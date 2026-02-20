Tôp mẫu những ôtô điện tốt nhất bạn có thể mua trong năm 2026

Lexus RZ

Video: Giới thiệu SUV điện hạng sang Lexus RZ mới.

Đã có thời điểm người ta cảm thấy những mẫu xe điện tử tế duy nhất trên thị trường là của Tesla, nhưng may mắn là điều đó không còn đúng nữa. Thậm chí, nếu thật sự muốn, bạn còn có thể mua cả một chiếc Subaru chạy điện. Nhưng liệu có nên không? Ô tô điện mang lại chi phí bảo dưỡng thấp hơn và cấu trúc cơ khí đơn giản hơn, song cũng có thể đi kèm không ít lỗi phần mềm, từ mức gây khó chịu nhẹ cho tới cực kỳ bực bội.

Consumer Reports công bố danh sách loạt ôtô điện khuyên dùng trong năm 2026.

Vậy nếu bạn đang tìm mua một chiếc xe điện mới, đâu là những lựa chọn đáng cân nhắc nhất? Tùy nguồn tư vấn mua xe, bạn có thể nhận được rất nhiều gợi ý khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đặt yếu tố độ đáng tin cậy lên hàng đầu, việc xem Consumer Reports nói gì thường rất hữu ích. Consumer Reports chính là nơi thu thập dữ liệu từ hàng trăm nghìn người tham gia khảo sát mỗi năm.

Mới đây, Consumer Reports đã công bố danh sách những mẫu xe điện mà họ khuyên người tiêu dùng Mỹ nên mua trong năm 2026. Hãy cùng xem những cái tên nào đã lọt vào danh sách này.

Sedan phổ thông

Theo Consumer Reports, nếu bạn chỉ muốn một chiếc sedan truyền thống nhưng với hệ truyền động tương lai thì những lựa chọn tốt nhất là Hyundai Ioniq 6 và Tesla Model 3. Cả hai đều có nhiều điểm mạnh, nhưng cũng không tránh khỏi nhược điểm. Chẳng hạn, dù Hyundai Ioniq 6 nhanh, lái thú vị, êm ái và yên tĩnh, nhưng cốp xe lại khá nhỏ. Thiết kế của mẫu xe này thuộc kiểu hoặc bạn rất thích, hoặc không ưa chút nào.

Với Model 3, xe có kiểu dáng ít gây tranh cãi hơn, khả năng vận hành tốt và có lợi thế tiếp cận mạng lưới trạm sạc Supercharger của Tesla, giúp những chuyến đi xa thuận tiện hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ không có kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Bên cạnh đó là hệ thống điều khiển bị đánh giá là kém, đặc biệt khi cần xi-nhan.

Sedan hạng sang

Với những ai muốn một thứ gì đó sang trọng hơn, Consumer Reports có 3 gợi ý và tất cả đều đến từ Đức. 2 trong số đó là BMW, bao gồm i4 và i5. Ở phân khúc nhỏ hơn, BMW i4 là một mẫu xe điện nhìn chung rất xuất sắc. Đây thực chất là phiên bản chạy điện của BMW 4-Series Gran Coupe và dựa trên nền tảng của 3-Series. Nhược điểm đáng kể duy nhất là hàng ghế sau khá chật, vì vậy nếu bạn thường xuyên chở hành khách phía sau, hãy cân nhắc BMW i5 lớn hơn.

Tuy nhiên, i5 lại sở hữu thiết kế bị đánh giá là “khó ưa”. Dù Consumer Reports không thích hệ thống điều khiển trên cả hai mẫu xe BMW, nhưng xét trong thế giới sedan điện hạng sang, đây vẫn là những lựa chọn rất khó bị đánh bại.

