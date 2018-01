Hương Tràm mặc quyến rũ, biểu diễn máu lửa trên sân khấu

Mới đây, Hương Tràm tiếp tục bung hit ở một sự kiện. Tại đây, Hương Tràm lần lượt thể hiện các ca khúc: Em gái mưa, Hello và Giữ em đi. Cô thu hút sự chú ý bởi hình ảnh quyến rũ trong thiết kế nổi bật được đính kết tỉ mỉ. Đây cũng chính là hình ảnh Hương Tràm theo đuổi trong sản phẩm nhạc dance "I want you now" vừa ra mắt trong thời gian gần đây. Tại sự kiện, Hương Tràm nhận được nhiều lời khen có cánh từ MC Nguyên Khang. Nam MC điển trai nói nhiều về thành công của bản hit Em gái mưa và vai trò huấn luyện viên The Voice Kids của Hương Tràm. Bất ngờ trước những lời khen này, ca sĩ Hương Tràm tỏ ra khá ngượng ngùng. 2017 là một năm vô cùng thành công của Quán quân The Voice mùa đầu tiên khi liên tục đánh dấu mình bằng những sản phẩm mới. Trong đó, không thể không nhắc tới MV "Em gái mưa". Bên cạnh đó, lần đầu ngồi ghế nóng một chương trình thực tế âm nhạc dành cho thiếu nhi – The Voice Kids, Hương Tràm cũng để lại nhiều dấu ấn. Cùng với những thành công trong trong sự nghiệp, nữ ca sĩ ngày càng được công chúng yêu mến khi xa dần những ồn ào, thị phi. Có thể nói, Hương Tràm đang bước vào giai đoạn sung sức nhất cho những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc của chính mình. Xem MV "Em gái mưa" của Hương Tràm. Nguồn Youtube:

