Nam Em đáng thương hay Trường Giang dối trá?

Chiều 20/4, showbiz Việt rúng động với thông tin Trường Giang lên tiếng về vụ lùm xùm tình ái với Nam Em - Nhã Phương. Lần đầu tiên trả lời báo chí, Trường Giang gây sốc khi nói rằng anh chưa bao giờ yêu Nam Em, đồng thời khẳng định Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long gặp vấn đề về đầu óc, tâm lý không bình thường nên mới liên tục phát ngôn và có những hành động không giống người bình thường.

Trường Giang và Nam Em.

Bên cạnh đó, Trường Giang còn đe dọa Nam Em rằng: "Cô ấy hãy cẩn thận, nếu cô ấy làm gì tới Nhã Phương thì cô ấy sẽ không bao giờ sống yên ổn". Sau chia sẻ này, Trường Giang đã nhận phải không ít ý kiến chỉ trích từ cư dân mạng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người ủng hộ Trường Giang, cho rằng anh đã hành động đúng khi Nam Em liên tục quấy rối nam danh hài.

Trước những lời lẽ mà Trường Giang dành cho con gái mình, mẹ của Nam Em tỏ ra khá bức xúc và quyết định lên tiếng đáp trả.

Trong cuộc phỏng vấn với Helino, mẹ Nam Em cho biết: “Tôi đã định không nói nhưng vì sự việc ngày càng đi xa nên tôi quyết định sẽ chia sẻ 1 lần duy nhất. Trường Giang từng rất thích Nam Em, hồi đó anh ta ngày nào cũng qua nhà hàng của chúng tôi. Một tháng 30 ngày thì phải đến 28 ngày cậu ta có mặt tại nhà hàng nhậu nhẹt, say xỉn. Tiếp xúc vài lần tôi cũng hiểu được phần nào về cậu ta cộng thêm những tin tức mà tôi đọc được trên báo chí thì tôi biết Trường Giang thuộc tuýp đàn ông “bắt cá hai tay”, chuyên làm khổ phụ nữ. Tôi muốn con gái mình có một tấm chồng tử tế chứ không muốn một chàng rể thiếu chín chắn như vậy.

Có nhiều lúc cậu ta nhậu say xỉn xong quay qua gọi tôi bằng mẹ, tôi chỉ cười trừ nhưng rất không hài lòng. Nam Em hiểu được mẹ không thích Trường Giang nên thường nhắc khéo tôi đi nghỉ sớm mỗi lần anh ta qua. Biết thái độ của tôi nên Trường Giang nhiều lần nịnh nọt, dỗ ngọt gắp đồ ăn cho tôi hay nói “để con nấu đồ ăn ở quán con rồi con đem sang cho mẹ”. Nghe được những câu ấy tôi nói thẳng rằng: “Là người đàn ông thì cháu phải đứng vững một chút, không thể giận bên kia xong quay bên đây, con gái cô còn non trẻ nên cô không muốn con gái mình bị lừa gạt”. Lúc đó, Trường Giang vội đáp lời rằng không hề có suy nghĩ lừa gạt Nam Em vì anh ta đến với con tôi bằng tình cảm chân chính và sẽ sang xin cưới hỏi nó đàng hoàng. Tôi còn nói với nó rằng hãy suy nghĩ cho kỹ đừng để say xỉn rồi nói năng bừa bãi.”

Bên cạnh đó, mẹ của Nam Em còn tiết lộ: “Số lần anh ta say xỉn và ngủ lại nhà hàng không ít. Đã vậy nhiều lần tới chơi còn không thèm chào hỏi dù thấy tôi đi ngang. Bữa sinh nhật con gái tôi, Trường Giang dắt bạn bè qua nhậu nhẹt, thấy tôi đi qua đi lại ở đó nhất quyết không chào một lời. Tôi đoán Trường Giang có thái độ như vậy vì biết tôi không thích anh ta.

Một tháng 30 ngày mà đến tận 28 ngày có mặt ở chỗ chúng tôi rồi suốt ngày nói yêu thương Nam Em hết mình, tin tưởng gia đình tôi hết mình.”

Trải lòng với phóng viên trong chuyện tình cảm của chính bản thân mình, khi bị Trường Giang phụ bạc, Nam Em cho biết bản thân cô giờ vẫn còn đau khổ tuy nhiên cũng nhẹ lòng đi rất nhiều và việc tung MV chỉ là cô muốn trải lòng mình với âm nhạc, với niềm đam mê của chính cô.

Tuy nhiên, ngay sau khi Nam Em tung ra MV và sự im lặng đáng trân trọng của chính Nhã Phương thì hầu hết mọi người đều cho rằng Nam Em tốt nhất là nên dừng lại chuyện tình cảm của chính mình. Bên cạnh đấy, có nhiều người đã lên tiếng cho rằng Trường Giang cư xử còn không bằng Nhã Phương khi một mực đôi co chuyện tình yêu, yêu một người con gái và tìm cách đổ lỗi cho người con gái kia.

Ngay sau những phát ngôn của Trường Giang về chuyện tình yêu của anh với Nam Em, mạng xã hội lại dậy sóng với những ý kiến cho rằng Trường Giang cư xử không đáng mặt đàn ông. Một tài khoản facebook đăng đàn gọi đích danh Trường Giang: "Trường Giang! Anh hèn lắm! Nam Em tâm lý không bình thường nhưng ít nhất không hèn như anh!". Người này cũng cho rằng, lẽ ra Trường Giang chỉ cần lên tiếng xin lỗi khán giả và những người phụ nữ liên quan là xong. Nhưng anh đã không làm như vậy. Việc bảo vệ Nhã Phương bằng cách nói những lời không hay về Nam Em chỉ làm cho hình ảnh Trường Giang trở nên méo mó hơn trong mắt công chúng.

Đáng chú ý hơn cả là trong số các bình luận trên mạng xã hội còn có sự góp mặt của Quế Vân. Trên trang cá nhân của một người bạn viết về câu chuyện scandal đầy chất dramma của Nam Em và Trường Giang, Quế Vân đã bày tỏ rằng: "Nếu họ có điện cũng chỉ điên vì tình, điên tình có nhiều cách thể hiện, người lộ ra ngoài người khóc thầm bên trong". Đi kèm với bình luận, Quế Vân không quên thả những biểu tượng khá ngộ nghĩnh. Có vẻ như nữ ca sĩ đang châm biếm những phát ngôn của Trường Giang thêm lần nữa.

Câu chuyện giữa Trường Giang và Nam Em ngày một lúc càng bị đẩy đi xa hơn. Những chuyện tình "sớm nở tối tàn" trong showbiz không phải là hiếm nhưng cách hành xử của cả Trường Giang và Nam Em đang khiến mọi người cảm thấy "nhạt". Phải chăng một cô gái trong làng giải trí nên mạnh mẽ hơn trong chuyện tình cảm hay Trường Giang cần thận trọng với phát ngôn của mình về một người con gái anh từng "thích". Trước những gì mẹ Nam Em trả lời báo chí thì liệu Trường Giang có đang dối trá để vùi lấp quá khứ lăng nhăng của mình?