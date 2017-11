9 cách sinh hoạt tưởng phản khoa học mà tốt không ngờ

Ngủ một giấc ngắn sau khi uống cà phê tạo ra những phép lạ: Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, một giấc ngủ ngắn sau khi uống một tách cà phê ảnh hưởng có lợi cho cơ thể . Những người tham gia thí nghiệm đã "ngủ trưa cà phê" rồi được cho lái xe hơi. Kết quả là, họ mắc phải ít sai lầm hơn những người chỉ ngủ hoặc chỉ uống cà phê hay uống thuốc an thần không có caffein. Hơn nữa, thói quen sinh hoạt này giúp họ cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Để đạt được kết quả như vậy, bạn nên uống cà phê thật nhanh và đi ngủ ngay sau đó. Đừng lo lắng nếu bạn không thể ngủ được ngay lập tức, hãy thư giãn và cố gắng đừng ngủ quá sâu. Tốt nhất là bạn nên ngủ khoảng 15-20 phút, trước khi bước vào giai đoạn ngủ sâu. Một chế độ ăn ít calo kích thích sự thèm ăn: Cứ tập trung vào việc đếm lượng calo trong bữa ăn dẫn đến một kết quả tiêu cực trong việc mất và duy trì trọng lượng tối ưu. Khi bạn chọn một bữa ăn nhẹ có lượng calo thấp thay vì một bữa ăn đầy đủ chất, thói quen sinh hoạt này chỉ làm giảm cảm giác đói trong một thời gian. Sau đó chúng ta sẽ lại cảm thấy đói và tiêu thụ nhiều calo hơn. Hãy chọn một loại xà phòng thông thường thay vì loại xà phòng kháng khuẩn: Trên thực tế, không có bằng chứng khoa học nào nói rằng xà phòng kháng khuẩn hiệu quả hơn so với xà phòng thông thường. Trong một số nghiên cứu, kết quả cho thấy chất sát khuẩn triclosan được sử dụng quá rộng rãi trong hầu hết các sản phẩm kem đánh răng, chất khử mùi và sữa tắm, chúng rất có hại cho cơ thể chúng ta. Sự dư thừa chất này có thể dẫn đến giảm khả năng kháng khuẩn của cơ thể, thay đổi vi khuẩn đường ruột bên trong ruột người, và hơn nữa, còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của phôi. Tận dụng mọi cơ hội để đứng làm việc: Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh trên những người lái xe buýt đã chứng minh rằng việc ngồi cả ngày trên ghế lái là thói quen gây hại rất nhiều. Có ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch. Trong một cơ thể ít vận động, máu vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy chậm hơn một nửa so với bình thường.Trong một ngày làm việc, nên tận dụng bất kỳ cơ hội nào để căng, duỗi cơ bắp, chẳng hạn như đi lại hoặc tập thể dục vào giờ nghỉ trưa. Gần đây, ý tưởng về một "bàn làm việc đứng" (đứng làm việc) đã trở nên phổ biến hơn. Ăn vỏ táo: Chúng chứa quercetin, chất có tính chống co thắt, chống viêm và các tính hữu ích khác. Hơn nữa, vỏ táo giúp bảo vệ tế bào não khỏi bị hư hại. Ghi chép, viết tay cải thiện sự minh mẫn: Các kết quả nghiên cứu của Đại học Bang Indiana đã chứng minh rằng không chỉ khi vẽ mà cả ghi chép bằng tay giúp phát triển các khả năng như sự phối hợp tri giác, khả năng chú ý, trí nhớ... Trong khi viết, các bộ phận của bộ não cũng có trách nhiệm kích hoạt hoạt động đọc, điều này không xảy ra khi ghi chép trên máy tính xách tay. Không đánh răng trong vòng một giờ sau khi ăn: Nhiều nha sĩ tin rằng đánh răng ngay sau khi ăn là tương đương với việc loại bỏ mảng bám răng bằng giấy nhám. Bất kỳ loại thực phẩm nào (đặc biệt là trái cây có múi, trái cây chứa axit, cà chua, đồ uống thể thao và nước giải khát) làm cho men răng của chúng ta nhạy cảm hơn với các ảnh hưởng bên ngoài. Bằng cách phá vỡ quy tắc này, bạn đã cho phép các axit xâm nhập vào các lớp sâu của răng, dẫn đến sâu răng. Thay vì đánh răng sau khi ăn thì nên xúc miệng với nước sạch. Hãy thức dậy mà không cần đến đồng hồ báo thức: Khi ngủ các hoạt động của cơ thể diễn ra qua 5 giai đoạn: ru ngủ, ngủ nông, ngủ sâu, ngủ rất sâu và ngủ mơ. Trong 5 giai đoạn ngủ, thích hợp nhất để thức dậy là 1, 2 và 5. Những giai đoạn này là những giai đoạn cơ thể đã được nghỉ ngơi. Ngược lại, tiếng ồn từ chuống báo thức khiến bạn thức dậy sẽ làm rối loạn giấc ngủ và gây căng thẳng cho cơ thể. Trong ngày hôm đó, cơ thể sẽ cảm thấy bực bội, thị giác, trí nhớ, và phản ứng với các sự kiện sẽ chậm hơn. Theo thời gian, nó có thể gây ra bệnh tim mạch, đột quỵ, rối loạn thần kinh, và suy giảm trí tuệ. Để có thể tỉnh dậy mà không có đồng hồ báo thức, bạn cần phải quen với một chế độ nhất định. Ví dụ như đi ngủ sớm và hình thành thói quen thức dậy vào một thời gian cố định. Đừng quá chú ý đến ý kiến của người khác: Kết quả nghiên cứu khoa học chứng minh rằng những người không quan tâm đến những ý kiến, bình phẩm, các lời nhận xét mang tính số đông thường sống lâu hơn. Thay vào đó, họ tâm sự với những người có thể truyền cảm hứng và hỗ trợ họ trong cuộc sống.

