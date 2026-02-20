Hà Nội

Xiaomi Air Purifier Max, máy lọc không khí “khủng” giá 10 triệu

Số hóa

Xiaomi Air Purifier Max, máy lọc không khí “khủng” giá 10 triệu

Xiaomi Smart Air Purifier Max gây chú ý với công suất gấp đôi bản thường, cảm biến siêu nhạy, lọc bụi nhanh, khử trùng UV-C và thiết kế tối giản.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi định vị Air Purifier Max cho không gian lớn từ 63 đến 108m², phù hợp căn hộ rộng hoặc văn phòng nhỏ. (Genk)
Chỉ số CADR đạt 1006.5m³/h, gấp đôi bản Air Purifier 4 Pro, giúp làm sạch không khí chỉ trong vài phút.(Genk)
Thiết kế hút gió hai bên với bộ lọc kép đa lớp, kết hợp than hoạt tính và cảm biến formaldehyde riêng biệt.(Genk)
Máy còn tích hợp module UV-C khử khuẩn, hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn và virus trong điều kiện thử nghiệm.(Genk)
Trải nghiệm thực tế cho thấy cảm biến phản ứng cực nhanh, chỉ số bụi mịn thay đổi tức thì khi mở cửa.(Genk)
Với phòng khách 30m², máy chỉ cần 5-10 phút để đưa chất lượng không khí về mức an toàn.(Genk)
Độ ồn thấp, vận hành êm ngay cả ở mức gió cao, có chế độ ngủ phù hợp cho phòng ngủ lớn.(Genk)
Giá hơn 10 triệu đồng nhưng Air Purifier Max mang lại sự yên tâm rõ rệt cho không gian rộng, đúng nghĩa “đắt xắt ra miếng”.(Genk)
Thiên Trang (TH)
