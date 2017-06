Bí ẩn quanh cái chết của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson

Cái chết của Michael Jackson đã khởi nguồn cho hàng loạt lý thuyết âm mưu và tiếp tục gây sự chú ý cho thế giới. Còn cha của Michael Jackson, ông Joe cảm thấy chưa thỏa mãn với những câu trả lời từ phía cảnh sát và yêu cầu có được những điều tra chính xác về sự thật vào khoảnh khắc cuối cùng của con trai mình.

Nguyên nhân cái chết của “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson đến nay vẫn còn nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp. Tại sao phải mất quá nhiều thời gian để gọi cấp cứu?



Người đầu tiên phát hiện cái chết của ông hoàng nhạc Pop được cho là Tippy, một nhân viên an ninh. Người đàn ông này đã gọi cấp cứu sau khi phát hiện Jackson nằm gục trên sàn khoảng 50 phút sau khi ca sĩ ngừng thở. Tuy nhiên, nhân viên này không hề thông báo nạn nhân là Michael Jackson mà chỉ nói là 1 quý ông khoảng 50 tuổi. Đây cũng chính là 1 phần lý do của việc xe cứu thương đến muộn dẫn đến việc không kịp cấp cứu cho siêu sao này. Liệu rằng nhân viên an ninh đã quá lo sợ cho an toàn bản thân hay còn lý do nào khác?

Ai đã quyết định liều lượng thuốc giảm đau cuối cùng của Jackson?

Việc dùng các loại thuốc giảm đau và chống trầm cảm luôn đi kèm với các tác dụng phụ không mong muốn. Một bác sĩ có chuyên môn cao sẽ đánh giá chính xác được những rủi ro này và sẽ kiểm soát tốt liều lượng thuốc tiêm cho Jackson. Tuy nhiên, Jackson có thể lấy thuốc từ bác sĩ Conrad Murray, người được thuê để đảm bảo sức khỏe cho ông hoàn thành các đêm nhạc, hoặc từ Tohme Tohme, một người bạn thân với Jackson nhưng không hề có chuyên môn gì về y học.

Đây có phải là 1 vụ tự sát?

Với việc phải hoàn thành tốt 50 đêm nhạc ở London, chắc chắn Jackson đã phải chịu áp lực nặng nề. Vì vậy, nhiều người cho rằng ông không đủ sức để làm việc với lịch trình này. Và thực sự ông từng nói với bạn bè rằng “thà tôi chết đi còn hơn, tôi chả còn gì nữa”. Biết đâu đây chính là cơ sở cho một vụ tự sát.

Người gọi điện cho 911 nói rằng “Jackson đang nằm trên giường”, liệu đây có là sự thực?

Ngay khi nhân viên cấp cứu được thông báo điều này, họ đã yêu cầu người gọi điện tới đưa nạn nhân xuống sàn nhà để cứu hộ ép lồng ngực, để làm việc này phải có đủ lực đè vào tim nên cơ thể cần được đặt trên một bề mặt cứng. Đây là điều đơn giản mà lẽ ra bác sĩ của Jackson phải thực hiện ngay và chuẩn xác nhất.

Các khám nghiệm tử thi khám phá ra điều gì?

Cho đến nay vẫn chưa có một danh sách liệt kê đủ tất cả các loại thuốc trong cơ thể của Jackson, cũng như liều lượng của chúng.

Cũng không hề có một báo cáo nào về tình trạng sức khỏe của Michael Jackson trước khi chết. Chỉ biết rằng, mặc dù cao đến 1m8 nhưng cân nặng của Jackson chỉ khoảng 50kg. Vì quá gầy nên dù là một lượng nhỏ các loại thuốc cũng trở thành quá liều và tác động xấu đến cơ thể.

Có bao nhiêu người trong nhà vào ngày Jackson chết?

Liệu có bạn bè nào của ông có mặt hay không, những đứa con của ông đã ở đâu khi cha chúng qua đời? Có nguồn tin cho rằng, cậu cả nhà Michael đã có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng hầu như không biết làm gì. Tuy nhiên những thông tin này chưa được kiểm chứng.

Sự liên quan của ông với Tổ chức Nation of Islam?

Quan hệ của ông với nhóm người Hồi giáo ly khai tập trung quanh cô bảo mẫu Grace Rwaramba, người được anh trai Jermaine của Jackson thuê từ tổ chức Nation of Islam. Điều đáng nói là chính Jermaine cũng theo Đạo Hồi. Và tổ chức này đã cung cấp nhân viên an ninh cho Jackson và Leonard Muhammad, sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh của Jackson. Cũng chính Nation of Islam đứng ra thuê ngôi nhà ở California, nơi ông qua đời với giá 60.000 bảng mỗi tháng, đắt gấp 4 lần giá thị trường.

Liệu có những âm mưu tẩu tán các loại thuốc mà Jackson hay dùng?

Cái chết sớm và đột ngột của một siêu sao như Jackson sẽ trở thành trung tâm của các cuộc điều tra nhằm tránh trường hợp tiêu hủy bằng chứng. Tuy nhiên, không ai biết đằng sau đó có những âm mưu qua mặt cảnh sát hay không.

Tại sao thi hài Jackson được chuyển đi hỏa táng trong khi việc điều tra vẫn chưa kết thúc?

Việc này đã để lại một dấu hỏi lớn trong cách làm việc của sở cảnh sát Los Angeles, nhất là khi chưa khẳng định được đây có phải là một vụ án mạng hay không.

Ai được lợi từ cái chết của ông?

Nhiều nguồn tin cho rằng, Jackson đã khánh kiệt trước khi ông qua đời do nợ nần và thiếu hiểu biết về tài chính. Tuy nhiên, dường như còn một khoản kha khá trong quỹ tín dụng mà ông mua từ năm 1985 với giá 17 triệu bảng Anh. Đó là bản quyền đối với các ca khúc của The Beatles. Ngoài ra, còn những khoản thu lớn từ việc bán đĩa hát ngay cả khi ông đã qua đời. Những người được nhận số tiền đó sẽ là 3 đứa con ông, mặc dù 8 anh chị em của Jackson cũng có quyền đòi hỏi thụ hưởng 1 phần tài sản này trước pháp luật.