Top 5 cây cảnh hút lộc đón năm mới may mắn, phát tài

Năm mới Bính Ngọ, lựa chọn một trong những cây cảnh này không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn gửi gắm mong ước về tài lộc, sức khỏe.
Mẫu C 53 mới của Mercedes-AMG sẽ sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng, không hybrid, dự kiến ra mắt vào cuối 2026, thay thế C 63 S E-Performance.
Đồ trang sức lạ được tìm thấy trong ngôi mộ cổ của một gia đình quý tộc ở Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật thú vị.
Xuất hiện trong không gian mang đậm sắc màu nghệ thuật và truyền thống, Ngọc Thảo ghi dấu ấn khi lựa chọn áo dài xanh nhạt trang nhã.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có tâm trạng phức tạp và cần tìm kiếm giải pháp phù hợp để công việc trôi chảy.
Biệt thự của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang được phủ sắc đỏ may mắn, điểm xuyết bằng hàng loạt bình hoa tươi rực rỡ.
Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sang Canada định cư. Hiện tại, cô có tổ ấm viên mãn.
Trong bối cảnh Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý, câu hỏi lớn tiếp theo của thị trường là bao giờ Toyota Fortuner 2027 mới “lột xác”?
Một số bí ẩn về nền văn minh Hy Lạp cổ đại đã được giới khoa học giải mã. Qua đó, công chúng hiểu hơn về cuộc sống của người Hy Lạp vào hàng ngàn năm trước.
Giả sử thảm họa tuyệt chủng không xảy ra, Trái Đất ngày nay có thể mang diện mạo hoàn toàn khác với lịch sử chúng ta biết.
Tré - đặc sản gói rơm khô của Gia Lai gây tò mò bởi cách làm mộc mạc, lên men tự nhiên, vị chua nhẹ, giòn sần sật, ăn một lần là nhớ mãi.
Một chiếc bình gốm khắc hình chiến binh bị vỡ vụn có chủ ý, được tìm thấy dưới chân tháp Chankillo.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra giày trượt băng làm từ xương ngựa. Sự thật này gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Vùng đất Oymyakon thuộc Nga được biết đến là vùng đất có người ở lạnh nhất trên thế giới.
Điện thoại cũ vẫn có thể hữu ích: chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biến nó thành router internet nhỏ gọn để phát Wi-Fi mọi lúc mọi nơi.
Theo tử vi, 3 con giáp này có khả năng thu hút tiền tỷ khi vận hội mở ra, cần nỗ lực và quản lý tài chính thông minh để thành công bền vững.
Đền Parthenon là kiệt tác kiến trúc Hy Lạp cổ đại, biểu tượng của Athens và nền văn minh phương Tây với bề dày lịch sử hơn hai thiên niên kỷ.
Ngoài khả năng thi đấu hay phục vụ thể thao, giá trị của những con ngựa còn nằm ở huyết thống, tiềm năng sinh sản, và danh tiếng.
Gia đình NSND Trịnh Kim Chi vẫn duy trì thông lệ gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến xuân về như một cách giữ gìn nếp nhà, gắn kết các thành viên.
Một hầm mộ ở Áo lưu giữ, bảo quản một xác ướp bí ẩn được gọi là "giáo sĩ phơi khô". Sau hơn 300 năm, thi hài được bảo quản khá tốt, còn nguyên vẹn cả da, mô.
Hai lỗ nhỏ cạnh trái MacBook không phải lỗ thoát nhiệt hay trang trí, mà chính là hệ thống micro kép giúp lọc tiếng ồn và thu âm giọng nói rõ ràng.
Trong thế giới côn trùng đầy cạnh tranh, kiến đã phát triển một mối quan hệ đặc biệt đến mức được ví như loài “chăn nuôi gia súc” thực thụ.