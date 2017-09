Trương Thiết Lâm: Hình tượng sụp đổ vì loạt scandal tình ái

Nổi tiếng với vai diễn “Hoàng A Mã”



Trước khi chính thức bước chân vào làng giải trí, Trương Thiết Lâm từng là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, thi đỗ vào trường năm 1978 khi ông 21 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp năm 1982, ông xin vào làm việc tại đài truyền hình Thiên Tân. Một năm sau đó, ông tham gia đóng 3 bộ phim là “The Burning of Imperial Palace”, “Reign Behind a Curtain”, “Under the Bridge” và trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Tuy nhiên sau bộ phim “Tháng 3 là đầu xuân” (1985), Trương Thiết Lâm quyết định tạm dừng sự nghiệp để sang Anh du học.

Năm 1990, Trương Thiết Lâm trở về và hướng sự nghiệp sang Hong Kong. Ông được đạo diễn Từ Khắc mời tham gia vai phụ trong seri phim đình đám “Hoàng Phi Hồng” (đóng cùng Lý Liên Kiệt). Sự nghiệp của Trương Thiết Lâm lên đến đỉnh cao khi tham gia vào 2 phần của bộ phim đình đám “Hoàn Châu cách cách” với vai diễn Càn Long. Vai diễn của Trương Thiết Lâm thành công đến mức cho đến bây giờ, người ta vẫn còn gọi ông là “Hoàng a mã”. Ngay cả sau “ Hoàn Châu cách cách ”, Trương Thiết Lâm cũng có đến hàng chục lần tái hiện lại hình ảnh Càn Long trên màn ảnh, điển hình như “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam”. Ông cũng nhiều lần hợp tác với 2 diễn viên gạo cội khác là Trương Quốc Lập và Vương Cương, cả 3 được mệnh danh là “Thiết tam giác” của showbiz Hoa Ngữ. Sau nhiều năm cần mẫn đóng phim, Trương Thiết Lâm cũng đã quyết định dừng sự nghiệp vào năm 2012. Cho đến nay, ông đã giải nghệ và không còn muốn quay lại showbiz nữa. Tính trăng hoa với hàng loạt scandal tình ái Sau khi chia tay vợ trở về nước để phát triển sự nghiệp, Trương Thiết Lâm đã có quan hệ tình cảm, sống với nhau và có con gái chung với một sinh viên tên Hầu Tuấn Kiệt. Cả hai đã chuẩn bị kết hôn nhưng vì thói lăng nhăng, ông cặp kè với bạn diễn kém 25 tuổi nên chia tay với Hầu Tuấn Kiệt.

Bà Hầu một mình nuôi con gái khôn lớn. Tuy nhiên, do những trục trặc pháp lý khi làm thủ tục cho con gái đi du học, bà Hầu đến tìm tài tử họ Trương yêu cầu chịu trách nhiệm nhưng bị từ chối. Không những thế ông còn không nhận con và đòi xác định huyết thống.

Năm 1997 khi tham gia đoàn làm phim “Hoàn Châu cách cách”, Trương Thiết Lâm đã quen và nảy sinh tình cảm với nữ diễn viên người tộc Hồi lúc đó mới 15 tuổi là Pháp Đề Mạc Nhã Kỳ, đóng vai a hoàn của Tiểu Yến Tử (Triệu Vy).

Mặc dù lúc đó Trương Thiết Lâm 40 tuổi, hơn Nhã Kỳ 25 tuổi nhưng họ luôn được giao đóng vai vợ chồng trong các bộ phim. Sau đó nghi vấn họ cặp kè nhau đã làm xôn xao giới truyền thông lúc đó.

Được biết, khi cặp kè với Nhã Kỳ, Trương Thiết Lâm đã có bạn gái họ Hầu, họ có chung một con gái với nhau nhưng không kết hôn.

Sau đó cặp đôi thị phi cũng chia tay trong im lặng vì nhiều lí do. Hồi đó Mạc Nhã Kỳ cho biết cô rất ngưỡng mộ, khâm phục và muốn nên duyên cùng Trương Thiết Lâm nhưng dường như cô đã bị ông từ chối khéo.

Năm 2003, “Vua Càn Long” Trương Thiết Lâm bị nữ ca sĩ - diễn viên Chu Tuyền tố ông đòi "lên giường" thì mới đến dự buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết của cô.

