Lễ tang lặng lẽ của em trai Ha Ji Won vừa qua đời vì tự tử

Tờ Starnews đưa tin lễ tang nam diễn viên Jun Tae Soo - em trai của Ha Ji Won được tổ chức từ chiều 22/1 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Seoul (Hàn Quốc). Lễ viếng diễn ra trong hai ngày. Tuy nhiên, theo ý nguyện của gia đình, cửa nhà tang lễ đóng kín với người hâm mộ và truyền thông.



Di ảnh nam diễn viên 34 tuổi khiến nhiều người thương cảm.

“Tang lễ sẽ chỉ có sự tham gia của người nhà và vài bạn bè thân thiết. Đó là ý nguyện của gia đình, rất mong nhận được sự thông cảm từ khán giả”, phía công ty quản lý cho hay.

Trước đó, hôm 21/1, Jun Tae Soo bất ngờ tự tử ở tuổi 34 sau thời gian mắc bệnh trầm cảm. Tờ Newsen tiết lộ nữ diễn viên Ha Ji Won đã phải hủy bỏ toàn bộ lịch trình công việc khi nghe tin em trai duy nhất qua đời. Hiện, nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến cái chết của em.

Nguồn tin từ người quen với gia đình Ha Ji Won cho biết mẹ và các chị đều sốc khi Jun Tae Soo quyên sinh.

Jun Tae Soo sinh năm 1984, là diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh từng tham gia các phim như Vua và tôi, Sungkyungkwang Scandal, All My Love. Tuy nhiên, sự nghiệp của Jun Tae Soo không được nhắc đến nhiều như người chị nổi tiếng.

Năm 2011, Jun Tae Soo rơi vào bê bối sau vụ tấn công một tài xế taxi và hai nhân viên cảnh sát do say xỉn. Bê bối này đã khiến sự nghiệp nam diễn viên sa sút trầm trọng. Cũng trong năm 2011, anh buộc phải rút khỏi sitcom All My Love. Theo nhiều nguồn tin, đây cũng là giai đoạn khởi đầu Jun Tae Soo mắc bệnh trầm cảm.