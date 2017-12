Cuộc di tản Dunkirk đáng nhớ của quân đồng minh năm 1940

Trong cuộc di tản Dunkirk năm 1940, khoảng 300.000 binh lính quân đồng minh được di tản khỏi Dunkirk (Pháp). Sự kiện này bắt nguồn từ việc phe đồng minh vừa phải chống trả trước những đợt tấn công dồn dập của phát xít Đức vừa phải rút lui ra bãi biển để về Anh. Trong ảnh là 2 chiếc thuyền chở đầy binh sĩ quân đồng minh trong cuộc di tản lớn nhất lịch sử quân sự. Do số lượng binh sĩ cần giải cứu quá lớn trong thời gian ngắn nên gần 40.000 quân Đồng minh bị bỏ lại và bị phát xít Đức bắt giữ làm tù binh. Những người lính quân đồng minh ngồi chờ đợi di tản. Một nhóm binh sĩ hướng tầm mắt về phía con tàu đang chạy trên biển khi diễn ra cuộc di tản Dunkirk. Bính sĩ Anh vội vã di chuyển, rời Dunkirk (Pháp) để trở về nước an toàn. Hàng ngàn binh sĩ quân đồng minh được giải cứu trở về Anh an toàn, không bị rơi vào tay phát xít Đức. Các tàu chuyển chở đầy binh lính quân đồng minh trở về từ Dunkirk. Người lính bị thương được đồng đội dìu đi khi di tản khỏi Dunkirk. Các binh sĩ quân đồng minh di chuyển lên tàu cứu hộ. Binh sĩ ngồi đợi tàu thuyền để chuẩn bị rời khỏi Dunkirk. Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).

