4 thử thách ăn uống khủng khiếp chưa ai vượt qua

Thử thách bánh kẹp Squeeze Inn (Khách sạn Squeeze, Sacramento, California, Mỹ): Trong thử thách ăn uống độc đáo này, bánh không quá lớn, nhưng vấn đề nằm ở số lớp thịt và phô mai. Để giành chiến thắng, thực khách phải vượt qua mốc của người thắng cuộc trước. Ảnh: State-of-mynd. Đến năm 2016, kỷ lục là 17 lớp thịt và 17 phần phô mai. Do đó, để dành chiến thắng, bạn phải ăn một chiếc burger có ít nhất 18 lớp thịt và 18 lớp phô mai. Mỗi lớp thịt nặng khoảng 150 g và mỗi lớp phô mai tầm 110 g. Đến nay vẫn chưa có thực khách nào chinh phục được thử thách ngấy mỡ này. Ảnh: Foodchallenge. Thử thách "That burger" (quán McGah, Danville, California, Mỹ): Chiếc bánh kẹp này có đường kính lên tới 30 cm và nặng gần 2,3 kg. Bánh có hai lớp thịt bò, bốn loại phô mai, thịt hun khói, khoai tây chiên, sốt thịt nướng. Ngoài ra, suất ăn thử thách còn có thêm khoai tây chiên và hành tẩm bột rán với thời hạn một tiếng. Nhiều người đã thử nhưng chưa ai thành công. Phần lớn gọi bánh để ăn cùng 4-5 người bạn. Ảnh: Grunge. Thử thách “Breaking BadAss” (Nhà hàng Longhorns, Newcastle, Anh): Một suất ăn thử thách này gồm sườn lợn nướng, sườn và ức bò, thịt lợn rừng hun khói, xúc xích, cánh gà, hai đĩa salad đậu, cùng một bánh mì brioche, xà lách trộn và khoai tây chiên. Ảnh: Daily Mail. Thực khách phải ăn hết hơn 3 kg thực phẩm này trong vòng một tiếng. Ảnh: Chroniclelive. Một số người đã gần hoàn thành thử thách nhưng vẫn chưa có ai thực sự thành công. Ảnh: Daily Mail. Thử thách Inferno Bowl (Nhà hàng Nitally's ThaiMex ở St. Petersberg, Florida, Mỹ): Nước dùng của bát mì này được làm từ nhiều loại ớt cay, nhưng trong đó nguyên liệu chính là bhut jolokia hay còn gọi là ớt ma. Ảnh: LOLWOT. Ớt ma từng được coi là loại ớt cay nhất thế giới (sau đó bị ớt infiniti hạ vệ năm 2011). Thực khách phải ăn hết 1,5 lít nước dùng cay xé lưỡi này. Ảnh: Tampa Bay Times. Hàng trăm người đã can đảm dấn thân nhưng không ai thắng nổi từ khi thử thách ra đời năm 2009. Ảnh: Tampa Bay Times.

