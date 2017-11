8 thói quen xấu khiến bạn chẳng mấy mà bạc đầu

Do dinh dưỡng không đủ: Cuộc sống hiện đại bận rộn nên việc chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng không phải là việc đơn giản với nhiều người. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể bị thiếu hụt hoặc mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng và cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng tóc bạc sớm ở nhiều người. Ảnh: tuchong. Lời khuyên: Nên tăng cường lượng thực phẩm giàu protein, vitamin E để thúc đẩy sự trao đổi chất. Ngoài ra, nên bổ sung rong biển vào thực đơn cũng là cách tốt để kích hoạt tế bào bạch cầu. Ảnh: zj.zjol. Do ít vận động, lười tập thể dục khiến tuần hoàn máu kém khiến chân tóc thiếu máu nên gây ra hiện tượng bạc tóc sớm. Ảnh: sohu. Lời khuyên: Nếu không có thời gian đến phòng tập, trong khi làm việc thỉnh thoảng nên đứng lên đi lại vài phút. Nếu có thể đi bộ đi chợ, đi ra bến xe... thì cố gắng đi bộ để cơ thể được vận động. Ảnh: Nipic. Áp lực ngày càng nhiều: Khi cảm thấy căng thẳng, áp lực các cơ trên cơ thể sẽ căng cứng, mạch máu sẽ co lại và tuần hoàn máu sẽ chậm lại, điều này ảnh hưởng đến việc đưa dưỡng chất đến nuôi các bộ phận cơ thể trong đó có chân tóc. Ảnh: diyitui. Lời khuyên: Trước khi đi ngủ nên tăm nước nóng để làm giãn nở thành mặc, xem một bộ phim hài hước hoặc một thú vui của bạn để làm giảm áp lực. Ảnh: sohu. Thiếu máu: Đông y cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến tóc bạc sớm là thiếu khí huyết. Tóc là một biểu hiện quan trọng của Khí và Huyết trong cơ thể. Nếu khí huyết đầy đủ, dồi dào tóc sẽ đen, óng mượt và ngược lại. rmzxb. Lời khuyên: Nên ăn táo đỏ, long nhãn, đương quy hàng ngày để giúp bổ khí huyết. Ảnh: sh-liangzu. Do ra ngoài không đội nón mũ, tóc và da đầu bị tia UV nên gây tổn thương đến tóc khiến màu của tóc thường nhạt dần. Lời khuyên: Ra ngoài nên mặc áo có mũ, đội mũ hoặc che ô để tránh tóc phải tiếp xúc trực tiếp với tia UV. Ảnh: sina. Khí thận: Đông y cho rằng nếu khí thận yếu sẽ ảnh hưởng đến tóc, hoặc do phải suy nghĩ nhiều hao tổn tinh thần và khí huyết sẽ khiến tóc bạc sớm. Lời khuyên: Cần phải thường xuyên bảo vệ thận bằng việc duy trì các thực phẩm bổ khí thận. Ảnh: vcg. Cảm xúc không ổn định: Việc thay đổi cảm xúc thất thường rất gây rối loạn chức năng thần kinh của cơ thể. Do đó gây nên rối loạn chức năng bài tiết melanin, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp và vận chuyển các hạt sắc tố kích thích tóc bạc mọc nhanh. Ảnh: quanjing Thậm chí có những người có vì chấn động tâm lý có thể khiến tóc bạc trắng trong khoảng thời gian rất ngắn. Ảnh: 99. Lời khuyên: Cố gắng kiểm soát tâm trạng ổn định, lúc buồn bã, tiêu cực hoặc căng thẳng nên tìm cách giải tỏa, cân bằng lại cảm xúc. Ảnh: voc. Hút thuốc lá: Chất nicotin trong thuốc lá chính là kẻ thù gây ra tóc bạc Sau khi hút thuốc, chất nicotine sẽ gây co thắt mạch máu dẫn đến lượng máu lưu thông kém. Ngoài ra, cũng sẽ thúc đẩy hói đầu, nếp nhăn, quầng thâm... Ảnh: diyitui.

