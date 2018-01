Em trai qua đời, Ha Ji Won hủy mọi lịch trình để lo tang lễ

Làng giải trí Hàn chấn động khi Jeon Tae Soo - em trai của Ha Ji Won qua đời ở tuổi 34. Theo chia sẻ của công ty quản lý Jeon Tae Soo, nam diễn viên mắc căn bệnh trầm cảm và được điều trị trong 5 năm qua.



Gần đây, Jeon Tae Soo quyết định quay trở lại đóng phim. Tuy nhiên, anh đã không vượt qua được căn bệnh trầm cảm. Tang lễ của Jeon Tae Soo sẽ được tổ chức riêng tư. Để lo chu toàn cho tang lễ của em trai, Ha Ji Won đã hủy lịch trình dự lễ ra mắt phim Manhunt vào ngày 22/1 và buổi phỏng vấn sau đó.

Manhunt là bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Ha Ji Won. Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1978 đóng vai sát thủ máu lạnh Rain. Phim Manhunt được thực hiện bởi đạo diễn Ngô Vũ Sâm.

Ha Ji Won bên em trai. Ảnh: Newsen

>>>> Mời quý độc giả xem trích đoạn phim “Khu vườn bí mật” có sự tham gia diễn xuất của Ha Ji Won. Nguồn: Youtube:

Ngoài được biết đến là em trai của Ha Ji Won, Jeon Tae Soo còn gây chú ý khi đóng phim. Anh chạm ngõ phim ảnh vào năm 2007. Những bộ phim gây chú ý của Jeon Tae Soo gồm: Sungkyunkwan Scandal, All My Love, It’s Okay, Daddy’s Girl…

Jeon Tae Soo. Ảnh: Soompi

Theo một số nguồn tin, một vài ngày trước khi qua đời, em trai của Ha Ji Won bất ngờ đăng tải hình ảnh cổ tay bị cứa kèm dòng chú thích: “Cứu tôi”. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng gỡ bỏ dòng tâm sự này.