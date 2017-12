Những quan điểm sai lầm về dinh dưỡng khiến bạn phải trả giá

Ăn, đánh răng, đắp mặt, tắm trắng với than hoạt tính được rất nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên, đây thực sự một sai lầm về dinh dưỡng. Theo chuyên gia, than hoạt tính nổi tiếng bởi đặc tính thấm hút. Tuy nhiên, nó cũng hút hết những chất dinh dưỡng tốt, cần thiết cho cơ thể. Thậm chí, khi uống thuốc cùng thời kỳ với việc sử dụng than hoạt tính, nó có thể làm mất tác dụng của thuốc. Ảnh: Shutterstock. Chất tạo ngọt nhân tạo thường được xem là tốt, bởi hàm lượng đường ít hoặc không có đường. Tuy nhiên, nhiều chất tạo ngọt là hóa chất đã qua xử lý ở nhiệt độ cao. Cơ thể con người không phản ứng tốt với chúng, gây ra các vấn đề về tiêu hóa và thậm chí là đau đầu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thay vì dùng đường hay chất tạo ngọt nhân tạo thì nên dùng mật ong. Ảnh: Flickr. Carb cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng cần thiết để hoạt động. Chúng có trong hầu hết các thực phẩm là thực vật như trái cây, rau, đậu và các loại hạt. Sữa và các sản phẩm từ sữa là thực phẩm duy nhất có nguồn gốc từ động vật có chứa carb. Carb phức hợp có trong các loại thực phẩm nguyên hạt hay nguyên cám rất tốt vì chúng chứa nhiều dinh dưỡng và chất xơ. Ảnh: AP. Sữa hạnh nhân không có cùng chất dinh dưỡng như sữa bò. Một tách sữa tách kem cung cấp 8 gram protein trong khi một tách sữa hạnh nhân có khoảng một gram. Nếu bạn đang muốn uống thứ gì đó để no bụng thì sữa hạnh nhân không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn không uống được sữa bò thì có thể thử sữa đậu nành có khoảng 7 gram protein mỗi cốc. Ảnh: AP. Mọi người thường cho rằng thèm ăn là dấu hiệu thiếu chất của cơ thể. Tuy nhiên, kết luận đó chưa chuẩn. Thông thường, thèm ăn chỉ là tình trạng đòi hỏi được thỏa mãn của cơ thể đối với một loại thực phẩm nhất định. Đôi khi thèm ăn cũng là dấu hiệu cơ thể đang mất nước. Vì vậy, trước khi tìm thứ gì đó để ăn, hãy thử uống nước. Ảnh: Flickr. Đây là quan điểm sai lầm nhưng rất nhiều người tin tưởng. Cơ thể bạn không biết xem giờ, cho dù đó là 6h hay 19h. Những gì cơ thể biết chỉ là bạn đã tiêu thụ bao nhiêu calo. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, thay vì cắt hẳn ăn đêm, bạn có thể ăn khẩu phần nhỏ. Ảnh: Getty. Nhiều thập kỷ nay, chất béo vẫn bị coi là "kẻ thù của sức khỏe". Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lại có những lời khuyên ngược lại. Theo chuyên gia, chất béo là thành phần cần thiết trong khẩu phần ăn của con người. Cơ thể không thể xử lý vitamin mà không có sự hỗ trợ của chất béo. Chính vì thế, không nên loại bỏ hoàn toàn chất béo ra khỏi khẩu phần ăn, hãy ăn chất béo không bão hòa đơn như dầu olive, cá, bơ và các loại hạt. Ảnh: Shutterstock. Rau tươi thực sự có nhiều dinh dưỡng hơn rau đông đá nhưng rau tươi cũng thường bị mất dưỡng chất khi để ngoài trời và tiếp xúc với ánh nắng. Cách tốt nhất là ăn rau tươi được trồng ngay tại địa phương khi vào mùa và dự trữ rau đông lạnh khi không phải mùa. Ảnh: Flickr. Sử dụng hỗn hợp nước của một số loại trái cây là phương pháp detox phổ biến, được khẳng định là có thể tống khứ chất độc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nước trái cây rất nguy hiểm bởi chúng cũng thải loại cả chất dinh dưỡng và calo, đẩy cơ thể vào chế độ "chết đói". Đó là lý do tại sao bạn có thể giảm cân nhanh khi thực hiện liệu trình detox. Ảnh: Flickr. Uống "8 cốc nước mỗi ngày" đã trở thành câu thần chú in sâu trong tâm trí của chúng ta nhưng trên thực tế ít ai có thể thực hiện được điều đó. Cơ thể cần nước để duy trì hoạt động nhưng ngoài nước lọc, có rất nhiều cách khác nhau để cơ thể không bị thiếu nước. Chúng ta có thể nạp nước cho cơ thể bằng nhiều loại nước khác như trà, cà phê, nước hoa quả, nước canh...Ảnh: Unsplash. Chúng ta vẫn được khuyên là nên chia nhiều bữa nhỏ và ăn liên tục trong ngày. Tuy nhiên, mỗi người có cơ thể và hệ trao đổi chất khác nhau, vì vậy, cách này không thể áp dụng cho tất cả. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên chú ý đến khẩu phần ăn và không bỏ bữa. Ảnh: iStock. Mời độc giả xem video: Top những thực phẩm chống ung thư hàng đầu (Nguồn: VTC)

