10 bộ đầm đắt nhất trong lịch sử thời trang

Trang NY Daily News tổng hợp 10 bộ đầm đắt nhất của sao Hollywood. Đứng ở vị trí đầu tiên là chiếc váy xòe biểu tượng của minh tinh Marilyn Monroe trong phim The Seven Year Itch. Năm 2011, mẫu thiết kế của William Travillas được bán đấu giá 5,6 triệu USD (khoảng 127 tỷ đồng). Một trong những trang phục đi vào lịch sử Oscar là bộ đầm cao cấp hiệu Dior mà minh tinh Nicole Kidman mặc trên thảm đỏ năm 1997. Chiếc váy màu vàng chanh, họa tiết mang cảm hứng phương Đông có giá 2 triệu USD. Nhà thiết kế John Galliano từng chia sẻ: "Nicole trông như một nữ thần". Giới mộ điệu chắc hẳn cũng chưa thể nào quên chiếc váy đen biểu tượng của Audrey Hepburn trong phim Breakfast at Tiffany. Năm 2006, trang phục này được bán đấu giá ở New York với 900.000 USD. Bộ đầm cưới đính hạt ngọc trai mà nhiếp ảnh gia Mary Joe Connolly mặc khi làm mẫu năm 1952 trị giá 100.000 USD (tương đương khoảng 500.000 USD hiện tại). Một trong những bộ váy cưới đẹp nhất lịch sử thời trang không thể không kể đến váy cưới của công nương Kate Middleton. Đây là mẫu thiết kế của Sarah Burton - giám đốc sáng tạo thương hiệu Alexander McQueen, được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Mẫu váy thêu ren tinh tế trị giá 400.000 USD. Gợi cảm, sang trọng và lộng lẫy là những từ dùng để nói về váy cưới của Amal Clooney. Sản phẩm của nhà mốt nổi tiếng Oscar de la Renta có giá 380.000 USD. Công nương Diana lộng lẫy trong bộ đầm dạ hội nhung của nhà thiết kế Victor Edelstein tại một bữa tiệc ở Nhà Trắng năm 1985. Chiếc váy được bán vào năm 2013 với giá 362.424 USD. Năm 2007, nữ diễn viên Cate Blanchett ghi dấu ấn trên thảm đỏ Oscar với bộ đầm hở vai, ôm sát cơ thể quyến rũ của nhà mốt Armani Privé. Trang phục được đính kết pha lê Swarovski cầu kỳ có giá 200.000 USD. Chiếc váy đính kết 6.000 hạt ngọc mà nữ diễn viên Lupita Nyong'o diện tại sự kiện Oscar cách đây hai năm có giá 150.000 USD. Ngoài ra, cô cũng có nhiều khoảnh khắc ấn tượng khác trên thảm đỏ. Thảm đỏ Oscar cũng ghi dấu người đẹp Charlize Theron. 100.000 USD là con số bạn phải chi cho bộ đầm cao cấp hiệu Dior.

