm máu. Ảnh: zcool. Hoa bách hợp thích hợp dùng cho những người âm hư, ho lâu ngày không khỏi, nhịp tim không ổn định, hồi hộp đánh trống ngực, mất ngủ, mộng mị, tinh thần thường hoảng loạn. Ảnh: zcool. Táo đỏ: có tác dụng dưỡng tâm, an thần, ích trí, kiện não, kích thích ăn uống, phòng dị ứng, nâng cao hệ miễn dịch, ổn định huyết áp, bổ huyết. Ảnh:Sina. Đây được coi là sản phẩmbồi bổ sức khỏe tốt nhất cho mùa thudành cho người già và phụ nữ. Ảnh:Sina. Lê: là hoa quả mùa thu có tác dụng nhuận táo, tiêu phong, trị ho, thanh tâm, hạ hỏa. Thường xuyên ăn lê giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa trong mùa thu. Ảnh: sohu. Lê tính hàn, nhiều nước vì thế không thích hợp dùng nhiều cho người già. Người tỳ vị yếu có thể uống nước lê tươi ép là một cách trị liệu an toàn, hiệu quả trong mùa thu. Ảnh: yjbys. Khoai lang: đây chính là thực phẩm lành mạnh tốt nhất nên đưa vào bữa ăn hàng ngày của bạn. Ảnh: fx2. Khoai lang có khả năng chống táo bón, giảm béo, kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa ung thư rất tốt. Ảnh: taopic.

