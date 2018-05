8 bí quyết mặc đẹp không bao giờ lỗi mốt từ huyền thoại Audrey Hepburn

Ngày 4/5 là ngày sinh nhật thứ 89 của "nữ hoàng thanh lịch" Audrey Hepburn. Là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển Hollywood, không bao giờ phai nhạt trong mắt của hàng triệu người yêu thời trang, phong cách của Hepburn vẫn sống mãi suốt hơn 50 năm qua. Thần thái là quan trọng nhất: Không qua trọng bạn mặc gì hoặc bạn bao nhiêu tuổi, điều quan trọng là phong cách riêng và cách mà bạn thể hiện “thần thái”. Nhờ thần thái riêng biệt và ấn tượng, Audrey Hepburn trở thành nữ diễn viên được hâm mộ suốt nhiều năm liền và là biểu tượng thời trang lừng lẫy. Little black dress: Có một câu nói kinh điển rằng mỗi phụ nữ nên sở hữu một chiếc đầm đen “Little black dress” từ bộ phim Bữa sáng ở Tiffani làm nên tên tuổi của Audrey Hepburn. Chiếc đầm đen phù hợp cho mọi hoàn cảnh, dù là dự tiệc, đi làm hay dạo phố. Quần đen đơn giản diện cùng giày búp bê: Audrey Hepburn là một tín đồ của giày búp bê. Bộ sưu tập giày của bà bao gồm rất nhiều tông màu lạ như vàng tươi hoặc xanh lá. Một chiếc quần đen đơn giản là lựa chọn thông minh để khiến đôi chân trông dài ra. Nếu phái đẹp muốn tạo hiệu ứng thị giác cao hơn chiều cao thật, hãy nhớ khoe ra mắt cá chân và bàn chân khi chọn bộ đôi này. Nón rộng vành kết hợp hoa tai: Phái đẹp ngày nay ít khi đội nón, nhưng cặp đôi nón rộng vành và hoa tai thực sự tạo ra vẻ đẹp thanh lịch, quý phái. Một đôi hoa tai bản lớn với kiểu dáng đơn giản sẽ khiến bộ trang phục thanh lịch hơn hẳn so với hoa tai dài và kiểu cách. Kính mát bản lớn: Chiếc kính mát bản lớn có tác dụng tuyệt vời trong việc khiến bộ trang phục nhàm chán tiến lên một cấp độ thanh lịch cao hơn. Thậm chí kính mát còn giúp trang phục ngày thường trông sang trọng hơn hẳn. Đầm suit và giày mũi nhọn: Một bộ đầm suit với áo blazer, chân váy bút chì là trang phục không bao giờ lỗi mốt và phù hợp với tất cả mọi người. Thiết kế này đơn giản, thanh lịch dù cho hơn 50 năm đã trôi qua. Phụ kiện phù hợp nhất cho bộ trang phục này là đôi giày cao gót mũi nhọn, giúp tăng vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng cho phái đẹp. Khăn quàng cổ lụa: Một chiếc khăn vuông nhỏ nhắn có thể thay thế cho vòng cổ, băng đô hoặc thậm chí là thắt lưng. Khăn lụa có thể kết hợp cùng những bộ trang phục đủ mọi chất liệu, từ cotton cho đến đầm dạ tiệc mềm rũ. Thiết kế áo cổ thuyền: Đầm hoặc áo với cổ thuyền ngang giúp khoe vẻ đẹp phần cổ và xương quai ngang của phái đẹp. Audrey Hepburn đã diện chiếc đầm hoa cổ thuyền dịu dàng mà sang trọng từ nhà mốt Givenchy trong bộ phim kinh điển Love in the Afternoon (1957). Bộ trang phục này đã gây sốt và tạo cảm hứng cho nhiều nhà mốt chọn cổ thuyền cho các thiết kế trong nhiều bộ sưu tập sau đó.

Ngày 4/5 là ngày sinh nhật thứ 89 của "nữ hoàng thanh lịch" Audrey Hepburn. Là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển Hollywood, không bao giờ phai nhạt trong mắt của hàng triệu người yêu thời trang, phong cách của Hepburn vẫn sống mãi suốt hơn 50 năm qua. Thần thái là quan trọng nhất: Không qua trọng bạn mặc gì hoặc bạn bao nhiêu tuổi, điều quan trọng là phong cách riêng và cách mà bạn thể hiện “thần thái”. Nhờ thần thái riêng biệt và ấn tượng, Audrey Hepburn trở thành nữ diễn viên được hâm mộ suốt nhiều năm liền và là biểu tượng thời trang lừng lẫy. Little black dress: Có một câu nói kinh điển rằng mỗi phụ nữ nên sở hữu một chiếc đầm đen “Little black dress” từ bộ phim Bữa sáng ở Tiffani làm nên tên tuổi của Audrey Hepburn. Chiếc đầm đen phù hợp cho mọi hoàn cảnh, dù là dự tiệc, đi làm hay dạo phố. Quần đen đơn giản diện cùng giày búp bê: Audrey Hepburn là một tín đồ của giày búp bê. Bộ sưu tập giày của bà bao gồm rất nhiều tông màu lạ như vàng tươi hoặc xanh lá. Một chiếc quần đen đơn giản là lựa chọn thông minh để khiến đôi chân trông dài ra. Nếu phái đẹp muốn tạo hiệu ứng thị giác cao hơn chiều cao thật, hãy nhớ khoe ra mắt cá chân và bàn chân khi chọn bộ đôi này. Nón rộng vành kết hợp hoa tai: Phái đẹp ngày nay ít khi đội nón, nhưng cặp đôi nón rộng vành và hoa tai thực sự tạo ra vẻ đẹp thanh lịch, quý phái. Một đôi hoa tai bản lớn với kiểu dáng đơn giản sẽ khiến bộ trang phục thanh lịch hơn hẳn so với hoa tai dài và kiểu cách. Kính mát bản lớn: Chiếc kính mát bản lớn có tác dụng tuyệt vời trong việc khiến bộ trang phục nhàm chán tiến lên một cấp độ thanh lịch cao hơn. Thậm chí kính mát còn giúp trang phục ngày thường trông sang trọng hơn hẳn. Đầm suit và giày mũi nhọn: Một bộ đầm suit với áo blazer, chân váy bút chì là trang phục không bao giờ lỗi mốt và phù hợp với tất cả mọi người. Thiết kế này đơn giản, thanh lịch dù cho hơn 50 năm đã trôi qua. Phụ kiện phù hợp nhất cho bộ trang phục này là đôi giày cao gót mũi nhọn, giúp tăng vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng cho phái đẹp. Khăn quàng cổ lụa: Một chiếc khăn vuông nhỏ nhắn có thể thay thế cho vòng cổ, băng đô hoặc thậm chí là thắt lưng. Khăn lụa có thể kết hợp cùng những bộ trang phục đủ mọi chất liệu, từ cotton cho đến đầm dạ tiệc mềm rũ. Thiết kế áo cổ thuyền: Đầm hoặc áo với cổ thuyền ngang giúp khoe vẻ đẹp phần cổ và xương quai ngang của phái đẹp. Audrey Hepburn đã diện chiếc đầm hoa cổ thuyền dịu dàng mà sang trọng từ nhà mốt Givenchy trong bộ phim kinh điển Love in the Afternoon (1957). Bộ trang phục này đã gây sốt và tạo cảm hứng cho nhiều nhà mốt chọn cổ thuyền cho các thiết kế trong nhiều bộ sưu tập sau đó.