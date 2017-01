11 thỏi son mang lại may mắn cho năm Đinh Dậu 2017

1. M.A.C - Ruby Woo

Đứng đầu danh sách là thỏi son đỏ nổi tiếng Ruby Woo của M.A.C. Ruby Woo tượng trưng cho sắc đỏ thuần túy và chuẩn mực, quyến rũ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng coi đó là thứ “vũ khí chết người” cần có để luôn mang theo bên mình. 2. Chanel Rouge Allure Intense Long Wear Lip Colour - Le Rouge

Nhắc đến son đỏ, không thể không nhắc đến thỏi son trứ danh dòng “long wear” lâu trôi của Chanel. Màu đỏ này có thể giữ trong 4 tiếng đồng hồ. Son có độ ẩm dễ chịu mang lại cảm giác mềm mại cho làn môi. 3. Revlon Super Lustrous Lipstick-Love That Red

Được yêu mến bởi giá thành hợp lý và sắc màu nổi bật, Love That Red của Revlon chính là niềm tự hào của thương hiệu mỹ phẩm bình dân này. Theo các đánh giá của các Beauty Blogger, thỏi son đỏ của Revlon có thể giữ màu lên đến nhiều giờ đồng hồ, chất son mượt và tạo ra kết thúc mịn như nhung, không hề thua kém bất cứ dòng son cao cấp nào. Đây quả thực là một trong những sản phẩm sáng giá của Revlon trong nhiều năm liền. 4. Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Lipstick-Le Rouge

Xếp ở vị trí thứ 4 chính là thỏi son sang trọng của Yves Saint Laurent. Chất son mịn, chứa nhiều dưỡng đem lại vẻ căng mọng mượt mà nhưng không hề bết dính trên môi. Thậm chí, có người còn so sánh chất liệu son của Yves Saint Laurent như thứ lụa satin hảo hạng, khiến cho họ có được cảm giác nâng niu khi trang điểm. 5. Dior Rouge Dior Lipstick-999

Lấy cảm hứng từ tình yêu, sự đam mê và những cảm hứng chân thực trong cuộc sống, nhà tạo mốt lừng danh Christian Dior đã chế tạo ra cây son đỏ mê hoặc mang mã màu 999. Theo ông, đây chính là màu son phù hợp với tất cả mọi sắc da, nguyên liệu và bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai dòng son chuyên dưỡng Dior Addict và dòng son matte Diorific đã tạo nên chất liệu hảo hạng của Dior Rouge. Ngay khi tô son lên môi, người dùng sẽ ngay lập tức bị thôi miên bởi chất sáp mềm như một lát bơ tan chảy và ngỡ ngàng trước khả năng phủ màu đồng đều của son. 6. CoverGirl Colorlicious Lipstick-Hot

Tuy có giá thành rẻ và thiết kế đơn giản nhưng sắc đỏ của cây son có tên gọi: “Hot” mang mã số 305 luôn khiến một nửa thế giới đứng ngồi không yên. Với thành phần shea butter cùng một số loại dầu nền thiên nhiên, đây sẽ là thỏi son mở màn cho con đường làm đẹp của hầu hết các cô gái. 7. Tom Ford Lip Color-Cherry Lush

Nói đến những thỏi son của Tom Ford là nói đến sự đẳng cấp và chất lượng vượt trội. Trong vài năm trở lại đây, việc sở hữu một cây Cherry Lush của Tom Ford dường như đã trở thành điều gì đó rất đáng làm đối với những cô gái yêu mỹ phẩm. Vẻ đẹp hoàn hảo từ thiết kế bao bì cho đến chất son êm ái của Tom Ford đã hạ gục cả những đôi môi khó tính nhất. 8. Giorgio Armani Beauty Lip Maestro

Khác biệt với những thỏi son đã được liệt kê trước đó, đại diện của thương hiệu sành điệu Giorgio Armani lại là một thỏi son kem rất đáng lưu tâm. Khắc phục được các nhược điểm của các dòng son khác, son kem của hãng có khả năng lấp đầy những rãnh nhăn môi, chất son bám đều và đi mượt đến mọi ngóc ngách như khóe môi và tạo ra khuôn dáng hoàn chỉnh mà không cần đến chì kẻ môi. 9. Clé de Peau Beauté Extra Rich Lipstick Refill-Vivid Red

“Đắt nhưng xắt ra miếng là châm ngôn của thương hiệu danh giá Clé de Peau. Và tất nhiên, trong bảng xếp hạng 13 cây son đỏ nổi tiếng nhất không thể nào thiếu sự góp mặt của Vivid Red. Ngoài khả năng bám màu vượt trội, sắc đỏ tông lạnh của Vivid Red còn được coi là gam màu vượt thời gian, đem đến sự bừng sáng và thần sắc cho khuôn mặt. Hơn nữa, công thức giàu dưỡng và các chất chống oxy hóa còn sẽ giúp các quý cô chăm sóc cho đôi môi một cách chu toàn ngay cả khi trang điểm. 10. NARS Cosmetics Velvet Matte Lip Pencil-Cruella

Như một cây bút chì xinh xắn nhưng lại ẩn chứa những bất ngờ thú vị, Cruella Pencil của NARS chiếm được cảm tình của đông đảo giới Beauty Blogger ngay từ khi mới ra mắt. Không những bền màu và tạo ra kết thúc mịn lì vượt trội, cây son đỏ của NARS còn rất tiện dụng khi mang theo hoặc sử dụng đa năng như một chiếc bút kẻ viền môi với độ chuẩn xác cao. Cruella được xem là đối thủ đáng gờm của tất cả các thương hiệu còn lại. 11. Bobbi Brown Luxe Lip Color - Parisian Red

Xuất phát từ vẻ đẹp kinh điển của các bóng hồng nước Pháp, Parisian Red được xem như chiêu bài chiến lược của Bobbi Brown trong cuộc chiến “son đỏ” trước các đối thủ đáng gờm khác. Màu đỏ mà Bobbi Brown chú trọng nghiên cứu nhất định phải là một màu đỏ tôn lên vẻ thanh lịch, gợi cảm và phảng phất chút gì đó lãng mạn như đúng tinh thần của các nàng thơ Paris. Có lẽ bởi vậy mà rất nhiều các ngôi sao nổi tiếng thế giới xem đây là vật bất ly thân trong túi xách của mình.

