Chọn đường an toàn hay đường xuống địa ngục?

Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước đã xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông khiến 79 người tử vong và gần 80 người khác bị thương. Tính trung bình mỗi ngày nghỉ lễ có tới gần 20 người thiệt mạng.



Trước đó, theo thống kê của Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Tuất 2018, cả nước đã xảy ra gần 220 vụ tai nạn giao thông làm chết 195 người, bị thương 199 người.

Ngày nghỉ lễ tết thường là dịp để người người, nhà nhà sum họp đoàn viên, cùng nhau đi du lịch để nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Trong số những người đó, có hàng chục, thậm chí hàng trăm người mãi mãi không được về nhà. Vì sao cứ dịp nghỉ lễ, tết, tình hình tai nạn giao thông càng tăng cao? Đó là câu hỏi không dễ để trả lời.

Khi tham gia giao thông, nếu người ta ý thức được thì đó sẽ là con đường về nhà, không ý thức được thì đó sẽ là con đường dẫn tới...địa ngục.

Dù theo lý giải của các cơ quan chức năng, cụ thể là Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; đi sai phần đường làn đường; chuyển hướng không chú ý quan sát; đối tượng liên quan tới TNGT phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy. Hơn nữa, nhu cầu vận tải, mật độ phương tiện tăng rất cao cũng là nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình trạng tai nạn giao thông.

Lại thêm một câu hỏi đặt ra, cơ quan chức năng rõ ràng là biết trước những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như đã liệt kê ở trên xuất phát từ những lỗi của người điều khiển phương tiện như rượu bia đến mật độ xe lưu thông cao nhưng năm này qua năm khác, không có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn?

Trên thực tế, trước các kỳ nghỉ lễ tết, các cơ quan chức năng như lực lượng CSGT đều có kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về ATGT, nhất là những vi phạm có thể dẫn đến TNGT như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm…Những bản kế hoạch, những chỉ đạo quyết liệt từ các cấp quản lý nhưng thực tế, dưới cơ sở họ thực hiện thế nào thì khó có thể sâu sát trong quản lý được.

Trong khi đó, một thực tế, ý thức người tham gia giao thông còn rất thấp lại mang tâm lý chủ quan. Nhân dịp nghỉ lễ, họ vô tư đi chơi, đi họp lớp, đi gặp người thân, liên hoan bạn bè…và cũng vô tư uống rượu, vô tư quên không đội mũ bảo hiểm, thậm chí chở 5 kẹp 3 và lạng lách đánh võng trên đường. Những tài xế lái xe khách được dịp bắt khách, thản nhiên táp xe vào, xe ra bất cứ chỗ nào. Để tranh giành khách, thậm chí các nhà xe còn đua tốc độ trên quốc lộ, tỉnh lộ, bất kể khi vượt có đảm bảo an toàn giao thông hay không.

Ai cũng biết, hậu quả của tai nạn giao thông là vô cùng tàn khốc, có người bỏ mạng, người mang tật nguyền vĩnh viễn và kéo theo đó là những hệ lụy đau đớn với những người thân trong gia đình. Nhưng mấy ai khi tham gia giao thông trong hơi men nồng nặc, trong cái sĩ hão của những “anh hùng xa lộ”…lại để ý họ đang đi về nhà hay đang trên đường đến địa ngục.

Những con số đau lòng của những vụ tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ tết khiến những người làm công tác đảm bảo an toàn giao thông trăn trở và với họ đây là thách thức không nhỏ, nhưng với những người tham gia giao thông kém ý thức thì những con số đó không đủ để kiến họ cảnh tỉnh cho đến khi bản thân họ là nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông.

Để tai nạn giao thông không trở thành quy luật cứ dịp lễ, tết lại tăng cao, bên cạnh việc cơ quan chức năng tăng cường những giải pháp về lĩnh vực vận tải đảm bảo người dân lưu thông đảm bảo an toàn, chỉnh trang lại hạ tầng giao thông, biển báo, vạch đường, hệ thống chiếu sáng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cả ở khu vực thành phố lẫn nông thôn.

Quan trọng hơn, chính là việc mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức về đảm bảo an toàn khi lưu thông. Không ai mong muốn xảy ra những vụ tai nạn giao thông, những tang thương, mất mát đau khổ dằn vặt tồn tại do hậu quả của những vụ tai nạn giao thông nên. Bởi vậy, cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để con đường ở bất cứ nơi đâu, bất cứ dịp nào cũng đều có sự an toàn, không còn những vụ tai nạn thương tâm xảy ra.