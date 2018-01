Văn tự cổ 'biển chết' cuối cùng đã có lời giải

Trước đây, các nhà khảo cổ học nhận định 60 mảnh da nhỏ, có chứa văn tự cổ Hebrew tìm thấy ở cuộn Biển Chết xuất phát từ nhiều cuộn khác nhau. Nhưng giờ đây, sau khi sắp xếp, giải mã chúng, họ nhận thấy rằng tất cả chỉ từ một cuộn mà thôi.



Bộ tài liệu này dường như là một cuộn lịch 364 ngày, cũng như đánh dấu những ngày hội cũng như ghi chép sự thay đổi của các mùa. Theo giả thiết đây có thể là tài liệu của một giáo phái người Do Thái cổ đại.

Những mảnh da nhỏ được các nhà khảo cổ tìm kiếm và ghép lại, hòng tìm ra được toàn bộ bí ẩn bên trong nó. Ảnh: ĐH Haifa.

Cách đây 70 năm, kể từ khi được tìm thấy cuộn Biển Chết đã thu hút các học giả và sử gia ra sức giải mã chúng. Dẫu rằng công việc này không mấy dễ dàng.

Eshbal Ratson và Jonathan Ben-Dov thuộc khoa nghiên cứu Kinh thánh của ĐH Haifa đã phát hiện một sự liên kết giữa các mảnh ghép sau khi bắt tay vào nghiên cứu nó khoảng một năm trước đây. Họ cho biết một số mảnh ghép rất nhỏ, thậm chí có mảnh còn nhỏ hơn 1 cm2. Và sau một khoảng thời gian kỳ công sắp xếp chúng lại, họ kết luận rằng nó chỉ từ một cuộn duy nhất mà thôi.

Nhiều chuyên gia tin rằng các bản thảo của cuộn Biển Chết được viết bởi Essenes độc thân - một giáo phái bất đồng chính kiến Do Thái, đã rút lui vào sa mạc Judaean và sống quanh các hang động khu vực Qumran.

Quá trình dựng lại bộ cuộn Biển Chết rất công phu. Ảnh: Getting Image.

Ngoài việc nhận định đây là một cuộn lịch 364 ngày, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm nhiều sự kiện lớn trong năm được ghi chép cẩn thận trong cuộn Biển Chết. Trong đó, có lễ hội New Wheat, New Wine và New Oil là những lễ hội có liên quan đến lễ hội Shavout của người Do Thái. Ngoài ra còn có lễ hội Tekufah, theo tiếng Do Thái là lễ hội "Chu kỳ" nhằm đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa.



Chưa hết, những cuộn giấy có chứa văn tự Do Thái, Hy Lạp và Aramaic được nhận định là một bản ghi chép kinh thánh trong đó còn sót lại một phần của 10 điều răn của Chúa.