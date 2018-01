10 sai lầm hàng ngày đang làm hỏng lông mi của bạn

Không tẩy trang trước khi đi ngủ: Giữ lớp trang điểm khi bạn ngủ không chỉ dẫn đến mụn trứng cá, mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây tổn hại cho lông mi. Sử dụng kẹp mi không đúng cách: Kẹp mi là một trong những dụng cụ "cứu cánh” cho làn mi cong vút. Tuy nhiên nếu không sử dụng đúng cách như bấm quá chặt và giữ quá lâu se khiến hàng mi bị rụng. Sử dụng lông mi giả: Việc lạm dụng lông mi giả sẽ dẫn đến những hậu quả ngoài mong muốn, lớp keo dính khá chắc chắn ấy sẽ làm ảnh hưởng đến những sợi lông mi thật, do đó khi gỡ lông mi giả ra thì nó cũng kéo theo một lượng lông mi thật. Do đó, bạn không nên gắn mi giả quá thường xuyên và luôn luôn đi đến một salon có uy tín. Dụi mắt: Nhiều cô gái có thói quen này. Dùng tay dụi mắt gây rụng lông mi, đo đó, khi bị ngứa mắt bạn hãy massage quanh mí mắt và dùng thuốc nhỏ mắt, tuyệt đối không dụi mắt. Sử dụng đồ trang điểm hết hạn: Mascara cũ có thể chứa các vi khuẩn, do đó có thể gây tê rát, tổn thương và nhiễm khuẩn mi mắt khi sử dụng. Nhiệt độ cao có thể làm khô da và làm hại lông mi của bạn. Nếu bạn đang sử dụng máy uốn lông mi nóng hoặc máy sấy thổi để làm nóng lên trước khi sử dụng thi hãy ngừng ngay bây giờ. Nhiệt độ nóng có thể làm hỏng những sợi lông mi và làm chúng yếu hơn. Tháo lông mi giả sai cách: Có nhiều bạn thường dùng tay để lột mi nối. Thao tác này dù có nhẹ nhàng, khéo léo tới đâu cũng không thể đảm bảo cho ông mi còn nguyên vẹn và không ảnh hưởng tới mắt. Nhuộm lông mi: Một số chất hóa học có thể tìm thấy trong thuốc nhuộm này có thể làm bạn mất tất cả lông mi vĩnh viễn. Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể gây mù loà nếu ko được dùng đúng cách. Sử dụng loại mascara không thấm nước: Loại mascara này giúp bạn khi đi bơi hoặc dưới trời mưa không bị nhòe, nhưng ngược lại, loại mascara này có một nhược điểm là khô và bám chắc vào lông mi, do vậy rất khó loại bỏ và khiến cho lông mi bị khô dễ gãy rụng. Chia sẻ mascara: Việc trao đổi mỹ phẩm, ngay cả với người bạn tốt nhất của bạn cũng có thể dẫn đến một số hậu quả tai hại. Mascara đặc biệt là một môi trường tối ưu cho vi khuẩn, giúp vi khuẩn sinh sôi nẩy nở nhanh chóng. Vi khuẩn xâm nhập gây dị ứng, làm hỏng nang lông mi gây ra hiện tượng rụng lông m hàng loạt và rất khó để mọc lại.

