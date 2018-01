“Kho báu” của gia đình Do Thái đào thoát khỏi Đức quốc xã

Mới đây, Heidi Blackwell đăng trên Facebook cá nhân về việc tìm thấy chiếc hộp chứa kho báu thuộc về một gia đình Do Thái đào thoát khỏi Đức quốc xã. Theo lời kể của bà Blackwell, chiếc hộp kho báu có chứa những bức ảnh, tài liệu chiến tranh trên được tìm thấy vào 15 năm trước khi sống ở ngôi nhà trên phố Flood ở Bondi, Australia. "Đây là những giấy tờ quan trọng của một gia đình Do Thái đào thoát khỏi Đức quốc xã bằng cách đi qua Thượng Hải rồi đến Sydney, Australia", bà Blackwell nói. Bà Blackwell cho hay những hồ sơ này thực sự là một kho báu bởi nó bao gồm các bức ảnh, giấy khai sinh, giấy tờ của trường học, thư từ.... Qua đó, bà biết được tên của họ là Necha và Werner Fink. Trên một số tài liệu, người ta dễ dàng nhận thấy biểu tượng của Đức quốc xã xuất hiện trên đó. Hiện bà Blackwell muốn trả lại những hiện vật quan trọng này cho chủ nhân của chúng. Chia sẻ trên Facebook của bà Blackwell về chiếc hộp "kho báu" trên thu hút hàng trăm bình luận. Đa số cho rằng phát hiện này là "tuyệt vời". Một số ý kiến gợi ý bà Blackwell liên hệ với Bảo tàng Do Thái ở Sydney để có thể tìm ra chủ nhân của những món đồ này. Mời quý độc giả xem video "Kho báu" ngàn tỷ, vạn người mê của lão nông xứ Tuyên (nguồn: Dân Việt).

