Sau Tết Bính Ngọ, cắm 2 loại hoa này vừa đẹp vừa sang, 2 tháng chưa tàn

Giải mã

Sau Tết Bính Ngọ, cắm 2 loại hoa này vừa đẹp vừa sang, 2 tháng chưa tàn

Hoa lê trắng nở rộ sau Tết, dễ chăm sóc, chơi lâu tới 2 tháng, mang vẻ đẹp trong trẻo, phù hợp với người yêu hoa mùa xuân.

Hoa lê trắng là loại hoa đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. Sắc trắng trong của hoa luôn mang vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi khiến bất cứ ai cũng khó lòng rời mắt. Sau Tết, là thời điểm hoa lê nở rộ được nhiều người mua về cắm. Hoa lê mang từ núi rừng xuống, bông trắng tinh khôi trên cành xù xì nấm mốc tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ.
Hoa lê lại chơi được lâu cả tháng vì hết chơi cành lại chơi hoa rồi chơi lộc lá non. Thế nên bày cành lê trong nhà có thể tận hưởng vẻ đẹp của chúng từ lúc là cành củi khô tới khi lá xanh mơn mởn, thời gian có thể tới cả hai tháng.
Cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá càng cao. Nhưng chơi hoa lê rất bền, thậm chí cắm tới 2 tháng cây vẫn đẹp mà không thối gốc, thậm chí còn ra rễ.
Cách chọn và chăm sóc cành hoa lê: Một cành lê đẹp cần phải có đủ cả hoa quả và lộc. Tuy nhiên khi mua bạn có thể gặp những cành trơ trụi như củi khô. Thế nên tùy theo người yêu thích, có người chọn mua cành phải có cả lộc, hoa, quả, có người chỉ cần cành dáng đẹp, sau mới chú ý hỏi đến hoa. Muốn chơi lâu thì nhiều người chọn cành ít hoa, đem loại này về cắm được cả tháng sau mới hết hoa.
Muốn biết cành lê khi nở sẽ nhiều hay ít hoa thì nhìn vào các mắt. Cành nào các mắt gần nhau thì sẽ ra nhiều hoa vì đấy là những điểm mà hoa sẽ nở. Giống này cũng đơn giản, chỉ cần cắm vào nước là tự khắc nó ra hoa, ra lộc.
Lưu ý: Hoa lê có hai loại cành lê cho quả lê xanh và cành mắc cọp (lê nâu). Hoa của cành lê mắc cọp sẽ có mùi hăng hắc hôi hôi. Để phân biệt thì hoa mắc cọp chùm bông dày hơn, cuống hoa ngắn hơn khác với loại hoa lê cuống hoa dài, chùm bông thoáng hơn thì không có mùi hôi. Khi mua muốn phân biệt thì bạn nhìn vào dáng hoa. Nếu cành chưa có hoa thì hỏi người bán. Bạn có thể ghé sát vào ngửi.
Còn nếu khi đã trót mua cành lê mắc cọp thì để tránh hôi bạn hãy cho chúng ra ban công hoặc gần cửa sổ khi hoa nở 1-2 ngày. Tới lúc thấy cánh hoa căng, nhị hoa đổi màu thì khi đó hoa đã hết mùi, bạn cho vào nhà và chơi hoa lá được cả tháng sau đó.
#hoa lê #chơi hoa đầu năm #hoa trắng #chơi hoa #hoa bền #tết Nguyên đán

