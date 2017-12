Trấn Thành mắng La Quốc Hùng dốt như bò ở Ơn giời

>>> Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành và La Quốc Hùng diễn hài trong Ơn giời cậu đây rồi". Nguồn Youtube:

Tập 4 Ơn giời, cậu đây rồi được phát sóng tối 23/11 có sự tham gia của Will, Sĩ Thanh, La Quốc Hùng và nghệ sĩ Tấn Hoàng.



Lần đầu tham gia chương trình, La Quốc Hùng cũng là người mở cửa căn phòng đầu tiên và nhận cúp Ơn giời. Nam diễn viên Hot boy nổi loạn 2 vào vai con của trưởng phòng Trấn Thành - một nhà nghiên cứu hóa học vừa bị thây ma cắn.

Tưởng rằng anh là người con hiếu thảo, nào ngờ La Quốc Hùng bị Lâm Vỹ Dạ (người yêu) dụ dỗ nên rắp tâm hại cha để trục lợi từ phương thuốc chữa trị của ông.

Trấn Thành mắng con trai La Quốc Hùng dốt như bò. Ảnh: Lê Nhân.

Quá bức xúc, Trấn Thành đã thẳng tay dùng dép đánh La Quốc Hùng và mắng nam diễn viên “dốt như bò” khi kiểm tra kiến thức hóa học. Liên tục bị “xoay” nhưng La Quốc Hùng luôn chậm rãi để đáp trả danh hài Trấn Thành .

Trong căn phòng cuối cùng, La Quốc Hùng vào vai một trong những người con của danh hài Trung Dân. Tại đây, La Quốc Hùng thú nhận mình đã có bạn trai dù trước đó cố gắng che đậy giới tính.

Hoài Linh nhận xét La Quốc Hùng xử lý chậm rãi nhưng hiệu quả. Tuy nhiên, nam giám khảo cũng mong anh bớt hiền, bớt “đơ” hơn khi đối diện với những chiêu trò của các nghệ sĩ khách mời.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng vào căn phòng số 3, hóa thân thành ông lão bị đãng trí, sống nội trú vĩnh viễn tại một viện tâm thần. Để gợi lại ký ức, vợ ông - trưởng phòng Hồng Đào đã bày nên câu chuyện tìm bạn qua mạng để đưa Tấn Hoàng về con người cũ. Trong tiểu phẩm, anh còn thể hiện thế mạnh hát bolero của mình.

Trong khi đó Sĩ Thanh và Will không thể chiến thắng được các trưởng phòng biến hóa. Chạm trán Trường Giang khi nam trưởng phòng đang đòi tự tử , Will tỏ ra lúng túng.

Nam diễn viên hài tiết lộ để đầu thai, Will buộc phải dìm một người khác xuống sông để mình được đầu thai. Không tìm được ai, cuối cùng Will đã dìm chết mẹ mình xuống sông để thế mạng. Nghệ sĩ Hoài Linh đánh giá đây là một tình huống khó cho Will nhưng cảm thấy tiếc vì Will đã không ném lá bùa và lựa chọn nhân vật mẹ chết thay mình.

Hoài Linh và Trung Dân làm khó khách mời trong căn phòng cuối cùng. Ảnh: Lê Nhân.

Ở căn phòng cuối cùng, bộ đôi Hoài Linh - Trung Dân tiếp tục thử thách 4 khách mời khi đẩy họ vào một đám giỗ miền quê. Tự nhận là “người chồng chung thủy nhất Thái Dương hệ”, Trung Dân khước từ mọi tình ý và ôm khư khư hình bóng người vợ cũ.

Giữa đêm Giáng Sinh, 4 khách mời (trong vai 4 người con) đã trở về thăm Trung Dân. Hoan hỉ chưa bao lâu, Hoài Linh bất ngờ lật giở 4 tấm ảnh thờ của 4 khách mời đang nằm lạnh lẽo bên nhang khói.