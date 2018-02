Chuyện rùng mình sau bức ảnh “Người Do Thái cuối cùng ở Vinnitsa“

(Kiến Thức) - "Người Do Thái cuối cùng ở Vinnitsa" là một trong những bức ảnh kinh điển thế giới. Câu chuyện về bức ảnh này khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng khi nhìn thấy khoảnh khắc chết chóc của những người Do Thái trong cuộc thảm sát do phát xít Đức thực hiện.