Top 5 cây cảnh hút lộc đón năm mới may mắn, phát tài

Kho tri thức

Top 5 cây cảnh hút lộc đón năm mới may mắn, phát tài

Năm mới Bính Ngọ, lựa chọn một trong những cây cảnh này không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn gửi gắm mong ước về tài lộc, sức khỏe.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Hoa mẫu đơn (Paeonia): Hoa mẫu đơn được mệnh danh là “vua của các loài hoa”, biểu tượng của phú quý, cát tường và hạnh phúc. Những cánh hoa xếp lớp tròn đầy, màu sắc đa dạng như đỏ, hồng, trắng, tím… tạo nên vẻ đẹp sang trọng, rực rỡ. Từ xa xưa, mẫu đơn đã gắn liền với sự thịnh vượng và địa vị cao quý.
Khi nở rộ, hoa làm bừng sáng không gian phòng khách, mang đến cảm giác ấm áp và sung túc trong dịp Tết. Đây được xem là “nam châm hút tài lộc”, giúp gia chủ thêm may mắn và thuận lợi trong năm mới.
Cách chăm sóc khá đơn giản: đặt cây ở nơi nhiều nắng (4–6 giờ/ngày), chỉ tưới khi đất khô để tránh úng rễ. Trước mùa hoa nên bổ sung phân hữu cơ hoai mục. Mùa đông cây rụng lá và ngủ đông, không cần giữ ấm quá kỹ.
Sen đá hút tiền (Crassula ovata ‘Gollum’): Sen đá hút tiền còn gọi là sen đá ống điếu, nổi bật với lá hình ống nhỏ màu xanh, đầu lá ửng đỏ khi đủ nắng. Hình dáng độc đáo khiến nhiều người tin rằng cây có khả năng “hút” tài lộc và may mắn vào nhà.
Cây nhỏ gọn, xanh quanh năm, thích hợp đặt ở phòng khách, ban công hoặc bàn làm việc. Vẻ ngoài đáng yêu cùng ý nghĩa phong thủy tốt lành khiến đây trở thành lựa chọn phổ biến dịp Tết.
Cây rất dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, chỉ cần tưới khoảng 2 tuần/lần. Ưa nắng và có thể chịu nắng bán phần. Mùa đông cần giữ nhiệt độ trên 5°C để cây phát triển ổn định.
Sen đá chuỗi tiền (Crassula perforata): Sen đá chuỗi tiền có lá mọng xếp tầng như những đồng xu xâu lại với nhau, tượng trưng cho sự tích lũy của cải và cuộc sống sung túc. Hình dáng lạ mắt, lá xanh mướt viền đỏ nhẹ tạo điểm nhấn trang trí ấn tượng.
Cây thường được đặt trên bàn làm việc hoặc kệ sách, vừa làm đẹp không gian vừa mang ý nghĩa chiêu tài, thăng tiến. Tên gọi “chuỗi tiền” gợi liên tưởng đến nguồn tài lộc dồi dào, liên tục.
Đây là loại mọng nước rất dễ trồng, chịu hạn tốt, có thể 2 tuần không cần tưới. Tránh tưới quá nhiều để không gây thối rễ. Đặt cây nơi có ánh sáng giúp lá dày và màu sắc tươi tắn hơn.
Bình vôi (Stephania erecta): Bình vôi là cây cảnh được ưa chuộng nhờ củ tròn độc đáo và dây leo mềm mại. Lá xanh hình tròn tượng trưng cho tiền tài, sức khỏe và trường thọ. Trong phong thủy, cây còn được xem là mang lại vượng khí và may mắn.
Dây leo rủ xuống tạo cảm giác mềm mại, tươi mát cho không gian sống. Nhiều gia đình, đặc biệt có người lớn tuổi, yêu thích loại cây này vì ý nghĩa trường thọ và bình an.
Cây dễ chăm sóc, ưa sáng nhưng tránh nắng gắt. Chỉ tưới khi đất khô và có thể phun sương nhẹ để tăng độ ẩm. Cây xanh quanh năm, thích hợp đặt ở phòng khách hoặc ban công.
Trúc bách hợp (Dracaena reflexa): Trúc bách hợp sở hữu thân thẳng, lá xanh viền vàng thanh lịch, mang vẻ đẹp nhiệt đới trang nhã. Cây tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và bình an, rất phù hợp trang trí dịp Tết.
Với dáng vẻ sang trọng, cây giúp nâng tầm không gian phòng khách hoặc văn phòng. Lá xanh tươi được cho là thu hút năng lượng tích cực và hỗ trợ phong thủy tốt.
Cây ưa bóng bán phần, tránh ánh nắng trực tiếp để không vàng lá. Tưới nước khoảng một lần mỗi tuần và giữ nhiệt độ trên 10°C vào mùa lạnh. Thỉnh thoảng phun sương để lá luôn bóng đẹp.
Theo Hải Yến/ Dân việt
