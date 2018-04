Ứng xử thế nào với hoạt động tiêu cực “Hội Thánh Đức Chúa Trời”?

(Kiến Thức) - “Hội Thánh Đức Chúa Trời” có phải là tôn giáo hay không đang được làm rõ nhưng rõ. Nhưng không có tôn giáo nào lại tuyên truyền về việc con cái không phải do cha mẹ sinh ra… khiến con người sống lạnh lùng với chính người thân...

Liên tục trong thời gian gần đây, nhiều người mê tín, theo tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời” đến mức bỏ bê công việc, cửa nhà; Nhiều học sinh, sinh viên bỏ học để tham gia những buổi cầu nguyện, thậm chí cung phụng tiền bạc cho những kẻ cầm đầu, với niềm tin được Chúa trời che chở, cứu rỗi, khi chết sẽ sớm được lên thiên đàng; Nhiều người khác đập phá bàn thờ, bỏ tục thờ cúng tổ tiên, ông bà, bỏ công việc, bán nhà cửa đến sống với nhau…



“Hội Thánh Đức Chúa Trời” rao giảng những luận điệu cao siêu về ngày tận thế hay những tư tưởng trái với thuần phong mỹ tục cho rằng, con người không phải do bố mẹ sinh ra: “Đức Chúa trời là đấng tối cao quyền năng, tạo ra các vì sao, các hành tinh và trái đất, tạo ra loài người để cai quản nó. Nay sắp đến ngày tận thế, Đức Chúa trời thương xót cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi. Ai may mắn lắm mới được Đức chúa trời cứu, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt. Ai muốn được cứu thì đến để làm lễ vượt qua”. Hay: “Đức Chúa trời muốn ta cất của cải ở Nước Thiên đàng, đó là tấm lòng ta để ở đó, Đức Chúa trời không cần của cải của chúng ta, vì thế chúng ta phải dâng 1/10 tổng thu nhập hàng tháng để Đức Chúa trời Mẹ giữ hộ. Cứ có tiền vào tay phải trích ngay 1/10 để riêng một chỗ để đến ngày thứ 7 đem đến dâng lên Đức Chúa trời mẹ”.

Hội Thánh Đức Chúa Trời đã khiến bao gia đình rơi vào cảnh ly tán.

Rõ ràng những luận điệu đó là phi lý và bộc lộ sự lừa đảo bởi hàng tuần, hàng tháng những người tham gia phải “dâng hiến” 1/10 tổng thu nhập của mình cho các đối tượng.

Số tiền đó làm vào việc gì không ai rõ. Nhưng thông qua những cuộc hội thảo, những lời dụ dỗ và bí ẩn từ lọ nước thánh màu đỏ kỳ lạ, hàng nghìn người đã mê muội tham gia, lan rộng nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định, Hà Giang... gây nên nỗi lo lắng, hoang mang cho bao địa phương, gia đình.

Với cách hành đạo kỳ lạ và phương thức dụ dỗ, lôi kéo người tham gia, dư luận đặt câu hỏi: "Hội Thánh Đức Chúa Trời" có phải là một tổ chức tôn giáo hay chỉ là một tổ chức ngoại lai, na ná tôn giáo để hoạt động?

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, "Hội Thánh Đức Chúa Trời" bao gồm cả các nhóm Tin Lành đã được chính quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tuy nhiên, các biểu hiện cực đoan liên quan đến tổ chức mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời" cần được kiểm chứng và phân biệt với các nhóm Tin Lành khác có tên gọi tương tự, tránh đánh đồng với các tổ chức Tin Lành nói chung.

Tuy nhiên theo người đứng đầu Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, với những biểu hiện tiêu cực cần phải thêm thời gian để kiểm chứng về có hay không có vai trò của tổ chức chỉ đạo, điều hành hay chỉ là hành vi của một số cá nhân trục lợi, làm biến tướng.

Có thể thấy, để trả lời câu hỏi "Hội Thánh Đức Chúa Trời" có phải là tôn giáo hay không thuộc thẩm quyền trả lời của Ban Tôn giáo Chính phủ. Tuy nhiên, việc "Hội Thánh Đức Chúa Trời" mang lại hậu quả xấu cho xã hội. Bởi không có loại hình tôn giáo nào lại đi dụ dỗ, lôi kéo người tham gia dưới những cuộc hội thảo như đa cấp, không có loại hình tôn giáo nào lại đi thu tiền thu nhập hàng tháng của những người tham gia, không có tôn giáo nào lại tuyên truyền những luận điệu về ngày tận thế, về việc con cái không phải do cha mẹ sinh ra… khiến con người sống lạnh lùng với chính người thân, nhẫn tâm quay lưng với tổ tiên nguồn cội, dẫn đến sự lệch chuẩn trong đạo đức xã hội.

Dù biết rằng, ở Việt Nam, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người tuy nhiên, cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Với những hoạt động tiêu cực, cần có sự hướng dẫn, chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cá nhân có hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của pháp luật.

Quan trọng hơn, người dân cần nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc,... Các các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm theo pháp luật những hoạt động tiêu cực phi tôn giáo trên.