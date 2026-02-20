Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mở lăng mộ cổ giới quý tộc Trung Quốc, phát hiện vô số báu vật

Kho tri thức

Mở lăng mộ cổ giới quý tộc Trung Quốc, phát hiện vô số báu vật

Đồ trang sức lạ được tìm thấy trong ngôi mộ cổ của một gia đình quý tộc ở Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật thú vị.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Khi đang tiến hành công tác khảo cổ khẩn cấp trước khi xây dựng các trạm bơm tại Khu vực Thủy lợi Bờ Nam Tiểu Lang Đế thuộc làng Thuận Trang, Lạc Dương, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc bất ngờ tìm thấy ba ngôi mộ cổ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Khi đang tiến hành công tác khảo cổ khẩn cấp trước khi xây dựng các trạm bơm tại Khu vực Thủy lợi Bờ Nam Tiểu Lang Đế thuộc làng Thuận Trang, Lạc Dương, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc bất ngờ tìm thấy ba ngôi mộ cổ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Đó là quần thể mộ gia tộc có niên đại từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn. Đây cũng là lần đầu tiên một khu mộ gia tộc cấp cao từ thời kỳ đó được phát hiện ở Lạc Dương. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Đó là quần thể mộ gia tộc có niên đại từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn. Đây cũng là lần đầu tiên một khu mộ gia tộc cấp cao từ thời kỳ đó được phát hiện ở Lạc Dương. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Ba ngôi mộ được xếp thẳng hàng từ đông sang tây, tất cả đều hướng từ bắc xuống nam. Phần chính của mộ nằm ở phía bắc, trong khi hành lang nằm ở phía nam. Thiết kế có vẻ được tổ chức bài bản với mộ dốc và mộ buồng bằng gạch. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Ba ngôi mộ được xếp thẳng hàng từ đông sang tây, tất cả đều hướng từ bắc xuống nam. Phần chính của mộ nằm ở phía bắc, trong khi hành lang nằm ở phía nam. Thiết kế có vẻ được tổ chức bài bản với mộ dốc và mộ buồng bằng gạch. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Tuy nhiên, các ngôi mộ đã bị cướp phá nhiều lần. Lưu Binh, một nhà nghiên cứu cộng tác quản lý khảo cổ học tại chỗ của Viện Khảo cổ học Lạc Dương, giải thích rằng, mặc dù Lạc Dương đã phát hiện khá nhiều lăng mộ thời Ngụy và Tấn, nhưng việc tìm thấy lăng mộ gia tộc cao cấp từ thời kỳ đó là điều chưa từng có. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Tuy nhiên, các ngôi mộ đã bị cướp phá nhiều lần. Lưu Binh, một nhà nghiên cứu cộng tác quản lý khảo cổ học tại chỗ của Viện Khảo cổ học Lạc Dương, giải thích rằng, mặc dù Lạc Dương đã phát hiện khá nhiều lăng mộ thời Ngụy và Tấn, nhưng việc tìm thấy lăng mộ gia tộc cao cấp từ thời kỳ đó là điều chưa từng có. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Ba ngôi mộ này được đặt tên là M1, M2 và M3. Lưu Binh giải thích rằng, M1 có một lối đi trong mộ, một cánh cửa bịt kín bằng gạch, hành lang, cửa đá, phòng mộ chính hình vuông và phòng phía đông. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Ba ngôi mộ này được đặt tên là M1, M2 và M3. Lưu Binh giải thích rằng, M1 có một lối đi trong mộ, một cánh cửa bịt kín bằng gạch, hành lang, cửa đá, phòng mộ chính hình vuông và phòng phía đông. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Dọc theo mỗi bên của lối đi trong mộ có mười hai hố cọc. Hơn nữa, lối đi có bảy bậc thang. Ở giữa phía sau buồng chính, có một tấm nắp quan tài được sơn mài. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Dọc theo mỗi bên của lối đi trong mộ có mười hai hố cọc. Hơn nữa, lối đi có bảy bậc thang. Ở giữa phía sau buồng chính, có một tấm nắp quan tài được sơn mài. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, vào thời Ngụy và Tấn, những lối đi dốc dài và bậc thang dốc dần vào trong là đặc điểm của những ngôi mộ dành cho người có địa vị cao. Lưu Binh giải thích rằng, bảy bậc thang và mười hai hố cột ở M1 cho thấy đây là lăng mộ lớn thứ hai thời Tây Tấn, chỉ sau lăng mộ hoàng đế. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, vào thời Ngụy và Tấn, những lối đi dốc dài và bậc thang dốc dần vào trong là đặc điểm của những ngôi mộ dành cho người có địa vị cao. Lưu Binh giải thích rằng, bảy bậc thang và mười hai hố cột ở M1 cho thấy đây là lăng mộ lớn thứ hai thời Tây Tấn, chỉ sau lăng mộ hoàng đế. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Trong số những hiện vật được tìm thấy có khuyên tai bằng xương được trang trí bằng hình phượng hoàng và các loài chim, một phát hiện tương đối hiếm. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn khai quật được các đồ vật bằng ngọc bích và móc thắt lưng, được cho là những vật gia truyền quý giá của gia đình. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Trong số những hiện vật được tìm thấy có khuyên tai bằng xương được trang trí bằng hình phượng hoàng và các loài chim, một phát hiện tương đối hiếm. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn khai quật được các đồ vật bằng ngọc bích và móc thắt lưng, được cho là những vật gia truyền quý giá của gia đình. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#Lăng mộ cổ #gia đình #quý tộc #Trung Quốc #chôn cất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT