10 thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau mù tạt và rau bina có hàm lượng cao folate và vitamin B9, giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm chứng trầm cảm. . Các loại rau họ cải, súp lơ xanh, bắp cải và rau cải có chứa folate và chất carotenoid làm giảm mức homocysteine, axit amin gắn liền với sự suy giảm nhận thức. Ăn rau họ cải mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều là thức ăn vặt bổ dưỡng có lợi cho sức khoẻ của não. Chúng giàu chất béo, chất xơ và các chất chống oxy hoá lành mạnh giúp làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các loại quả mọng có chứa anthocyanins bảo vệ não khỏi những thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Các loại đậu chứa ít calo và chất béo và giúp giữ cho trí não trở nên sắc nét. Các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên ăn đậu ba lần/tuần để giúp giảm nguy cơ bệnh Alzheimer. Ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt như lúa mì nguyên chất, yến mạch, gạo nâu... giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường. Bạn nên ăn cá chứa Omega-3 ít nhất mỗi tuần một lần để giúp bảo vệ chức năng não và giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, trầm cảm, bệnh tim và viêm khớp. Dầu ôliu cũng có tác dụng bảo vệ não trước sự suy giảm nhận thức. Ăn các loại gia vị như quế, bột nghệ và thì là sẽ làm giảm nguy cơ bị bệnh Alzheimer và các bệnh khác do tuổi tác như bệnh tim, béo phì, tiểu đường và cao huyết áp. Cà phê và socola rất tốt cho sức khoẻ của bạn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy socola và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc trị bệnh chống lại bệnh Alzheimer. Ảnh: Internet.