Ngoài ra, nếu ngân sách của bạn đủ lớn để không e ngại mức giá 6 chữ số, Porsche Taycan cũng là một cái tên đáng cân nhắc. Trong thời gian đầu, Taycan chưa có tầm hoạt động đủ để cạnh tranh với Tesla, nhưng nhờ những cập nhật gần đây, phạm vi di chuyển đã được cải thiện đáng kể, với một số phiên bản vượt mốc 480 km. Tuy vậy, dù mang lại cảm giác lái thú vị hơn hẳn so với phần lớn mẫu xe điện khác, Porsche Taycan lại sở hữu hàng ghế sau không thực sự rộng rãi. Đây là điều cần lưu ý nếu bạn thường xuyên chở người lớn ở phía sau.

SUV phổ thông

Trong khi Consumer Reports cho rằng các hãng xe châu Âu làm sedan điện hạng sang tốt nhất thì ở phân khúc SUV phổ thông, tất cả các khuyến nghị của họ lại đến từ Mỹ, bao gồm Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E và Chevrolet Equinox EV.

Nếu bạn không quá bận tâm đến việc Ford gọi mẫu xe này là Mustang, Mach-E gần như là một trong những SUV điện 2 hàng ghế tốt nhất hiện nay. Xe có thiết kế đẹp, khả năng vận hành tốt và gây ấn tượng mạnh với đội ngũ thử nghiệm của Consumer Reports. Trong trường hợp bạn không quá chú trọng vào khả năng lái, Chevrolet Equinox EV có thể là lựa chọn tiết kiệm hơn so với Ford Mustang Mach-E.

Xe không hoàn hảo, đặc biệt nếu bạn cần kết nối Apple CarPlay, nhưng rõ ràng Chevrolet đã học hỏi được nhiều điều từ quá trình phát triển Bolt. Ngoài ra, Equinox EV còn có thể được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Super Cruise rất tốt của GM.

SUV hạng sang

Ở mảng SUV hạng sang, Consumer Reports khuyến nghị hai mẫu xe là BMW iX và Lexus RZ. Lexus có giá dễ tiếp cận hơn trong 2 lựa chọn này, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với Toyota bZ - một mẫu xe không hẳn thuộc phân khúc hạng sang. Dù vậy, RZ vẫn mang lại cảm giác thoải mái, yên tĩnh và nhanh nhẹn. Phạm vi hoạt động của xe không quá dài nhưng có lẽ chỉ là vấn đề nếu bạn thường xuyên đi đường trường. Thiết kế của xe cũng khá truyền thống, điều này có thể là điểm cộng hoặc điểm trừ, tùy gu thẩm mỹ của mỗi người.

Nếu có đủ tiền và vượt qua được thiết kế gây tranh cãi của BMW iX, rất có thể bạn sẽ hài lòng hơn so với việc mua Lexus RZ. BMW iX vốn được phát triển ngay từ đầu như một SUV hạng sang thực thụ. Mẫu xe này gây ấn tượng mạnh đến mức trở thành SUV điện hạng sang được Consumer Reports đánh giá cao nhất. Dĩ nhiên, không phải ai cũng chấp nhận được kiểu dáng của iX, nhất là khi nhớ rằng phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 76.600 USD.

Xe bán tải

Nếu bạn đang tìm một chiếc xe bán tải điện, Consumer Reports chỉ khuyến nghị duy nhất Ford F-150 Lightning. Đáng tiếc là mẫu xe này sắp bị ngừng sản xuất, nhưng vẫn còn thời gian để mua trước khi chúng biến mất hoàn toàn khỏi các đại lý xe mới. Hệ thống phanh có thể tốt hơn và đội ngũ thử nghiệm không mấy hài lòng với hệ thống thông tin giải trí, nhưng họ cũng ghi nhận rằng Ford F-150 Lightning có độ êm ái vượt trội so với phiên bản chạy xăng.

Bên cạnh khả năng vận hành êm hơn, F-150 Lightning vẫn có được nhiều đặc điểm khiến Ford F-150 truyền thống được ưa chuộng như khoang nội thất rộng rãi. Không có động cơ xăng dưới nắp ca-pô nên mẫu xe này sở hữu một khoang chứa đồ phía trước thực sự hữu ích. Dù hiếm ai mua bán tải điện với mục đích kéo đường dài, Ford F-150 Lightning vẫn được xếp hạng khả năng kéo lên tới 4.535 kg.