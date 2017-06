Sở hữu 3 nốt ruồi này, ắt mang mệnh phú quý giàu sang

Có những người vì thẩm mỹ đã tẩy bỏ đi một số nốt ruồi tốt. Sau đây là ba vị trí nốt ruồi đại cát tuyệt đối không được xóa bỏ bởi đó là dấu hiệu của sự phú quý, giàu sang. Ảnh: ixiumei.com. Nốt ruồi ở lòng bàn tay: Lòng bàn tay có nốt ruồi là điềm báo đại phú đại quý. Người có nốt ruồi ở lòng bàn tay cả đời không lo thiếu ăn thiếu mặc, hơn nữa lại đem lại may mắn về tiền bạc cho người thân và những người xung quanh. Ảnh: azg168.cn. Nếu coi bàn tay là một chiếc hũ đựng tiền, thì nốt ruồi trong lòng bàn tay chính là tiền. Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này không bao giờ phải chịu cảnh khổ cực, luôn sống trong sung túc, giàu sang. Ảnh: image.baidu.com. Nốt ruồi ở thùy châu (dái tai): Thùy châu là nơi để xem về thận khí, người mà có thùy châu to tượng trưng cho việc thận khỏe mạnh. Ảnh: Yxlady.com. Thận khí dồi dào ắt sẽ trường thọ. Người có nốt ruồi ở thùy châu là người có sức sống mãnh liệt, rất ít khi bị bệnh, hơn nữa càng nhiều tuổi, tài vận của họ càng vượng phát. Những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này cho dù là cuộc sống hay công việc đều được cát tinh phù hộ, nên mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Ảnh: ixiumei.com. Nốt ruồi sau lưng: Nốt ruồi sau lưng là tượng trưng cho trường thọ và tài phú. Người có nốt ruồi ở vị trí thường là người học rộng đa tài, có lý tưởng lớn và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ rất giỏi trong giao tiếp, khéo léo trong đối nhân xử thế nên có rất nhiều bạn bè. Ngoài ra họ cũng luôn được quý nhân phù trợ trong công việc. Ảnh: d1xz.net. Chính vì luôn có thái độ lạc quan trong cuộc sống nên cuộc đời họ luôn may mắn, tiền bạc dồi dào, khi về già lại được hưởng phúc từ con cháu. Ảnh: meiguoshenpo.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

