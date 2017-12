Vật phẩm phong thủy này sẽ "cứu rỗi" hôn nhân của bạn

Nếu tình cảm giữa hai người hay khúc mắc, bất hòa có thể bài trí vật phẩm phong thủy là tượng gỗ hay gốm sứ hình “Hòa hợp nhị tiên” cũng có tác dụng rất tốt.

Ảnh minh họa. Phòng ngủ nên theo phong thủy



Trong phòng ngủ, cũng không nhất thiết bài trí vật ở hướng Bắc mà các hướng khác cũng hỗ trợ đắc lực trong việc thúc đẩy hạnh phúc hôn nhân. Dựa vào tuổi của người chồng để tìm được hướng tốt cho tình cảm vợ chồng. Và tùy thuộc vào hướng tốt, hướng đào hoa để đặt những vật phẩm phong thủy phù hợp.

– Đối với người cầm tinh là hổ, ngựa, chó, hướng đào hoa là hướng chính Đông.

– Đối với người cầm tinh là khỉ, chuột, rồng, hướng đào hoa là hướng chính Tây.

– Đối với người cầm tinh là lợn, mèo, dê, hướng đào hoa là chính Bắc.

– Đối với người cầm tinh là rắn, gà, trâu là hướng chính Nam.

Nếu treo chuông gió đầu giường bên phía ngưòi chồng thường nằm sẽ giúp người chồng yêu thương vợ nhiều hơn. Tương tự, nếu treo một dây ớt đỏ phía đầu giường người vợ hay nằm cũng có tác dụng tăng thêm lòng yêu thương của vợ đối với chồng.

Ngoài những vật phẩm tương đối dễ tìm đã kể trên thì miếng ngọc bội long phượng cũng là loại vật phẩm tượng trưng cho hạnh phúc .

Theo văn hóa phưong Đông, ngọc bội long phượng thường được tặng cho những đôi vợ chồng mới cưới hay món quà kỷ niệm ngày cưới với mong ước hạnh phúc bền lâu. Theo phong thủy, miếng ngọc long phượng nên treo ở đầu giường hai vợ chồng, bởi tương truyền thì chỗ nào có rồng thì chỗ đó có phượng, cho nên người yêu thương nhau sẽ luôn bên nhau, giống như long phượng.

Ngoài ra bạn có thể treo tranh hoa mẫu đơn.

Hoa mẫu đơn còn được gọi là Quốc sắc Thiên Hương chi hoa. Còn nhà thơ Âu Dương Tu thì ca ngợi hoa mẫu đơn là “Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn” (trong thế gian chân chính xứng mang tên hoa chỉ có mẫu đơn). Chính vì 2 nhà thơ lớn này ca ngọi mà hoa mẫu đơn được xem như là biểu tượng của phú quý, cao sang. Khi trưng hoa mẫu đơn trong bình đẹp, là ta đã có một biểu tượng “Phú Quý Bình An” trong phong thủy.

Đồng xu cổ

Đồng xu cổ Trung Quốc có tác dụng thu hút tài lộc trong gia đình. Khi tài chính tăng lên, tâm trạng con người nhờ đó mà cảm thấy thoải mái cũng như vui vẻ hơn. Bạn có thể treo một dải xu Trung Quốc trên tường nhà, hay có thể đóng khung nó. Đơn giản hơn, bạn có thể chỉ cần đặt nó ở bất kỳ chỗ nào như bàn trà, bàn làm việc, giá sách,...

Tuy vậy, ít người biết đồng xu cổ còn được coi như một tín vật bảo vệ và mang may mắn đến cho gia chủ. Bạn có thể kết hợp chúng như một món đồ trang như bông tai, vòng đeo tay, mặt dây chuyền hay chỉ cần vài đồng xu lẻ trong ví. Thông thường, các doanh nhân hay để một chuỗi 3 đồng xu buộc bằng dây đỏ ở trong ví để vừa mang may mắn, bảo vệ cho mọi sự bình an cũng như thu hút tiền bạc.

Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo!