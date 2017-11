Những sự thật đáng ngạc nhiên về trứng

Hầu hết mọi người ở Châu Âu không rửa hoặc đông lạnh trứng. Tại Mỹ (và ở Nhật Bản và Úc), người dân rửa và đông lạnh trứng ngay khi chúng được “ra lò”. Việc làm này được xem là để ngăn chặn những vi khuẩn xấu xâm nhập vào bên trong. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác không rửa hay đông lạnh trứng. Cả hai phương pháp đều là các cách tiếp cận khác nhau để chống khả năng vi khuẩn salmonella xâm nhập. Ảnh: NPR. Nguồn cung cấp vitamin D: Vitamin D là một dưỡng chất cần thiết cho con người. Có rất ít loại thực phẩm có chứa Vitamin D và trứng là một trong số đó. Ảnh: Kickassfacts. Một người Mỹ ăn trung bình 250 quả trứng mỗi năm: Thế nhưng đó chỉ là "trung bình". Vì vậy, nếu bạn đang ăn hai quả trứng rán mỗi buổi sáng, có nghĩa là bạn đã tiêu thụ hơn 700 quả mỗi năm, không tính trứng trong những thực phẩm như bánh ngọt hoặc một số loại mì ống. Ảnh: Lifehack. Người La Mã đã làm món trứng tráng đầu tiên vào thời cổ đại. Nó được làm bằng trứng và mật ong. Nó được gọi là Ovemele, có nghĩa là trứng và mật ong. Ảnh: Finedininglovers. Màu sắc của lòng đỏ trứng gà là một chỉ số về chế độ ăn uống của gà mái. Chẳng hạn, lòng đỏ có màu vàng đậm hơn có thể cho thấy gà mái được nuôi bằng rau xanh hoặc được thả ăn tự do. Ảnh: Lolwot. Đôi khi khi bạn đập một quả trứng thường thấy có một chút máu nhỏ trên lòng đỏ trứng. Đây chỉ là một vết vỡ của các mạch máu nhỏ và không có nghĩa là quả trứng đó không an toàn để ăn. Ảnh: Lolwot. Mỗi con gà mái trung bình mỗi năm đẻ được 250-270 quả trứng. Ảnh: Health. Năm 2008, các nhà nghiên cứu Canada công bố câu trả lời cho câu hỏi "Con gà hay quả trứng có trước?”. Câu trả lời là quả trứng. Những con khủng long đã làm tổ và đẻ trứng trước khi chim phát triển từ trứng khủng long nói trên. Ảnh: Livescience. Trứng thực sự có tuổi thọ khá dài: Hầu hết các hộp trứng trong siêu thị đều có ngày "bán hàng", chứ không phải ngày hết hạn. Điều này là do trứng thường có tuổi thọ khá lâu. Nếu bạn muốn biết quả trứng còn ăn được nữa không, hãy đập trứng vào bát và ngửi không thấy mùi lạ thì vẫn có thể dùng được. Ảnh: Lifehack. Mỗi quả trứng mất từ 24-26 giờ để hình thành bên trong con gà mái trước khi nó được đẻ ra ngoài. Khoảng nửa giờ sau khi gà mái đẻ trứng, quá trình hình thành quả mới lại bắt đầu. Ảnh: Livescience. Trứng được sử dụng trong nhiều loại văcxin phổ biến. Ảnh: Chop. Quả trứng gà lớn nhất được ghi nhận vào năm 2010 có đường kính 11,4 cm và cao 24 cm. Con gà đẻ ra quả trứng này lúc đó chỉ mới 6 tháng tuổi. Ảnh: DM. Bạn có thể ăn trứng đà điểu, chim cút, trứng ngỗng và trứng vịt cùng với trứng gà. Một quả trứng đà điểu tương đương khoảng 2 chục quả trứng gà. Ảnh: Wirebread. Màu vỏ trứng không liên quan gì đến chất lượng dinh dưỡng; nó chỉ ra giống gà đẻ ra quả trứng mà thôi. Gà mái lông trắng (thường) đẻ trứng trắng và gà mái có lông màu nâu đẻ trứng nâu. Một số gà mái như Araucanas thậm chí còn đẻ trứng xanh. Ảnh: Wideopenpets.

