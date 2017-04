5 món ăn cứ cho mật ong vào là ngon hết sảy

1. Sườn nướng mật ong. Nguyên liệu: Sườn non, mật ong, vừng rang, gừng, hành, tỏi, sả, ớt, nước tương, dầu vừng, rượu, muối, ớt bột, ngũ vị hương. Sườn non để nguyên miếng, hoặc sẻ theo rẻ sườn, sau đó rửa sạch, chần qua nước sôi. Cho mật ong vào bát, bóc tỏi giã nhuyễn, thêm muối, ngũ vị hương, xì dầu, dầu ăn và ớt bột vào bát mật ong rồi trộn đều. Đổ hỗn hợp mật ong vào sườn non. Đảo đều rồi bỏ vào túi bóng hoặc hộp nhựa cho vào tủ lạnh ướp khoảng 4 – 6 tiếng. Ảnh: toinayangi.vn. Đổ một ít nước sôi vào khay nướng để bên dưới, cho sườn non lên khay hoặc vỉ nướng để trên khay nước. Rắc vừng lên bề mặt thịt, nước ướp thịt để lại quét lên bề mặt thịt khi nướng. Bật lò nướng ở nhiệt độ 180ºC, trong vòng từ 40 – 50 phút, cứ 10 phút lật mặt sườn một lần và phết hỗn hợp mật ong để thịt bóng đẹp và mùi thơm nức mũi. Bày sườn lên đĩa, ăn trực tiếp, chấm với tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt. Ăn kèm với dưa chuột (dưa leo) salad, hoặc nộm. Ảnh: matongtaynguyen.net. 2. Nước uống giải khát atiso và mật ong. Nguyên liệu: Quả Atiso, mật ong. Rửa sạch quả atiso và để ráo nước. Tách vỏ và hạt, vỏ để làm siro, hạt để ngâm rượu hay cho hết vào ngâm siro cũng được. Cho quả vào lọ, cứ một lớp quả thì rải một lớp mật ong nguyên chất lên trên và đậy kín miệng lọ. Để qua 2 đến 3 ngày cho nước cốt quả ngấm ra. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng lấy thìa to ấn nhẹ cho quả ngập xuống nước cốt, tránh tình trạng quả bị nổi lên rất dễ bị mốc. Ảnh: Matongtaybac.com. Để khoảng 1 tháng, sau khi mật ong và quả atiso đã hòa lẫn vào nhau, đổ quả ra rổ, chắt nước cốt cho vào nồi to, đun sôi ở nhiệt độ bình thường. Đến khi nước cốt sôi, lấy vợt vợt quả, trụng vào nồi nước cốt quả đang sôi trên bếp, nhanh tay vớt quả ra cho vào rổ khô. Đun sôi lại nước cốt. Để thật nguội nước cốt và quả, sau đó đổ chung hai thứ vào lọ to khô, bịt kín, để nơi khô ráo.Khi uống, pha siro cùng nước lọc, có thể uống ấm hoặc cho thêm đá. Ảnh: Matongtaybac.com. 3. Cánh gà chiên mật ong. Nguyên liệu: Cánh gà, bột năng, mật ong, nước mắm, muối, tiêu, đường, tỏi và tương ớt cay. Cánh gà mua về rửa sạch với muối, luộc sơ qua nước sôi, để lên rổ cho ráo, dùng dao khía dọc cánh gà, ướp muối và đường, tiêu trộn đều. Sau khi gia vị đã ngấm vào cánh gà. Bạn phủ bên ngoài cánh gà một lớp bột năng mỏng (tác dụng làm da gà giòn và chiên không bị bắn dầu). Bắc chảo lên bếp, chảo nóng cho dầu ăn vào, dầu nóng thả gà vào chiên, chiên lửa lớn và dầu ngập cánh gà (dầu ngập cánh gà nó sẽ chín vàng và đều màu hơn). Gà vàng vớt ra, dùng giấy thấm dầu cho bớt mỡ. Ảnh: toinayangi.vn. Làm nước mắm: Trộn đều nước mắm, mật ong, tương ớt. Cho gà vào chảo chiên, đổ chén hỗn hợp gia vị vào chảo chiên cánh gà, dùng đũa đảo nhanh tay cho hỗn hợp thấm đều trong cánh gà. Khi thấy nước hô hợp mật ong ngấm hết vào thịt, trút ra đĩa là xong. Công đoạn này cần làm nhanh tay, để gà không bị cháy. Ăn cánh gà kèm với xà lách, cà chua, dưa leo tùy theo bạn (để có thêm hương vị của rau xanh ăn kèm). Ảnh: bepgiadinh.com. 4. Sườn rim mật ong chua ngọt. Nguyên liệu: Sườn, mật ong, chanh, muối, mì chính, đường, tỏi, hành, tương ớt. Cách làm: Sườn non rửa sạch luộc qua cho thịt róc xương. Pha hỗn hợp nước chua ngọt vị mật ong lên. Sau đó, rán qua sườn đã luộc chín đến khi vàng cho ra bát tô to rồi đổ nước dùng lên ướp khoảng 10 phút. Ướp gia vị cho sườn và đổ nước lên rán cho đến khi chín sườn thì vớt ra. Ảnh: 7monngonmoingay.info. 5. Thịt lợn chiên giòn tẩm mật ong. Nguyên liệu: Thịt lợn ba chỉ, mật ong, muối, nước mắm, mì chính, tỏi, ớt, bột năng, lòng đỏ trứng, hạt tiêu, hành lá. Rửa sạch thịt, chần sơ. Ướp thịt cùng muối, hạt tiêu. Bạn lăn từng miếng thịt qua bát bột năng, rồi đập trứng gà ra bát, đánh tan. Lăn thịt qua bát trứng gà. Rồi lăn thịt qua đĩa bột chiên xù. Ảnh: Homnayangi.vn. Đun nóng dầu ăn, cho từng lát thịt đã tẩm bột vào rán vàng hai mặt. Sau khi thịt vàng bạn gắp ra đĩa. Dùng kéo hay dao bén cắt thịt thành từng lát mỏng vừa ăn. Hành lá rửa sạch rồi thái nhỏ. Pha 1 bát nước chấm gồm: hai thìa mật ong, một thìa nước mắm và một ít ớt bột, khuấy đều cho mật ong tan. Đun nóng nồi rồi cho hỗn hợp vào cho đến khi sền sệt lại, rưới lên từng miếng thịt. Ảnh: matongnguyenchat.info.

