“Người đẹp tuổi Ngọ” Ngọc Thảo diện áo dài khoe vẻ đẹp thanh tao ở tuổi 35

Cộng đồng trẻ

“Người đẹp tuổi Ngọ” Ngọc Thảo diện áo dài khoe vẻ đẹp thanh tao ở tuổi 35

Xuất hiện trong không gian mang đậm sắc màu nghệ thuật và truyền thống, Ngọc Thảo ghi dấu ấn khi lựa chọn áo dài xanh nhạt trang nhã.

Thiên Anh
Xuất hiện trong không gian mang đậm sắc màu nghệ thuật và truyền thống, Ngọc Thảo ghi dấu ấn khi lựa chọn áo dài xanh nhạt trang nhã. Vẻ đẹp dịu dàng, thần thái an yên cùng nụ cười rạng rỡ của “hot girl đời đầu” khiến người xem không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng mặn mà theo thời gian.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Ngọc Thảo diện áo dài tông xanh pastel nhẹ nhàng, chất liệu thêu ánh kim tinh tế, tạo hiệu ứng mềm mại và sang trọng. Thiết kế cổ cao, tay dài cùng phom dáng suông truyền thống giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát dù cô chỉ cao 1m62. Khi kết hợp cùng quần lụa hồng trầm và phụ kiện quạt tay, tổng thể trang phục mang đến cảm giác nền nã, hoài cổ nhưng không kém phần cuốn hút.
Nhan sắc của Ngọc Thảo trong bộ ảnh được nhận xét là “hack tuổi” rõ rệt. Gương mặt trái xoan, làn da mịn màng, đôi mắt to tròn cùng lớp trang điểm trong veo giúp cô toát lên vẻ đẹp thanh khiết.
Kiểu tóc búi thấp, rẽ ngôi nhẹ, kết hợp hoa tai nhỏ xinh càng làm nổi bật nét duyên dáng, nữ tính. Ở những khung hình cận cảnh hay toàn thân, Ngọc Thảo đều giữ được thần thái tự tin, nhẹ nhàng – đúng tinh thần của tà áo dài Việt.
Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Ngọc Thảo còn là cái tên quen thuộc với khán giả trẻ suốt hơn một thập kỷ qua.
Sinh năm 1990, Ngọc Thảo là một trong những “hot girl đời đầu” đình đám nhất Sài thành, nổi danh từ những năm 2010 với vai trò người mẫu ảnh và quán quân cuộc thi Ngôi sao thời trang 2009.
Tên tuổi Ngọc Thảo gắn liền với nhóm hài “Thích ăn phở” – nơi cô được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh Phở Ngọc Thảo, từng tạo nên cơn sốt trên YouTube một thời.
Trong vai trò diễn viên, Ngọc Thảo để lại dấu ấn qua các sitcom như Tiệm bánh hoàng tử bé và phim điện ảnh Mùa oải hương năm ấy, cho thấy sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật.
ở tuổi 35, Ngọc Thảo vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại và hình ảnh tràn đầy năng lượng.
Gần đây, Ngọc Thảo chuyển hướng theo đuổi các bộ môn thể thao mang tính phong cách sống như Pickleball, đồng thời tích cực chia sẻ nội dung về du lịch, trải nghiệm và chăm sóc bản thân trên mạng xã hội.
