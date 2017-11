Tự Long phân trần chuyện châm biếm Hoa hậu Đại dương ở Ơn giời

Chiều 29/11, nhà sản xuất tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Ơn giời, cậu đây rồi mùa 4 tại TP. HCM. So với 3 mùa trước, lực lượng trưởng phòng được tăng cường thêm. Nghệ sĩ Trung Dân ngoài vai trò trưởng phòng còn giữ nhiệm vụ cùng Hoài Linh gây khó khách mời. Sau vụ lùm xùm với Hương Giang Idol, nhà sản xuất nói Trung Dân có tính nghệ sĩ, thích chương trình và tham gia chứ không câu nệ những ồn ào. NSND Tự Long tiếp tục giữ vai trò trưởng phòng. Tại họp báo, ban tổ chức chiếu trước một trích đoạn trong tập đầu phát sóng. Tự Long hóa thành nàng tiên cá, có mối tình trắc trở với khách mời Xuân Nghị. Tạo hình tròn trịa, đôi môi sưng phù bị cho là đá xéo ngoại hình của Hoa hậu Đại dương 2017. Tuy nhiên, NSND Tự Long khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh và ê-kíp không có ý định giễu cợt hay châm biếm Hoa hậu Đại dương. "Chúng tôi quay tập này từ đầu tháng 9, cuộc thi đó gần cuối tháng 9 mới kết thúc. Như vậy chúng tôi đi trước 3 tuần", anh nói. NSƯT Đức Thịnh được mời làm đạo diễn chương trình cũng khẳng định mỗi kịch bản đều do Đài và cấp trên kiểm soát, phê duyệt nội dung mới được quay. Anh cũng cho biết ban tổ chức không bêu xấu hình ảnh ai. Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn là trưởng phòng mới của mùa 4. Trước đó, anh là khách mời của chương trình. Cát Phượng từng tham gia Ơn giời cậu đây rồi và giành được cúp chiến thắng. Thế nhưng, Kiều Minh Tuấn lại không đủ tự tin khi nhận được lời mời dù được vợ ra sức thuyết phục. Diễn viên kiêm ca sĩ Anh Tú, bạn trai của Diệu Nhi hào hứng khi nhận lời tham gia chương trình. Mai Tài Phến nói anh tham gia chương trình để biết bản thân đang ở đâu và cố gắng hơn nữa. Minh Tú chia sẻ cô vốn là người mẫu nên không tự tin tham gia lĩnh vực hài nhưng sẵn sàng để học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bậc đàn anh, đàn chị. Hùng Thuận cũng là gương mặt quen thuộc của Ơn giời, cậu đây rồi. Vốn đóng phim, kịch và ca hát nên "bé An" có nhiều kinh nghiệm ứng phó. Thùy Dương Next Top Model không giấu vẻ căng thẳng khi gặp trưởng phòng Trấn Thành. Tuy nhiên, cô thừa nhận sự hoạt bát của nghệ sĩ tài năng giúp mình phát huy được khả năng. Lâm Vỹ Dạ, phó phòng hóm hỉnh cho biết bạn bè ai cũng đến nhờ cô tiết lộ kịch bản để ứng phó nhưng cô kiên quyết từ chối vì muốn tạo ra sự bất ngờ cho khách mời. Diễn viên Thùy Trang và Lan Trinh cho biết tình huống của họ khá suôn sẻ nên không quá áp lực. Tập 1 sẽ được phát sóng tối 2.12 trên VTV3. Xem video "Giới thiệu Ơn giời, cậu đây rồi mùa 4". Nguồn Youtube:

