Ngắm ảnh đám hỏi của Chúng Huyền Thanh và hôn phu ở Hải Phòng

Chiều 23/12, Chúng Huyền Thanh, thí sinh vừa rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, và hôn phu Jay Quân đã tổ chức đám hỏi kín đáo tại Hải Phòng. Lễ ăn hỏi chỉ có sự tham gia của hai bên gia đình, vài người thân và bạn bè cô dâu, chú rể. Chúng Huyền Thanh cùng Jay Quân cũng không chia sẻ ảnh vui trên trang cá nhân. Chúng Huyền Thanh và Jay Quân làm lễ theo nghi lễ truyền thống. Bạn bè cho biết Chúng Huyền Thanh rất được lòng gia đình nhà Jay Quân. Chia sẻ với Zing.vn, NTK Minh Châu cho biết người mẫu 20 tuổi tổ chức đám hỏi và lễ cưới ở Hải Phòng trong tháng 12. Ngày 10/1/2018, cặp đôi sẽ có tiệc cưới chia vui cùng bạn bè, đồng nghiệp ở TP.HCM. Thông tin Chúng Huyền Thanh tổ chức lễ cưới từng gây bất ngờ. Một số bạn bè cũng không hay biết chuyện cô sắp thành cô dâu. Trước đó, tối 3/12, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip cô được bạn trai cầu hôn ở khu phố Tây Bùi Viện, đúng dịp tròn 20 tuổi. Sau đó hai ngày, Chúng Huyền Thanh đột ngột tuyên bố rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 với lý do sức khỏe không đảm bảo. Cô phủ nhận tin đồn bỏ thi vì sắp cưới và đang mang thai. Trên trang cá nhân, á quân The Face 2016 đã đăng tải những hình ảnh ngọt ngào trong trang phục cưới ở phố Bùi Viện, TP.HCM. Tuy nhiên, khi được hỏi về loạt ảnh cưới, Chúng Huyền Thanh cùng Jay Quân đều né tránh trả lời. Họ chỉ tiết lộ đây là loạt ảnh kỷ niệm tình yêu và chưa lên kế hoạch cho hôn lễ. Chồng chưa cưới của Chúng Huyền Thanh là Jay Quân. Anh có ngoại hình điển trai, là người mẫu và diễn viên trẻ. Jay Quân cũng là người Hải Phòng. Anh quen Chúng Huyền Thanh khi cô mới 13 tuổi. Tháng 9/2016, hai người công khai chuyện hẹn hò. Cô dâu, chú rể bên dàn phù dâu. Chúng Huyền Thanh là gương mặt gây chú ý sau The Face mùa đầu. Là thí sinh thuộc đội Hồ Ngọc Hà, cô bị dân mạng đánh giá chưa đạt chuẩn ngoại hình người mẫu nhưng lại nhận được sự ưu ái từ BTC. >>> Xem video "Chúng Huyền Thanh được bạn trai cầu hôn". Nguồn Ngôi Sao/ Youtube:

