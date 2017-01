Vạch trần âm mưu lừa bán 3 thiếu nữ qua Trung Quốc

Đường dây lừa đảo cho các cô gái lấy chồng Trung Quốc này do một số đối tượng là người Việt Nam đang ở nước ngoài cấu kết với một số đối tượng trong nước.

Nhận thấy việc có nhiều người dắt mối cho các cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc và được "cảm ơn" số tiền khá lớn nên Oanh và Tùng đã nghĩ tới chuyện về Việt Nam đưa các cô gái sang làm vợ những chàng trai Trung Quốc để lấy tiền "môi giới". Nghĩ là làm, hai cô cháu Oanh và Tùng liên hệ ngay với Thu đang sinh sống tại Việt Nam. Khi 3 cô gái được đưa ra sân bay để di chuyển theo lộ trình của nhóm buôn người thì lực lượng công an và hải quan đã phát hiện, giải cứu.

Giải cứu 3 cô gái suýt bị lừa bán

Lãnh đạo phòng Phòng chống tội phạm mua bán người và tội phạm liên quan đến trẻ em (Phòng 6), thuộc cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) xác nhận, đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá một đường dây buôn bán người từ Tây Ninh (Việt Nam) sang Trung Quốc, do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, qua một thời gian theo dõi, trinh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nắm bắt được thông tin về một đường dây lừa bán người sang bên kia biên giới.

Đường dây này do một số đối tượng là người Việt Nam đang ở nước ngoài cấu kết với một số đối tượng trong nước để hình thành một nhóm khép kín. Thủ đoạn của bọn chúng thực hiện là tìm đến những gia đình có con gái lớn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ lấy chồng nước ngoài sẽ được đổi đời.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: ĐSPL.

Bằng những lời dụ dỗ và hứa hẹn về một cuộc sống nhàn hạ nơi đất khách, lại có nhiều tiền gửi về lo cho gia đình nên nhiều người đã mắc bẫy. Những ai đồng ý, bọn chúng sẽ đi làm hộ chiếu và sau đó đưa ra Hà Nội bằng đường hàng không hoặc đường bộ, rồi di chuyển nạn nhân tiếp lên Lạng Sơn.

Tại đây, lợi dụng đường tiểu ngạch, nhóm đối tượng đưa các nạn nhân sang đất Trung Quốc và giao cho những người đàn ông Trung Quốc, rồi lấy tiền. Bằng thủ đoạn kể trên, bọn chúng đã lừa được nhiều cô gái nhẹ dạ.

Nắm được thông tin nhóm đối tượng này về Việt Nam "gom hàng" và chuẩn bị thực hiện một chuyến cuối để nghỉ Tết, lực lượng của C45 và Công an tỉnh Tây Ninh đã lên kế hoạch triệt phá.

Theo đó, đúng 18h ngày 25/12, các chiến sĩ phòng 6 C45 cùng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1981, trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ngụ tổ 5, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Tài liệu tra cứu cho thấy, hai đối tượng này đã từng nhiều lần xuất cảnh sang Trung Quốc. Khai thác nóng các đối tượng, bọn chúng khai nhận, 3 cô gái chuẩn bị lên máy bay là các "con mồi" mà bọn chúng đang di chuyển để đưa sang bán cho những người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác của PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Đinh Thị Thu (SN 1983, ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Qua khám xét nơi ở và hành lý của các đối tượng, công an thu giữ 4 vé máy bay, 4 hộ chiếu, 4 giấy CMND, 20 triệu đồng tiền Việt Nam và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đánh vào tâm lý nhẹ dạ hám tiền của nạn nhân

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1981, trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ngụ tổ 5, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Đinh Thị Thu (SN 1983, ngụ phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Oanh lấy chồng Trung Quốc. Tùng là cháu gọi Oanh bằng cô. Tùng cũng đang làm công nhân bên Trung Quốc và ở gần khu vực vợ chồng Oanh sinh sống.

Quá trình sinh sống và làm việc tại Trung Quốc đã lâu nên Oanh và Tùng nhận thấy việc đàn ông Trung Quốc ở các vùng quê nghèo khó khăn trong việc lấy được vợ, họ thường phải mất rất nhiều tiền cho một lần cưới hỏi. Thậm chí, có người đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ vì chưa… tìm được cô dâu.

Nhận thấy việc có nhiều người dắt mối cho các cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc và được "cảm ơn" số tiền khá lớn nên Oanh và Tùng đã nghĩ tới chuyện về Việt Nam đưa các cô gái sang làm vợ những chàng trai Trung Quốc để lấy tiền "môi giới".

Nghĩ là làm, hai cô cháu Oanh và Tùng liên hệ ngay với Thu đang sinh sống tại Việt Nam. Thu vốn trước đây cũng từng lấy chồng Trung Quốc nhưng sau đó cô ta đã trở về Việt Nam ở cùng gia đình. Oanh và Tùng đề nghị Thu giới thiệu, tuyển chọn các cô gái Việt Nam, chụp và gửi hình để Oanh giới thiệu cho đàn ông Trung Quốc xem mặt trước khi "ngã giá".

Với tài ăn nói hoạt ngôn, Thu đã tìm đến những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đánh trúng tâm lý, gạ gẫm các cô gái trẻ lấy chồng Trung Quốc , rồi vẽ ra viễn cảnh hào nhoáng trước mắt khiến họ bị lừa, không biết rằng mình đang trở thành món hời của bọn buôn người.

Thu yêu cầu các cô gái cho chụp hình hoặc đưa cho chúng một số bức ảnh để gửi sang cho Oanh trước. Tại đây, Oanh cầm ảnh "con mồi" đi "mời chào", bắt mối "đầu ra".

Nếu cô gái nào được người đàn ông Trung Quốc đồng ý "lấy làm vợ", nhóm này sẽ được chi một khoản tiền tương ứng từ 100 đến 200 triệu đồng. Số tiền nhận được, bọn chúng chỉ chi cho các cô gái một ít gọi là tiền mua đồ dùng cá nhân và gửi lại cho gia đình, số còn lại thì chúng chia nhau tiêu xài.

Khi bị bắt, Oanh và Tùng đang làm thủ tục cho 3 cô gái lên máy bay để bay từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi di chuyển lên Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, phi vụ này chưa kịp giao "hàng" thì các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ và giải cứu các nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu của nhóm đối tượng, tính đến thời điểm bị bắt, bọn chúng đã thực hiện trót lọt một vụ và đưa 3 nạn nhân khác sang Trung Quốc.

Theo lãnh đạo phòng 6 C45, qua công tác điều tra, khám phá, lực lượng công an đã phát hiện các phương thức, thủ đoạn tội phạm mua bán người thường sử dụng như: Dụ dỗ, hứa hẹn giúp đỡ phụ nữ, trẻ em gái ở các vùng nông thôn nghèo về thành phố làm việc để có thu nhập cao rồi lừa bán họ vào các ổ mại dâm hoặc đưa ra biên giới để bán sang Trung Quốc.