Công bố nguyên nhân máy bay Vietnam Airlines hạ cánh nhầm đường băng

Liên quan vụ máy bay Vietnam Airlines hạ cánh nhầm đường băng chưa đưa vào khai thác ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), chiều tối ngày 2/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo kết luận sơ bộ của Tổ điều tra, nguyên nhân chính của sự cố là do sau khi thực hiện phương thức tiếp cận RNAV đầu 20 của đường CHC, tàu bay đã đối chuẩn với đường CHC số 1 đang sử dụng, tuy nhiên tổ lái lại xác định đây là đường lăn và xác định đường CHC số 2 đang xây dựng là đường CHC khai thác.



Bên cạnh đó, tổ lái cũng chưa tìm hiểu kỹ về sơ đồ sân bay và không thực hiện tốt phương thức hạ cánh bằng mắt (không tham chiếu đến đèn dẫn đường PAPI khi thực hiện phương thức hạ cánh bằng mắt).

Tổ điều tra cũng đánh giá, việc tổ lái đã quyết định tiếp tục hạ cánh sau khi máy bay tiếp đất là phù hợp và nhanh chóng điều khiển tàu bay dừng khẩn cấp, tránh chướng ngại vật và đưa máy bay dừng lại trên đường CHC.

Chuyến bay VN7344 hạ cánh nhầm xuống đường băng 02 chưa khai thác tại sân bay Cam Ranh chiều 29/4.

Ngoài ra, Tổ điều tra cũng đưa ra các yếu tố khách quan tác động dẫn đến sự cố, đó là mặc dù đường CHC số 2 đã thể hiện không sử dụng (gạch chéo) trên sơ đồ sân bay, tuy nhiên các dấu sơn, kẻ trên đường CHC đang xây dựng cơ bản hoàn thiện dễ gây nhầm lẫn cho tổ lái. Các hoạt động quan sát từ Đài KSKL chưa được thực hiện đầy đủ để cảnh báo, hỗ trợ kịp thời cho tổ lái trong giai đoạn tiến sát đến đầu đường CHC và tiếp đất.

Trước đó, khi xảy ra sự cố tàu bay của Vietnam Airlines hạ cánh xuống đường CHC số 2 chưa đưa vào khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào ngày 29/4/2018, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã thành lập Tổ điều tra sự cố và thực hiện ngay các công việc điều tra.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau sự cố, tất cả hành khách đều an toàn và không gặp vấn đề về sức khỏe.

Đối với tàu bay, động cơ số 1 bị hư hỏng các tầng cánh quạt, miệng hút do hút các vật ngoại lai (sỏi, đá, các tấm, mảnh tôn). Các phần chính của động cơ bao gồm máy nén, buồng đốt, turbine đang được soi và tiếp tục đánh giá; các cánh tà trước của cánh trái bị hư hỏng nhẹ. Vietnam Airlines đang tiếp tục kiểm tra và đánh giá hỏng hóc của máy bay (nếu có). Không có thiệt hại đối với hạ tầng và trang thiết bị của sân bay.

Cục Hàng không ban hành chỉ thị đảm bảo an toàn hàng không

Sau khi sự cố xảy ra và có kết luận sơ bộ, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn số 119/CT-CHK ngày 2/5/2018 về việc đảm bảo an toàn hàng không. Đồng thời, tăng cường tổ chức huấn luyện nhằm nâng cao năng lực nhận thức, đánh giá tình huống cho người lái. Yêu cầu người lái tăng cường công tác báo cáo tự nguyện các trường hợp, hiện tượng bất thường có khả năng gây nhầm lẫn cho người lái và có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Đối với tổ lái liên quan đến sự cố, tiếp tục đình chỉ để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận và biện pháp xử lý chính thức.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, tăng cường giám sát chặt chẽ công tác đảm bảo an ninh, an toàn đối với chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công đường CHC số 2.

Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đưa vị trí kiểm soát tiếp cận tại Đài Kiểm st không lưu Cam Ranh vào khai thác theo kế hoạch đã được Cục HKVN phê duyệt từ ngày 16/8/2018. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các trạm ADS-B cho khu vực miền Trung và miền Nam và các trạm rada sơ cấp/thứ cấp sớm đưa vào khai thác, đặc biệt là Cảng HKQT Cam Ranh.

Đối với Tổ điều tra sự cố, tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra sự cố tai nạn tàu bay BEA - Pháp (quốc gia sản xuất tàu bay) để sớm có kết luận chính thức công tác điều tra sự cố theo quy định của Phụ ước 13 - Công ước Chicago làm cơ sở để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật…