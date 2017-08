Kim Lý bất ngờ thừa nhận cùng Hồ Ngọc Hà đến Thụy Điển

>>> Mời quý độc giả xem MV “Cả một trời thương nhớ” của Hồ Ngọc Hà (Nguồn: Hồ Ngọc Hà):

Sau MV “Cả một trời thương nhớ”, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý liên tục bị đồn đoán hẹn hò. Gần đây, cặp đôi tin đồn được cho là cùng ở Thụy Điển. Trên trang cá nhân, nam diễn viên phim “Hương ga” từng chia sẻ hình ảnh Hà Hồ và mẹ của anh ôm nhau thân thiết.

Mới nhất, Kim Lý xác nhận anh cùng người tình tin đồn đến Thụy Điển. Cụ thể, trên trang cá nhân, tài tử gốc Việt đăng tải ảnh tự sướng. Ở phần bình luận, Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh của Kim Lý. Đáp lại, nam diễn viên tiết lộ hình ảnh “nữ hoàng giải trí” đang dùng bữa.

Trước bình luận của Kim Lý, Hồ Ngọc Hà tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô hỏi anh: “When did you get it” (Tạm dịch: Anh chụp bức ảnh này khi nào vậy?). Kim Lý trả lời Hà Hồ: “ I toke it when we were in Thuy Dien” (Tạm dịch: Anh chụp nó khi chúng ta ở Thụy Điển).