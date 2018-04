Tuyệt đối không mua loại trứng có những dấu hiệu lạ này

Gần đây, báo chí thế giới có nhắc đến vụ việc một em bé sau khi ăn trứng bị co giật và hôn mê. Ban đầu, không ai biết lý do thực sự là gì. Tuy vậy, sau khi bác sĩ chữa trị thì nguyên nhân được xác định là do ăn trứng bị nhiễm độc. Được biết, loại trứng này có thể bị nhiễm khuẩn và biểu hiện rõ nhất là ở trên vỏ.



Ngay sau vụ việc, các chuyên gia cho rằng bạn không nên ăn loại trứng có những vết lốm đốm dày đặc trên vỏ. Bởi chúng có nhiều khả năng là do nhiễm khuẩn.

Cá chuyên gia cho biết trứng có 2 lớp màng bảo vệ tự nhiên để tránh khỏi mầm bệnh. Có 2 lớp màng này thì quả trứng mới an toàn. Nếu trứng có những đốm dày đặc, nhiều khả năng quả trứng này đã bị nhiễm vi khuẩn và nấm mốc.

Có điều này là do, vi khuẩn và nấm mốc xuyên qua lớp vỏ trứng, phá hủy 2 lớp màng bảo vệ tự nhiên. Chúng sẽ gây độc cho quả trứng và biểu hiện là những đốm đen dày đặc trên lớp vỏ chính là do nấm mốc phát triển thành.

Khi quả trứng bị nấm mốc và vi khuẩn xâm nhập, nó không có biểu hiện gì trong phần lòng đỏ và lòng trắng. Nghĩa là người dùng khi chế biến món ăn với trứng bị nhiễm nấm mốc sẽ chẳng thấy nó có gì khác lạ so với trứng bình thường. Dấu hiệu nhận biết rõ nhất chính là lớp vỏ khác lạ.