Spa đông y Bảo Xuân Đường: Dẫn đầu xu thế trị mụn bằng đông y tại Việt Nam

Thế giới hiện nay đang thịnh hành xu thế làm đẹp tự nhiên, không gây biến chứng và đặc biệt ưa chuộng các mỹ phẩm organic từ thảo dược thiên nhiên, xu thế ấy đã xâm nhập và ảnh hưởng lớn đến thị trường làm đẹp Việt Nam. Spa đông y Bảo Xuân Đường đi đầu trào lưu làm đẹp bằng đồng tại Việt Nam qua dịch vụ trị mụn bằng công nghệ ánh sáng sinh học kết hợp bài thuốc bí truyền phương Đông.

Xu thế làm đẹp bằng thảo dược thịnh hành trên thế giới

Đi theo xu thế làm đẹp mới của thế giới, spa đông y Bảo Xuân Đường trị mụn bằng các thảo dược lành tính theo nhiều cách đa dạng: đắp mặt nạ, bôi thuốc dạng kem thảo dược và đường uống. Là spa duy nhất tại Việt Nam dùng đường uống cho khách hàng qua thuốc sắc, tuy hơi cầu kì nhưng hiệu quả nhanh, rõ rệt gấp nhiều lần bởi nguyên lý trị liệu đi vào tận gốc vấn đề, chữa từ trong ra ngoài.

Vẫn sử dụng tinh hoa của các nước phát triển, spa Bảo Xuân Đường có cách trị mụn riêng, độc đáo đó là vận dụng các nguyên lý trị liệu phương Đông tập trung vào cái gốc, tạo cân bằng cho cơ thể, làm mát gan, bổ khí, bổ huyết, đào thải độc tố và trị mụn hiệu quả.

Spa sử dụng các thảo dược quý như bạch truật, bạch liễm, bạch phục linh, linh chi, nhân sâm… lấy từ các bài thuốc Nam gia truyền của nhiều dòng họ đông y lâu đời Việt Nam, từ các công thức làm đẹp thần bí của các cung tần mỹ nữ xưa, vận dụng tinh hoa y học cổ truyền phương Đông, các bài thuốc quý từ các nước nổi tiếng về chăm sóc sắc đẹp như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Kế thừa thành tựu của ngành công nghiệp làm đẹp trên thế giới, spa đông y Bảo Xuân Đường sử dụng công nghệ ánh sáng sinh học hiện đại của Hoa Kỳ để trị mụn… Với mức ánh sáng phù hợp với nhịp sóng sinh học của cơ thể, thuốc được thẩm thấu vào da tốt hơn, phát huy tác dụng cao nhất: chống nhiễm khuẩn, làm se mụn, đẩy cối mụn, lặn mụn mới, liền da non, liền sẹo, tái tạo da. Điều đặc biệt là không gây tác dụng phụ, giúp khách hàng yên tâm, thoải mái trị liệu, thậm chí đôi khi còn cảm thấy thư giãn như đang được massage.

Bảo Xuân Đường còn sở hữu đội ngũ nhân viên massage, bấm huyệt tay nghề cao trong trị mụn. Không chỉ đem lại cảm giác dễ chịu, thư thái, các động tác massage kế thừa tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam còn có tác dụng đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết, giúp cân bằng năng lượng từ đó nuôi dưỡng và chăm sóc da toàn diện và trị mụn hiệu quả.

Triết lý làm đẹp độc đáo và hiệu quả trị mụn thần kì

Là spa đi theo triết lý làm đẹp được thế giới ưa chuộng và đánh giá cao, spa đông y Bảo Xuân Đường là tâm huyết của một phụ nữ Việt, có tâm hồn rất Á Đông – Tiến sĩ, bác sĩ đông y Nguyễn Kim Đoan. Là trưởng khoa Y học cổ truyền bệnh viện Thủ đô, với tấm bằng tiến sĩ chuyên ngành và nhiều năm tu nghiệp tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... bác sĩ đông y Nguyễn Kim Đoan đã mở spa Đông y Bảo Xuân Đường với mong muốn đưa xu hướng làm đẹp lành mạnh nhất thế giới về Việt Nam.

Điều mà Ts.Bs Nguyễn Kim Đoan mang đến cho khách hàng là những phác đồ điều trị mụn cực kì khoa học và hiệu quả bằng thảo dược dân gian quen thuộc của Việt Nam.

Mỗi loại mụn khác nhau có một cách điều trị riêng và cô tự hào là chưa từng thua cuộc trước bất cứ trường hợp nào. Có điều lưu ý là khi trị liệu có thể gặp phải tình huống: Da mặt sẽ mẩn đỏ, dày bì lên lớp da chết – nhưng đây là dấu hiệu của da hấp thụ thuốc tốt và đang thải độc tố ra ngoài. Chỉ cần biết rằng khi mụn đẩy lên, sau khi nặn nhân, máu độc thoát ra rất nhanh sau đó lớp da chết sẽ bong ra và tái tạo lại làn da, cuối cùng là hết mụn, da sáng đẹp.

Ts.Bs Nguyễn Kim Đoan cho biết: “Chữa mụn bằng đông y sẽ không khỏi ngay lập tức mà càng chữa càng tốt dần lên, đã khỏi là khỏi hoàn toàn. Đó chính là tác dụng từ từ đặc trưng của đông y, điểm độc đáo của phương pháp trị mụn tại Bảo Xuân Đường. Khác hẳn với nhiều spa chữa Tây y vừa bôi thuốc, vừa trị liệu xong đã khỏi ngay, thậm chí là khỏi 80% nhưng ngay sau đó thì lại tái phát hoặc sẽ bị biến chứng ngày càng nặng”.

Spa cam kết thuốc dùng trị mụn không có hóa chất bảo quản, không có hại cho da, do đó không có chuyện gây dị ứng, bỏng da hay làm cho da nhanh bị lão hóa chảy sệ. Spa không sử dụng các thủ thuật tiêm, chích, nặn mụn đau đớn, gây chảy máu, các nhân viên thực hiện xông mặt, đắp mặt nạ, lấy nhân mụn rất nhẹ nhàng, thoải mái, nhiều khi khách hàng còn có cảm giác dễ chịu có thể ngủ gục một lúc.

Cuối liệu trình sẽ nhận rõ tác dụng 6 trong 1: Chữa mụn giảm thâm, chữa mụn phục hồi sẹo lõm, giảm da nhờn, hỗ trợ làm sáng da, cải thiện lỗ chân lông và mụn đầu đen và cuối cùng là ngăn ngừa mụn tái phát. Ngoài ra là kết quả khỏi hoàn toàn 100%, không tái phát.

Với triết lý làm đẹp nhân văn, thuận tự nhiên mà thế giới đang hướng tới, spa Bảo Xuân Đường An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội đã chinh phục được trái tim của rất nhiều đối tượng khách hàng, do đó spa được yêu mến gọi là: “Spa cho mọi người”. Đây cũng là mong mỏi của người chủ spa được cống hiến cho cộng đồng dịch vụ làm đẹp phù hợp với đại đa số để ai cũng có quyền và cơ hội làm đẹp tại Bảo Xuân Đường.