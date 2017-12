Những bí mật lớn của Lầu Năm Góc và siêu xe Quái thú

Thiết kế Lầu Năm Góc (Mỹ) khá đặc biệt và ẩn chứa những bí mật lớn ít người biết. Tòa nhà hình ngũ giác (5 cạnh) này có diện tích sàn tổng cộng là 616.518 m2.Diện tích của Lầu Năm Góc lớn gần gấp 2 lần tòa nhà Empire State ở New York. Tòa nhà được thiết kế dành cho 40.000 người làm việc, bãi đỗ xe có sức chứa 10.000 ô tô. Cùng với đó là việc tòa nhà không được cao quá 4 tầng để không chắn tầm nhìn về Washington. Một bí mật bất ngờ của Lầu Năm Góc - công trình kiến trúc được thiết kế hoàn hảo theo chiều kim đồng hồ, gồm 10 hành lang giống hình nan hoa nối liền các phần khác nhau của tòa nhà. Theo đó, nhân viên có thể đi bộ đến bất kỳ điểm nào trong tòa nhà chỉ trong vòng 7 phút. Tháng 10/2013, Mỹ cho phát hành tờ 100 USD mới với những bí mật thú vị. Cụ thể, chân dung của Benjamin Franklin vẫn được giữ nguyên trên tờ tiền mới. Tờ tiền mới có những đặc điểm bảo an mới và rất khó làm giả. Một trong những điều đặc biệt của tờ 100 USD mới là dải băng màu xanh đứt đoạn bên trái chân dung Benjamin Franklin. Đây không phải là lỗi in ấn mà là một phần trong đặc điểm bảo an được thiết kế để giúp người sử dụng dễ dàng phân biệt tiền thật với tiền giả. Theo đó, khi bạn nghiêng tờ tiền 100 USD, hình vẽ những chiếc chuông dọc theo dải băng màu xanh này sẽ biến thành con số “100”. Dải băng này không phải được in ra mà thay vào đó được dệt thẳng vào giấy in tiền. Cadillac One của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là một trong những chiếc xe an toàn nhất thế giới với nhiều bí mật ẩn chứa trong nó. Sở Mật vụ Mỹ gọi chiếc xe này là The Beast (Quái thú) bởi khả năng chịu đựng các cuộc tấn công hạng nặng cũng như được trang bị những trang thiết bị hiện đại. Sở dĩ The Beast được xem là xe chống đạn tốt nhất thế giới là vì có lớp chống đạn dày tới 200 mm. Thêm nữa, cánh cửa xe nặng tương đương cửa của một chiếc Boeing 757. Kính chống đạn trên xe dày 127 mm, gồm ít nhất 5 lớp chồng lên nhau. Đặc biệt, cabin của siêu xe Tổng thống Mỹ tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Do vậy, nó có thể chống lại các cuộc tấn công hóa, sinh học. Mời quý độc giả xem video Đoàn xe "Quái thú" mua một lúc hơn 750 lít xăng (nguồn: Tuổi Trẻ).

