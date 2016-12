Những spa bạc tỷ ở Abu Dhabi dành cho giới siêu giàu

1. Emirates Palace Spa

Emirates Palace Spa được bình chọn là spa trong khách sạn tốt nhất thế giới năm 2016 và được rất nhiều người nổi tiếng yêu thích. Nơi đây nổi bật với kiến trúc mái vòm khổng lồ cổ điển, nội thất trang trí bằng vàng lá, các phòng đều lát đá cẩm thạch, rèm cửa cũng được làm từ các loại vải sang trọng, lấy cảm hứng từ không gian Ma-rốc. Phòng tắm lộng lẫy. Dịch vụ nổi bật và đắt đỏ nhất ở đây là massage và đắp mặt nạ với vàng và kim cương. Liệu trình kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ, khách hàng sẽ được tẩy da chết bằng đất sét vàng, massage khoảng 90 phút với dầu ngâm kim cương, sau đó được ăn nhẹ và thư giãn, cuối cùng là đắp mặt nạ và móng với vàng 24 carat. Chi phí cho một liệu trình như vậy là 1.140 USD (khoảng 26 triệu đồng). 2. ESpa tại khách sạn The Ritz-Carlton Spa nằm trên mảnh đất 2000 m2 Không gian bên trong. Espa được thiết vế và trang trí mang đậm màu sắc của văn hóa du mục Bedouin. Spa sang trọng này nằm trên khu đất rộng 2000 m2 này có tất cả 16 phòng trị liệu hạng sang. Ngoài ra, spa còn có phòng xông hơi, tắm mưa và chỗ trông giữ trẻ em riêng để cha mẹ “yên tâm làm đẹp”. Một liệu trình thư giãn tại đây bao gồm đắp mặt nạ toàn thân bằng bùn biển, massage dầu thơm và tắm trắng mặt có giá khoảng 267 USD (khoảng 6 triệu đồng). 3. Tips and Toes Khalifa City Spa rất được lòng người dân Abu Dbahi Mặc dù nằm ở ngoại ô thành phố nhưng đây là spa được rất nhiều người yêu thích. Nội thất sang trọng, gần gũi, nhân viên thân thiện và các gói làm đẹp đáng tin cậy với giá cả phải chăng chính là điểm cộng của spa này. Tại đây, bạn có thể lựa chọn các gói trị liệu, chăm sóc “từ tóc tới móng chân”. Một gói phục hồi tóc ở spa này có giá 354 USD (khoảng 8 triệu đồng). 4. Eastern Mangroves Hotel and Spa by Anantara Nội thất sang trọng Eastern Mangroves có không gian sang trọng và nội thất cũng như cách bày trí khá tỉ mỉ. Tại đây có 15 phòng trị liệu, hai phòng tắm nhỏ và một phòng tắm hơi lớn lát đá cẩm thạch. Giá 1 lần tắm hơi khoảng 45 phút, bao gồm cả massage và tẩy da chết là 253 USD, thư giãn da mặt, lăn kim là 188 USD/lần (khoảng 4 triệu đồng). 5. Talise Spa

Nằm tại khách sạn Jumeirah ở Etihad Towers, đây chính xác là một điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi. Talise Spa có 13 phòng trị liệu, phòng chờ và phòng tắm đứng miễn phí. Các cặp đôi có thể lựa chọn cho mình gói tắm bồn hoa hồng thư giãn, ngâm bùn và massage Thụy Điển giá 849 USD (khoảng 19 triệu đồng). 6. Eden Spa

Eden Spa được miêu tả như “thiên đường” với mái vòm bằng kính cho phép khách hàng vừa thư giãn vừa ngắm nhìn bầu trời. Nơi đây có không gian ấm cúng và hệ thống các hồ bơi nước lạnh, hồ bơi nước ấm vô cùng tiện ích. Một liệu trình tắm muối, massage toàn thân và đắp mặt nạ tại spa này có giá khoảng 280 USD (khoảng 6 triệu đồng). 7. Remède Spa tại khách sạn St Regis

Remède Spa có mái vòm cao, bên trong lát đá cẩm thạch và cách bài trí vô cùng sang trọng. Spa nằm trên khu đất rộng tới 3.200 m2 và có 11 phòng trị liệu. Một liệu trình khoảng 4 tiếng rưỡi gồm đắp mặt nạ kim cương, tẩy da chết, massage và ăn nhẹ có giá khoảng 814 USD (khoảng 18 triệu đồng).

