“Người đẹp tuổi Ngọ” Ngọc Thảo diện áo dài khoe vẻ đẹp thanh tao ở tuổi 35

Xuất hiện trong không gian mang đậm sắc màu nghệ thuật và truyền thống, Ngọc Thảo ghi dấu ấn khi lựa chọn áo dài xanh nhạt trang nhã.
Ở tuổi 25, Dianka Zakhidova (người Ukraine) hạnh phúc bên cạnh chồng con su 4 năm làm dâu Việt.
Mazda vừa chính thức mở đặt trước mẫu sedan thuần điện Mazda 6e 2026 tại Australia, với những xe đầu tiên dự kiến được bàn giao từ tháng 7 tới.
Sáng mùng 2 và 3 Tết, phố phường Hà Nội đông đúc khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về dạo chơi, du xuân, tận hưởng không khí trong lành.
Dù Tết Nguyên đán, nhưng trên công trường dự án đường Vành đai 1 hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc nhằm đảm bảo tiến độ chung dự án.
Năm 2026, nhan sắc Việt tiếp tục được kỳ vọng ghi dấu ấn khi Bảo Ngọc dự thi Miss World, Hương Giang góp mặt tại Miss Grand International All Stars.
Chủ tịchTriều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân do nước này phát triển.
Hoa lê trắng nở rộ sau Tết, dễ chăm sóc, chơi lâu tới 2 tháng, mang vẻ đẹp trong trẻo, phù hợp với người yêu hoa mùa xuân.
Đồ trang sức lạ được tìm thấy trong ngôi mộ cổ của một gia đình quý tộc ở Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật thú vị.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có tâm trạng phức tạp và cần tìm kiếm giải pháp phù hợp để công việc trôi chảy.
Biệt thự của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang được phủ sắc đỏ may mắn, điểm xuyết bằng hàng loạt bình hoa tươi rực rỡ.
Năm mới Bính Ngọ, lựa chọn một trong những cây cảnh này không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn gửi gắm mong ước về tài lộc, sức khỏe.
Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sang Canada định cư. Hiện tại, cô có tổ ấm viên mãn.
Trong bối cảnh Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý, câu hỏi lớn tiếp theo của thị trường là bao giờ Toyota Fortuner 2027 mới “lột xác”?
Một số bí ẩn về nền văn minh Hy Lạp cổ đại đã được giới khoa học giải mã. Qua đó, công chúng hiểu hơn về cuộc sống của người Hy Lạp vào hàng ngàn năm trước.
Giả sử thảm họa tuyệt chủng không xảy ra, Trái Đất ngày nay có thể mang diện mạo hoàn toàn khác với lịch sử chúng ta biết.
Tré - đặc sản gói rơm khô của Gia Lai gây tò mò bởi cách làm mộc mạc, lên men tự nhiên, vị chua nhẹ, giòn sần sật, ăn một lần là nhớ mãi.
Một chiếc bình gốm khắc hình chiến binh bị vỡ vụn có chủ ý, được tìm thấy dưới chân tháp Chankillo.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra giày trượt băng làm từ xương ngựa. Sự thật này gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Vùng đất Oymyakon thuộc Nga được biết đến là vùng đất có người ở lạnh nhất trên thế giới.
Điện thoại cũ vẫn có thể hữu ích: chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biến nó thành router internet nhỏ gọn để phát Wi-Fi mọi lúc mọi nơi.