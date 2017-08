Soi dàn học trò khủng của “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn

Không ai phủ nhận tài năng của “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn. Có chuyên môn vững vàng, anh nhiệt tình chỉ dạy cho lớp trẻ. Trong showbiz Việt, Ngọc Sơn được xem là nghệ sĩ có lượng học trò đông đảo nhất nhì. Ảnh: Dân Việt Năm 2003, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã bái Ngọc Sơn làm sư phụ. Lúc đó, cậu học trò của Ngọc Sơn chưa qua đào tạo đúng nghĩa nhưng có chất giọng tốt và khả năng biểu diễn. Vì vậy, “Ông hoàng nhạc sến” an tâm nhận lời huấn luyện cho Nguyễn Phi Hùng. Ảnh: Người lao động Ngọc Sơn có duyên nợ với nước Nhật. Anh thường xuyên đi diễn, tham gia từ thiện. Ngoài ra, Ngọc Sơn còn nhận 2 ca sĩ người Nhật Bản là Sakai và Wada làm học trò. Theo lời “Ông hoàng nhạc sến”, cả hai đều hiền hậu. Ảnh: Zing Năm 2010, Ngọc Sơn nhận Triều Hải làm đệ tử. Chia sẻ về học trò, danh ca cho biết Triều Hải “ngoan hiền, nhanh nhẹn, lại có học hành bài bản và có nhiều tư chất của một ca sĩ đầy triển vọng”. Ảnh: Bưu điện Việt Nam Năm 2012, Ngọc Sơn có thêm một học trò là nữ ca sĩ hải ngoại Khả Tú. Nam ca sĩ cho hay anh muốn giúp đỡ Khả Tú phát triển trong tương lai khi biết cô rất muốn về Việt Nam lập nghiệp. Ảnh: Infonet Trước Khả Tú, “Ông hoàng nhạc sến” có nữ đệ tử là ca sĩ Phạm Thanh Thảo. Trong ảnh, Thanh Thảo vui vẻ đến dự buổi lễ thầy Ngọc Sơn nhận Triều Hải làm học trò vào năm 2010. Ảnh: Bưu điện Việt Nam Tháng 6/2017, ca sĩ Hà My trở thành học trò của danh ca Ngọc Sơn. Nam danh ca cho biết anh nhận Hà My làm đệ tử sau 28 năm quen biết nhau. Trước khi đồng ý làm thầy của Hà My, Ngọc Sơn đã xin ý kiến mẹ ruột của anh. Ảnh: Thế giới điện ảnh Nam ca sĩ Lương Gia Huy vốn được Ngọc Sơn nhận đỡ đầu ngay từ lúc bắt đầu đi hát. Tuy nhiên, mãi đến tháng 6/2017, Lương Gia Huy mới có dịp tổ chức lễ bái sư với Ngọc Sơn. Ảnh: Thể thao văn hóa Hàn Thái Tú, Lâm Vũ, Michael Lang, Hồ Việt Trung, Lâm Ngọc Huỳnh ...cũng tự hào khi được làm học trò của “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn. Nam danh ca từng khẳng định anh không nhận đệ tử một cách đại trà mà tùy thuộc vào nhiều chữ duyên và cách sống của người nghệ sĩ đó. Ảnh: VTV

Không ai phủ nhận tài năng của “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn. Có chuyên môn vững vàng, anh nhiệt tình chỉ dạy cho lớp trẻ. Trong showbiz Việt, Ngọc Sơn được xem là nghệ sĩ có lượng học trò đông đảo nhất nhì. Ảnh: Dân Việt Năm 2003, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã bái Ngọc Sơn làm sư phụ. Lúc đó, cậu học trò của Ngọc Sơn chưa qua đào tạo đúng nghĩa nhưng có chất giọng tốt và khả năng biểu diễn. Vì vậy, “Ông hoàng nhạc sến” an tâm nhận lời huấn luyện cho Nguyễn Phi Hùng. Ảnh: Người lao động Ngọc Sơn có duyên nợ với nước Nhật. Anh thường xuyên đi diễn, tham gia từ thiện. Ngoài ra, Ngọc Sơn còn nhận 2 ca sĩ người Nhật Bản là Sakai và Wada làm học trò. Theo lời “Ông hoàng nhạc sến”, cả hai đều hiền hậu. Ảnh: Zing Năm 2010, Ngọc Sơn nhận Triều Hải làm đệ tử. Chia sẻ về học trò, danh ca cho biết Triều Hải “ngoan hiền, nhanh nhẹn, lại có học hành bài bản và có nhiều tư chất của một ca sĩ đầy triển vọng”. Ảnh: Bưu điện Việt Nam Năm 2012, Ngọc Sơn có thêm một học trò là nữ ca sĩ hải ngoại Khả Tú. Nam ca sĩ cho hay anh muốn giúp đỡ Khả Tú phát triển trong tương lai khi biết cô rất muốn về Việt Nam lập nghiệp. Ảnh: Infonet Trước Khả Tú, “Ông hoàng nhạc sến” có nữ đệ tử là ca sĩ Phạm Thanh Thảo. Trong ảnh, Thanh Thảo vui vẻ đến dự buổi lễ thầy Ngọc Sơn nhận Triều Hải làm học trò vào năm 2010. Ảnh: Bưu điện Việt Nam Tháng 6/2017, ca sĩ Hà My trở thành học trò của danh ca Ngọc Sơn. Nam danh ca cho biết anh nhận Hà My làm đệ tử sau 28 năm quen biết nhau. Trước khi đồng ý làm thầy của Hà My, Ngọc Sơn đã xin ý kiến mẹ ruột của anh. Ảnh: Thế giới điện ảnh Nam ca sĩ Lương Gia Huy vốn được Ngọc Sơn nhận đỡ đầu ngay từ lúc bắt đầu đi hát. Tuy nhiên, mãi đến tháng 6/2017, Lương Gia Huy mới có dịp tổ chức lễ bái sư với Ngọc Sơn . Ảnh: Thể thao văn hóa Hàn Thái Tú, Lâm Vũ, Michael Lang, Hồ Việt Trung, Lâm Ngọc Huỳnh ...cũng tự hào khi được làm học trò của “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn . Nam danh ca từng khẳng định anh không nhận đệ tử một cách đại trà mà tùy thuộc vào nhiều chữ duyên và cách sống của người nghệ sĩ đó. Ảnh: VTV