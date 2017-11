Hot Face sao Việt 24h: Bạn gái Phan Thành khoe ảnh rạng rỡ

Hot Face sao Việt 24h: Xuân Thảo đăng tải hình ảnh tươi rói trên trang cá nhân. Gần đây, cô và Phan Thành công khai là một cặp. Kỳ Duyên chia sẻ cảm xúc "Chống lại cả thế giới" trước khoảnh khắc Minh Tú và Phạm Hương "bắt tay" tại The Look. Kelvin Khánh đi ăn cùng Khởi My trong lúc cả hai cùng chuẩn bị cho đám cưới. Phan Hiển nịnh Khánh Thi: “Cánh đồng hoa rất đẹp...nhưng vẫn chưa bằng em”. Minh Hằng - Phạm Hương hội ngộ tại Dubai khi tham gia một tuần lễ thời trang ở đây. Đỗ An khen bà xã Lê Thúy nấu ăn ngon. Ngọc Diệp rạng rỡ khi đặt chân đến đồi chè ở Đà Lạt. Bảo Thanh đi quay ở Sài Gòn là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 21/11. Vợ chồng sao Việt Đoan Trang đều rất mê các món ăn của Việt Nam. Hồng Quế xin lỗi con gái vì bất cẩn để bé bị bỏng nhẹ. Đặng Thu Thảo tự tay trao quà cho các bà con vùng lũ. Huy Khánh chia sẻ khoảnh khắc khó đỡ của mình bên Trịnh Kim Chi trên phim trường. Quốc Thiên hội ngộ Phương Linh và Uyên Linh. Đoàn làm phim “Chôn nhời 5” miệt mài quay ở một vùng thôn quê. Lý Phương Châu than thở bị bệnh vẫn phải đi làm. Video "Trương Minh Xuân Thảo trổ tài đánh đàn piano". Nguồn: Trương Minh Xuân Thảo

Hot Face sao Việt 24h: Xuân Thảo đăng tải hình ảnh tươi rói trên trang cá nhân. Gần đây, cô và Phan Thành công khai là một cặp. Kỳ Duyên chia sẻ cảm xúc "Chống lại cả thế giới" trước khoảnh khắc Minh Tú và Phạm Hương "bắt tay" tại The Look. Kelvin Khánh đi ăn cùng Khởi My trong lúc cả hai cùng chuẩn bị cho đám cưới. Phan Hiển nịnh Khánh Thi: “Cánh đồng hoa rất đẹp...nhưng vẫn chưa bằng em”. Minh Hằng - Phạm Hương hội ngộ tại Dubai khi tham gia một tuần lễ thời trang ở đây. Đỗ An khen bà xã Lê Thúy nấu ăn ngon. Ngọc Diệp rạng rỡ khi đặt chân đến đồi chè ở Đà Lạt. Bảo Thanh đi quay ở Sài Gòn là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 21/11. Vợ chồng sao Việt Đoan Trang đều rất mê các món ăn của Việt Nam. Hồng Quế xin lỗi con gái vì bất cẩn để bé bị bỏng nhẹ. Đặng Thu Thảo tự tay trao quà cho các bà con vùng lũ. Huy Khánh chia sẻ khoảnh khắc khó đỡ của mình bên Trịnh Kim Chi trên phim trường. Quốc Thiên hội ngộ Phương Linh và Uyên Linh. Đoàn làm phim “Chôn nhời 5” miệt mài quay ở một vùng thôn quê. Lý Phương Châu than thở bị bệnh vẫn phải đi làm. Video "Trương Minh Xuân Thảo trổ tài đánh đàn piano". Nguồn: Trương Minh Xuân Thảo