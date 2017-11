Điều gì sẽ xảy ra sau 5 phút uống nước baking soda

Uống nước baking soda được cho là một liệu pháp tuyệt vời có thể chống lại cảm lạnh và thậm chí cả ung thư. Thành phần siêu lành mạnh này có thể chữa trị và ngăn ngừa nhiều vấn đề về sức khoẻ khác. Trộn baking soda với nước và uống dung dịch này thường xuyên mang lại một loạt lợi ích về sức khoẻ cho cơ thể chỉ trong 5 phút. Ảnh: Boldsky. 1. Vô hiệu hóa axit dạ dày: Thành phần mạnh mẽ này có thể vô hiệu hóa axit dạ dày. Cơ thể sản sinh axit do một chế độ ăn uống không lành mạnh; nhưng soda baking vô hiệu hóa tính axit và phục hồi sự cân bằng pH. Ảnh: Boldsky. 2. Giảm đau ợ nóng: Chứng ợ nóng là do sự tích tụ axit trong cơ thể. Khi axit này đi vào thực quản, bạn sẽ cảm thấy khó chịu trong đường tiêu hóa. Baking soda có thể làm trung hòa axit trong thực quản. Ảnh: Boldsky. 3. Loại trừ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI): Nếu bạn đang bị UTI, bạn phải uống baking soda pha với nước thường xuyên cho đến khi nhiễm trùng được điều trị. Nếu các triệu chứng vẫn còn, bạn cần đến bệnh viện để thăm khám. Ảnh: Boldsky. 4. Làm giảm đau cho bệnh nhân gout: Bệnh gout là một chứng viêm khớp gây ra bởi sự tích tụ axit uric trong cơ thể. Uống sodium bicarbonate (có nghĩa là baking soda) trộn với nước sẽ giúp giảm đau gout, vì nó ngăn ngừa sự tích tụ axit trong cơ thể. Đây là một trong những lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc uống nước baking soda. Ảnh: Boldsky. 5. Giảm triệu chứng của cảm lạnh và cúm: Đây là một loại thuốc tự nhiên có thể được dùng để chống cảm lạnh và cúm. Baking soda có thể diệt vi khuẩn một cách hiệu quả nếu bạn uống khi mới mắc cúm. Ảnh: Boldsky. 6. Làm giảm sự khó chịu của thận: Bạn phải cẩn thận trong trường hợp này vì sự tích tụ axit uric có thể gây ra sỏi thận. Uống nước soda baking thường xuyên hòa tan sỏi thận và ngăn ngừa sự hình thành thêm mới. Ảnh: Boldsky. 7. Cải thiện hoạt động thể chất: Nước soda baking có thể giúp cải thiện hoạt động thể chất vì độ kiềm của sodium bicarbonate giảm lượng axit lactic do cơ bắp tạo ra, cho phép luyện tập lâu hơn và bền hơn. Ảnh: Boldsky. 8. Giảm ngứa da: Bakinh soda có thể giúp giảm bớt sự khó chịu do cháy nắng, dị ứng da và da bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại chất gây dị ứng nào. Trộn một thìa cà phê baking soda với nước để tạo ra một chất hỗn hợp mịn và chà xát lên da để giảm ngứa da ngay lập tức. Ảnh: Boldsky. 9. Phòng chống ung thư: Nước baking soda có thể làm tăng độ pH của các khối u có tính axit mà không ảnh hưởng đến sự cân bằng độ pH của các mô khỏe mạnh và máu, điều này được ghi nhận trong một nghiên cứu. Ngoài ra, baking soda cũng tăng cường hệ miễn dịch và dinh dưỡng cho người bị ung thư. Ảnh: Boldsky. 10. Giảm đau loét: Nước baking soda giúp trung hòa axit dạ dày và là một phương thuốc hiệu quả cho bệnh loét dạ dày hay loét miệng. Uống một cốc nước với 1-2 thìa baking soda để làm dịu các triệu chứng và đau đớn liên quan đến bệnh loét. Ảnh: Boldsky.