Chu Tuyền cho biết, cô và Trương Thiết Lâm gặp nhau tại một nhà hàng ở Bắc Kinh và nam tài tử đã đề nghị chuyện nhạy cảm tại đây. Nữ ca sĩ còn cung cấp bức hình chụp chung với Trương tại nhà hàng để làm chứng.

Nhưng sau khi khởi kiện ra tòa, Chu Tuyền không có bằng chứng xác thực nên đã phải bồi thường thiệt hại cho Trương Thiết Lâm.

Năm 2001, Trương Thiết Lâm lại có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên Tư Hiểu Mẫn, họ cũng sống chung và có một cậu con trai nhưng không kết hôn.

Sau đó họ chia tay, dù ông đồng ý để con trai ở với mẹ nhưng năm 2009 lại thuê xã hội đen đến cướp con. 7 năm qua, Tư Hiểu Mẫn bị cấm gặp con và nhiều lần bị ông đe dọa.

Nhận trái đắng vì thói trăng hoa, vô trách nhiệm

Vào tháng 6/2015, “Vua Càn Long” Trương Thiết Lâm đã bị hai “vợ hờ” Hầu Tuấn Kiệt và Tư Hiểu Mẫn kiện ra tòa vì tội chối bỏ con gái và chiếm đoạt con trai.

Trong suốt hơn chục năm qua, Trương Thiết Lâm chưa từng hỏi han trợ cấp cho con gái chung của ông và bà Hầu. Thậm chí, trước phiên tòa, Trương Thiết Lâm cũng không thừa nhận Trương Mỗ là con gái của mình, và hai lần đòi xét nghiệm ADN. Vì bị cha ruồng rẫy, Trương Mỗ đã bỏ học và mắc bệnh trầm cảm.

Kết quả, tòa án nhân dân Triều Dương, Bắc Kinh đã tuyên án tài tử của “Hoàn Châu cách cách” phải trả 6,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 23 tỷ đồng) tiền chăm sóc con gái trong 17 năm, đồng thời bù đắp tổn hại tinh thần cho mẹ con bà Hầu số tiền 1,6 triệu tệ (tương đương 5,6 tỷ đồng).

Ngày 29/9/2016, Trương Thiết Lâm phải ra hầu tòa tiếp để giải quyết vụ tố cáo của người tình thứ 2 là Tư Hiểu Mẫn.

Trước ngày ra tòa, Trương Thiết Lâm đã gặp riêng Tư Hiểu Mẫn để bàn luận và hòa giải. Nhưng, buổi gặp mặt diễn ra không như mong đợi.

Tư Hiểu Mẫn muốn được nuôi lại con trai và thanh toán tiền làm tổn hại tới tinh thần của cô những năm qua. Trong khi đó, phía Trương Thiết Lâm yêu cầu tình trẻ thanh toán tiền nuôi dưỡng con là 1,05 triệu Nhân dân tệ suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Hai bên đều không đạt được thỏa thuận và Trương Thiết Lâm đã quát tháo, chỉ thẳng mặt Tư Hiểu Mẫn.

Cuối cùng, Trương Thiết Lâm vẫn thua kiện, phải bồi thường cho Tư Hiểu Mẫn 600 nghìn tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Đi tu ở tuổi 60

Khi scandal tai tiếng này vẫn chưa lắng xuống, dư luận lại thêm bất ngờ khi Trương Thiết Lâm tuyên bố việc đã “quy y cửa Phật” tại Phật giáo Tây Tạng.

"25 năm trước, tôi đã được diện kiến Đức Pháp vương và từ đó một lòng hướng Phật. Tôi cảm thấy vô cùng nhỏ bé trước Phật tổ và tìm ra chân lý của đời mình. Do vậy, tôi quyết định quy y theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Tín ngưỡng, tôn giáo là lựa chọn riêng của mỗi cá nhân. Tôi mong được mọi người hiểu và tôn trọng lựa chọn của mình”. - Trương Thiết Lâm cho biết.

Khoảng thời gian đó, nhiều người cho rằng Trương Thiết Lâm làm vậy để tránh đi scandal ồn ào kia. Nhưng trong 2 năm qua, Trương Thiết Lâm vẫn đang tu hành, những tin tức về ông cũng chẳng có nhiều.

Nhiều người suy đoán ông quy y cửa Phật là do muốn tĩnh tâm vì những bê bối trong quá khứ.