Ăn, đánh răng, đắp mặt, tắm trắng với than hoạt tính được rất nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên, đây thực sự một sai lầm về dinh dưỡng. Theo chuyên gia, than hoạt tính nổi tiếng bởi đặc tính thấm hút. Tuy nhiên, nó cũng hút hết những chất dinh dưỡng tốt, cần thiết cho cơ thể. Thậm chí, khi uống thuốc cùng thời kỳ với việc sử dụng than hoạt tính, nó có thể làm mất tác dụng của thuốc. Ảnh: Shutterstock. Chất tạo ngọt nhân tạo thường được xem là tốt, bởi hàm lượng đường ít hoặc không có đường. Tuy nhiên, nhiều chất tạo ngọt là hóa chất đã qua xử lý ở nhiệt độ cao. Cơ thể con người không phản ứng tốt với chúng, gây ra các vấn đề về tiêu hóa và thậm chí là đau đầu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thay vì dùng đường hay chất tạo ngọt nhân tạo thì nên dùng mật ong. Ảnh: Flickr. Carb cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng cần thiết để hoạt động. Chúng có trong hầu hết các thực phẩm là thực vật như trái cây, rau, đậu và các loại hạt. Sữa và các sản phẩm từ sữa là thực phẩm duy nhất có nguồn gốc từ động vật có chứa carb. Carb phức hợp có trong các loại thực phẩm nguyên hạt hay nguyên cám rất tốt vì chúng chứa nhiều dinh dưỡng và chất xơ. Ảnh: AP. Sữa hạnh nhân không có cùng chất dinh dưỡng như sữa bò. Một tách sữa tách kem cung cấp 8 gram protein trong khi một tách sữa hạnh nhân có khoảng một gram. Nếu bạn đang muốn uống thứ gì đó để no bụng thì sữa hạnh nhân không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn không uống được sữa bò thì có thể thử sữa đậu nành có khoảng 7 gram protein mỗi cốc. Ảnh: AP. Mọi người thường cho rằng thèm ăn là dấu hiệu thiếu chất của cơ thể. Tuy nhiên, kết luận đó chưa chuẩn. Thông thường, thèm ăn chỉ là tình trạng đòi hỏi được thỏa mãn của cơ thể đối với một loại thực phẩm nhất định. Đôi khi thèm ăn cũng là dấu hiệu cơ thể đang mất nước. Vì vậy, trước khi tìm thứ gì đó để ăn, hãy thử uống nước. Ảnh: Flickr. Đây là quan điểm sai lầm nhưng rất nhiều người tin tưởng. Cơ thể bạn không biết xem giờ, cho dù đó là 6h hay 19h. Những gì cơ thể biết chỉ là bạn đã tiêu thụ bao nhiêu calo. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, thay vì cắt hẳn ăn đêm, bạn có thể ăn khẩu phần nhỏ. Ảnh: Getty. Nhiều thập kỷ nay, chất béo vẫn bị coi là "kẻ thù của sức khỏe ". Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lại có những lời khuyên ngược lại. Theo chuyên gia, chất béo là thành phần cần thiết trong khẩu phần ăn của con người. Cơ thể không thể xử lý vitamin mà không có sự hỗ trợ của chất béo. Chính vì thế, không nên loại bỏ hoàn toàn chất béo ra khỏi khẩu phần ăn, hãy ăn chất béo không bão hòa đơn như dầu olive, cá, bơ và các loại hạt. Ảnh: Shutterstock. Rau tươi thực sự có nhiều dinh dưỡng hơn rau đông đá nhưng rau tươi cũng thường bị mất dưỡng chất khi để ngoài trời và tiếp xúc với ánh nắng. Cách tốt nhất là ăn rau tươi được trồng ngay tại địa phương khi vào mùa và dự trữ rau đông lạnh khi không phải mùa. Ảnh: Flickr. Sử dụng hỗn hợp nước của một số loại trái cây là phương pháp detox phổ biến, được khẳng định là có thể tống khứ chất độc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nước trái cây rất nguy hiểm bởi chúng cũng thải loại cả chất dinh dưỡng và calo, đẩy cơ thể vào chế độ "chết đói". Đó là lý do tại sao bạn có thể giảm cân nhanh khi thực hiện liệu trình detox. Ảnh: Flickr. Uống "8 cốc nước mỗi ngày" đã trở thành câu thần chú in sâu trong tâm trí của chúng ta nhưng trên thực tế ít ai có thể thực hiện được điều đó. Cơ thể cần nước để duy trì hoạt động nhưng ngoài nước lọc, có rất nhiều cách khác nhau để cơ thể không bị thiếu nước. Chúng ta có thể nạp nước cho cơ thể bằng nhiều loại nước khác như trà, cà phê, nước hoa quả, nước canh...Ảnh: Unsplash. Chúng ta vẫn được khuyên là nên chia nhiều bữa nhỏ và ăn liên tục trong ngày. Tuy nhiên, mỗi người có cơ thể và hệ trao đổi chất khác nhau, vì vậy, cách này không thể áp dụng cho tất cả. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên chú ý đến khẩu phần ăn và không bỏ bữa. Ảnh: iStock. Mời độc giả xem video: Top những thực phẩm chống ung thư hàng đầu (Nguồn: VTC)