Do dinh dưỡng không đủ: Cuộc sống hiện đại bận rộn nên việc chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng không phải là việc đơn giản với nhiều người. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể bị thiếu hụt hoặc mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng và cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng tóc bạc sớm ở nhiều người. Ảnh: tuchong. Lời khuyên: Nên tăng cường lượng thực phẩm giàu protein, vitamin E để thúc đẩy sự trao đổi chất. Ngoài ra, nên bổ sung rong biển vào thực đơn cũng là cách tốt để kích hoạt tế bào bạch cầu. Ảnh: zj.zjol. Do ít vận động, lười tập thể dục khiến tuần hoàn máu kém khiến chân tóc thiếu máu nên gây ra hiện tượng bạc tóc sớm. Ảnh: sohu. Lời khuyên: Nếu không có thời gian đến phòng tập, trong khi làm việc thỉnh thoảng nên đứng lên đi lại vài phút. Nếu có thể đi bộ đi chợ, đi ra bến xe... thì cố gắng đi bộ để cơ thể được vận động. Ảnh: Nipic. Áp lực ngày càng nhiều: Khi cảm thấy căng thẳng, áp lực các cơ trên cơ thể sẽ căng cứng, mạch máu sẽ co lại và tuần hoàn máu sẽ chậm lại, điều này ảnh hưởng đến việc đưa dưỡng chất đến nuôi các bộ phận cơ thể trong đó có chân tóc. Ảnh: diyitui. Lời khuyên: Trước khi đi ngủ nên tăm nước nóng để làm giãn nở thành mặc, xem một bộ phim hài hước hoặc một thú vui của bạn để làm giảm áp lực. Ảnh: sohu. Thiếu máu: Đông y cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến tóc bạc sớm là thiếu khí huyết. Tóc là một biểu hiện quan trọng của Khí và Huyết trong cơ thể. Nếu khí huyết đầy đủ, dồi dào tóc sẽ đen, óng mượt và ngược lại. rmzxb. Lời khuyên: Nên ăn táo đỏ, long nhãn, đương quy hàng ngày để giúp bổ khí huyết. Ảnh: sh-liangzu. Do ra ngoài không đội nón mũ, tóc và da đầu bị tia UV nên gây tổn thương đến tóc khiến màu của tóc thường nhạt dần. Lời khuyên: Ra ngoài nên mặc áo có mũ, đội mũ hoặc che ô để tránh tóc phải tiếp xúc trực tiếp với tia UV. Ảnh: sina. Khí thận: Đông y cho rằng nếu khí thận yếu sẽ ảnh hưởng đến tóc, hoặc do phải suy nghĩ nhiều hao tổn tinh thần và khí huyết sẽ khiến tóc bạc sớm. Lời khuyên: Cần phải thường xuyên bảo vệ thận bằng việc duy trì các thực phẩm bổ khí thận. Ảnh: vcg. Cảm xúc không ổn định: Việc thay đổi cảm xúc thất thường rất gây rối loạn chức năng thần kinh của cơ thể. Do đó gây nên rối loạn chức năng bài tiết melanin, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp và vận chuyển các hạt sắc tố kích thích tóc bạc mọc nhanh . Ảnh: quanjing Thậm chí có những người có vì chấn động tâm lý có thể khiến tóc bạc trắng trong khoảng thời gian rất ngắn. Ảnh: 99. Lời khuyên: Cố gắng kiểm soát tâm trạng ổn định, lúc buồn bã, tiêu cực hoặc căng thẳng nên tìm cách giải tỏa, cân bằng lại cảm xúc. Ảnh: voc. Hút thuốc lá: Chất nicotin trong thuốc lá chính là kẻ thù gây ra tóc bạc Sau khi hút thuốc, chất nicotine sẽ gây co thắt mạch máu dẫn đến lượng máu lưu thông kém. Ngoài ra, cũng sẽ thúc đẩy hói đầu, nếp nhăn, quầng thâm... Ảnh: diyitui.