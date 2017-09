S.T, Noo Phước Thịnh lọt vào top 5 ca sĩ ấn tượng VTV

Trong năm vừa qua, khi những thành viên còn lại thử sức với lĩnh vực điện ảnh thì S.T lại tập trung nhiều hơn vào âm nhạc. Anh chàng ra mắt hai sản phẩm được chuẩn bị kỹ càng là Tình yêu tuyệt vời, Em à của anh và lần lượt đạt được những thành tích đáng nể.



S.T ngày càng khẳng định bản thân bằng giọng hát và những bước nhảy điêu luyện.

Vẫn theo đuổi dòng nhạc RnB pha lẫn EDM thời thượng, S.T ngày càng khẳng định bản thân bằng giọng hát và những bước nhảy điêu luyện. Tuy nhiên, anh vẫn đang rất chật vật trong quá trình phá bỏ giới hạn của bản thân để bức phá trong con đường sự nghiệp của mình.

Sau khi lên ngôi vương của Bước nhảy hoàn vũ, S.T quyết định thử sức mình khi góp mặt trong chương trình The Remix New Generation đầu năm 2017. Có thể nói, đây là lựa chọn đúng đắn nhất của “cậu út” nhóm 365 bởi sau chương trình, S.T đã thu về cho mình một lượng fan đông đảo. Bằng sự kết hợp ăn ý cùng đồng đội của mình là biên đạo Minh Tú và Producer, DJ Nimbia, S.T xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ và đăng quang Giải vàng The Remix.