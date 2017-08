Kim Lý bức xúc đáp trả khi Hồ Ngọc Hà bị chê bai

>>>> Mời quý độc giả xem MV “Cả một trời thương nhớ” của Hồ Ngọc Hà (Nguồn: Hồ Ngọc Hà):

Giữa tin đồn hẹn hò, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý ngày càng dính như sam. Mới nhất, trên trang cá nhân, nam diễn viên phim “Hương ga” đăng tải hình ảnh Hà Hồ trong đêm nhạc gần đây của cô đồng thời dành lời ngọt ngào cho nữ ca sĩ. Kim Lý viết: “Amazing performance last night. So proud of you” (Tạm dịch: “Phần trình diễn tuyệt vời vào đêm qua. Anh rất tự hào về em”).

Về phía Hồ Ngọc Hà, cô nhanh chóng để lại bình luận là biểu tượng vô cùng dễ thương. Đáng chú ý, ở phần bình luận dưới chia sẻ của Kim Lý, một cư dân mạng tỏ ý chê bai Hồ Ngọc Hà: “ She pretty out side but not inside” (Tạm dịch: “Cô ấy xinh đẹp nhưng xấu nết”). Lập tức, Kim Lý lên tiếng bảo vệ bạn gái tin đốn khi Hồ Ngọc Hà bị chê.

Anh đáp trả: “Why would you say that? You do not know her at all, and still you open your mouth to say something disrespectful. You are an adult and should not talk like that”. (Tạm dịch: Tại sao bạn nói thế? Bạn không hề biết gì về cô ấy mà bạn vẫn buông những lời nói không tôn trọng cô ấy. Bạn là người lớn và bạn không nên nói như thế”.

Chia sẻ của Kim Lý. Kim Lý đáp trả khi Hà Hồ bị chê bai. Hình ảnh Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tại Thái Lan. Ảnh: Zing News

Việc Kim Lý phản ứng dữ dội khi Hồ Ngọc Hà bị chê bai nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều ý kiến khen ngợi nam diễn viên phim “Hương ga” là người đàn ông thực thụ của năm. Không ít cư dân mạng còn bày tỏ ngày càng ủng hộ mối quan hệ giữa Kim Lý và “nữ hoàng giải trí”.

Trước đó, trên trang cá nhân, Kim Lý gây chú ý khi chia sẻ một bài hát kèm chú thích "Em yêu ơi". Hà Hồ đã lập tức đáp lại bằng hình ảnh của Kim Lý trong đêm nhạc của cô. Trong ảnh, Kim Lý hào hứng đứng lên vỗ tay. Sau đêm nhạc, Kim Lý còn bị bắt gặp đi ăn với Hồ Ngọc Hà và bạn bè sau đó về thẳng nhà của cô.

Kim Lý phấn khích trong đêm nhạc của Hà Hồ. Ảnh: FBNV