Hầu hết mọi người ở Châu Âu không rửa hoặc đông lạnh trứng. Tại Mỹ (và ở Nhật Bản và Úc), người dân rửa và đông lạnh trứng ngay khi chúng được “ra lò”. Việc làm này được xem là để ngăn chặn những vi khuẩn xấu xâm nhập vào bên trong. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác không rửa hay đông lạnh trứng. Cả hai phương pháp đều là các cách tiếp cận khác nhau để chống khả năng vi khuẩn salmonella xâm nhập. Ảnh: NPR. Nguồn cung cấp vitamin D: Vitamin D là một dưỡng chất cần thiết cho con người. Có rất ít loại thực phẩm có chứa Vitamin D và trứng là một trong số đó. Ảnh: Kickassfacts. Một người Mỹ ăn trung bình 250 quả trứng mỗi năm: Thế nhưng đó chỉ là "trung bình". Vì vậy, nếu bạn đang ăn hai quả trứng rán mỗi buổi sáng, có nghĩa là bạn đã tiêu thụ hơn 700 quả mỗi năm, không tính trứng trong những thực phẩm như bánh ngọt hoặc một số loại mì ống. Ảnh: Lifehack. Người La Mã đã làm món trứng tráng đầu tiên vào thời cổ đại. Nó được làm bằng trứng và mật ong. Nó được gọi là Ovemele, có nghĩa là trứng và mật ong. Ảnh: Finedininglovers. Màu sắc của lòng đỏ trứng gà là một chỉ số về chế độ ăn uống của gà mái. Chẳng hạn, lòng đỏ có màu vàng đậm hơn có thể cho thấy gà mái được nuôi bằng rau xanh hoặc được thả ăn tự do. Ảnh: Lolwot. Đôi khi khi bạn đập một quả trứng thường thấy có một chút máu nhỏ trên lòng đỏ trứng. Đây chỉ là một vết vỡ của các mạch máu nhỏ và không có nghĩa là quả trứng đó không an toàn để ăn. Ảnh: Lolwot. Mỗi con gà mái trung bình mỗi năm đẻ được 250-270 quả trứng. Ảnh: Health. Năm 2008, các nhà nghiên cứu Canada công bố câu trả lời cho câu hỏi "Con gà hay quả trứng có trước?”. Câu trả lời là quả trứng. Những con khủng long đã làm tổ và đẻ trứng trước khi chim phát triển từ trứng khủng long nói trên. Ảnh: Livescience. Trứng thực sự có tuổi thọ khá dài: Hầu hết các hộp trứng trong siêu thị đều có ngày "bán hàng", chứ không phải ngày hết hạn. Điều này là do trứng thường có tuổi thọ khá lâu. Nếu bạn muốn biết quả trứng còn ăn được nữa không, hãy đập trứng vào bát và ngửi không thấy mùi lạ thì vẫn có thể dùng được. Ảnh: Lifehack. Mỗi quả trứng mất từ 24-26 giờ để hình thành bên trong con gà mái trước khi nó được đẻ ra ngoài. Khoảng nửa giờ sau khi gà mái đẻ trứng, quá trình hình thành quả mới lại bắt đầu. Ảnh: Livescience. Trứng được sử dụng trong nhiều loại văcxin phổ biến. Ảnh: Chop. Quả trứng gà lớn nhất được ghi nhận vào năm 2010 có đường kính 11,4 cm và cao 24 cm. Con gà đẻ ra quả trứng này lúc đó chỉ mới 6 tháng tuổi. Ảnh: DM. Bạn có thể ăn trứng đà điểu, chim cút, trứng ngỗng và trứng vịt cùng với trứng gà. Một quả trứng đà điểu tương đương khoảng 2 chục quả trứng gà. Ảnh: Wirebread. Màu vỏ trứng không liên quan gì đến chất lượng dinh dưỡng; nó chỉ ra giống gà đẻ ra quả trứng mà thôi. Gà mái lông trắng (thường) đẻ trứng trắng và gà mái có lông màu nâu đẻ trứng nâu. Một số gà mái như Araucanas thậm chí còn đẻ trứng xanh. Ảnh: Wideopenpets.