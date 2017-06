Theo dự đoán ngày mới 19/06/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), người tuổi Tý không nên quá lao lực vì công việc. Tài vận: tâm trang vui vẻ vì mua được đồ vật yêu thích với giá cả phải chăng. Tình cảm: có cơ hội gặp được người trong mộng. Sức khỏe: sức khỏe ổn định, nên ăn nhiều hoa quả. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Sửu. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu có cơ hội được điều chuyển sang vị trí công việc mới. Tài vận: có thể tham gia đầu tư chứng khoán. Tình cảm: nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Hướng vượng tài: hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu trắng.Quý nhân: tuổi Dậu. Tuổi Dần: Công việc: con giáp này cẩn thận, tránh rơi vào bẫy của đối thủ cạnh tranh. Tài vận: thận trọng trong quản lý tiền bạc, tránh rơi vào tình trạng “phá sản”. Tình cảm: nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Sức khỏe: chu ý đến gan, tim và hệ thần kinh. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: hài lòng với mức thu nhập mà công việc mang lại. Tài vận: thu được khoản lợi nhuận nhỏ từ việc đầu tư. Tình cảm: có cơ hội tìm được ý trung nhân. Sức khỏe: nên tăng cường rèn luyện sức khỏe. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: xanh lam, màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: đề phòng tiểu nhân phá rối. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư chứng khoán. Tình cảm: nên mạnh dạn hơn nữa trong việc thể hiện tình cảm. Sức khỏe: nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi,thư giãn. Hướng vượng tài: hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: đạt được nhiều kết quả tốt trong công việc. Tài vận: tài vận vượng phát, thu hút được thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Tình cảm: có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Ngọ: Công việc: ngày thích hợp cho việc phát triển các mối quan hệ xã hội có lợi cho công việc. Tài vận: mua đồ tốt với giá phải chăng. Tình cảm: đề phòng vận đào hoa xấu đeo bám. Sức khỏe: nên tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: không nên quá khiêm nhường, nên biết cách thể hiện bản thân hợp lý và đúng thời điểm trong công việc. Tài vận: có thểm khoản thu nhỏ từ việc đầu tư. Tình cảm: nên dành những lời khen, động viên ngọt ngào cho người mình yêu thương. Sức khỏe: nên nghe nhạc để thư giãn đầu óc. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Tây. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài vận: ngày thích hợp cho việc đầu tư. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi trong chuyện tình cảm. Sức khỏe: nên đi du lịch nghỉ dưỡng. Hướng vượng tài: hướng Tây, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: thuận buồm xuôi gió. Tài vận: ngày thích hợp cho việc đàm phán về các vấn đề tài chính. Tình cảm: khéo ăn khéo nói gây được thiện cảm với người trong mộng. Sức khỏe: chú ý giữ gìn sức khỏe. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng tài: màu vàng, màu be. Quý nhân: tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành công việc. Tài vận: các khoản thu về ít hơn so với dự định. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại. Sức khỏe: ít uống rượu và nên ăn uống điều độ. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh da trời. Quý nhân: tuổi Mão. Tuổi Hợi: Công việc: nhận được tin tức về việc điều chuyển hoặc phải đi công tác. Tài vận: không suôn sẻ, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Tình cảm: đừng để áp lực công việc ảnh hưởng đến tình cảm lứa đôi. Sức khỏe: chú ý đến thận. Hướng vượng tài: hướng Tây, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu trắng. Quý nhân: tuổi Dậu. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

